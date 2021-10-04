Home
﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

வாட்ஃபர்ட் நிர்வாகி நீக்கம்

லண்டன்: இங்­கி­லீஷ் பிரி­மி­யர் லீக் அணியான வாட்­ஃபர்ட் அதன் நிர்­வாகி சிஸ்கோ நுனெஸ்­ஸைப் பணி­நீக்­கம் செய்­துள்­ளது. நுனெஸ், சென்ற ஆண்டு டிசம்­பர் மாதம்­தான் அணி­யின் நிர்­வா­கி­யாக நிய­மிக்­கப்­பட்­டார்.

சேம்­பி­யன்­ஷிப் எனப்­படும் இங்­கி­லாந்­தில் பிரி­மி­யர் லீக்­கிற்கு அடுத்­த­ப­டி­யாக இருக்­கும் இரண்­டாம் தரப்­பட்­டி­ய­லில் வாட்­ஃபர்ட் இருந்­தது. இந்­தப் பரு­வம் அணியை மீண்­டும் பிரி­ம­யர் லீக்­கிற்­குக் கொண்டு வந்­தார் நுனெஸ்.

இந்­தப் பரு­வத்­தில் வாட்­ஃபர்ட் இது­வரை அவ்­வ­ளவு சிறப்­பாக விளை­யா­ட­வில்லை. நேற்று மாலை நில­வ­ரப்­படி பட்­டி­யி­லில் 14ஆம் இடத்­தில் இருந்­தது. இந்த பிரி­மி­யர் லீக் பரு­வத்­தின் முதல் ஏழு ஆட்­டங்­களில் இரண்டை வென்று நான்­கில் தோல்­வி­ய­டைந்­துள்­ளது. ஓர் ஆட்­டம் சம­நி­லை­யில் முடிந்­தது. கடந்த சில ஆண்­டு­க­ளா­கக் குறு­கிய காலத்­தில் பல காற்­பந்து நிர்­வா­கி­கள் பணி­நீக்­கம் செய்­யப்­பட்­டுள்­ள­னர். அந்த வரி­சை­யில் தற்­போது நுனோ­வும் இடம்­பெறுகிறார்.

பேட்மிண்டன்: சுதிர்மான் கிண்ண இறுதியாட்டத்தில் சீனா, ஜப்பான்

ஹெல்சிங்கி: சுதிர்மான் கிண்ணத்தின் கலப்புக் குழுப் பிரிவு இறுதியாட்டத்தில் சீனாவும் ஜப்பானும் இடம்பெற்றுள்ளன. நேற்றிரவு எட்டு மணி நிலவரப்படி முதலில் இடம்பெற்ற ஆண்கள் இரட்டையர் ஆட்டங்களை வென்று சீனா 1-0 எனும் ஆட்டக் கணக்கில் முன்னுக்குச் சென்றது.

அரையிறுதிச் சுற்றில் மலேசியாவை 3-1 எனும் ஆட்டக் கணக்கில் வென்றது ஜப்பான், தென்கொரியாவை 3-0 எனும் ஆட்டக் கணக்கில் வென்றது சீனா.

அபாரமாக ஆடிய சீனா, அரையிறுதிச் சுற்றில் முதல் மூன்று ஆட்டங்களை வென்றதால் ஆண்கள் இரட்டையர் மற்றும் பெண்கள் இரட்டையர் ஆட்டங்களை விளையாடத் தேவையில்லாமல் போனது.

சென்ற ஆண்டும் இதே பிரிவில் சீனாவும் ஜப்பானும் மோதிக்கொண்டன. அதில் சீனா வெற்றிகண்டது. போட்டியின் வரலாற்றில் மூன்றாவது முறையாக இவ்விரு அணிகளும் இறுதியாட்டத்தில் களமிறங்குகின்றன.

ஸ்பெயினில் விளையாடும் காபூலிலிருந்து வெளியேறிய வீரர்

பில்பாவ்: காபூலிலிருந்து தப்பியோடிய ஆப்கானிஸ்தானின் பெண்கள் சக்கர நாற்காலி கூடைப்பந்து அணியின் தலைவர் தற்போது ஸ்பெயினில் விளையாடுகிறார். சுமார் ஒரு மாதத்திற்கு முன் 28 வயது நிலோஃபர் பயாட் (படத்தின் வலப்புறத்தில்), அவரது கணவரான 29 வயது நாயிக் ஸாய் (படத்தின் இடப்புறத்தில்) இருவரும் தலிபான் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஆப்கானிஸ்தானைவிட்டு வெளியேறினர்.

ஸ்பெயினின் பிடைய்டீக் பில்பாவ் பிஎஸ்ஆர் அணிக்கு விளையாட இருவருக்கும் வாய்ப்பளிக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து இருவரும் ஆண் பெண் கலப்புப் பிரிவில் நேற்று அந்த அணிக்கு முதன்முறையாக விளையாடினர், இருவரின் வாழ்க்கையில் புதிய அத்தியாயம் தொடங்கியது.