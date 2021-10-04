வாட்ஃபர்ட் நிர்வாகி நீக்கம்
லண்டன்: இங்கிலீஷ் பிரிமியர் லீக் அணியான வாட்ஃபர்ட் அதன் நிர்வாகி சிஸ்கோ நுனெஸ்ஸைப் பணிநீக்கம் செய்துள்ளது. நுனெஸ், சென்ற ஆண்டு டிசம்பர் மாதம்தான் அணியின் நிர்வாகியாக நியமிக்கப்பட்டார்.
சேம்பியன்ஷிப் எனப்படும் இங்கிலாந்தில் பிரிமியர் லீக்கிற்கு அடுத்தபடியாக இருக்கும் இரண்டாம் தரப்பட்டியலில் வாட்ஃபர்ட் இருந்தது. இந்தப் பருவம் அணியை மீண்டும் பிரிமயர் லீக்கிற்குக் கொண்டு வந்தார் நுனெஸ்.
இந்தப் பருவத்தில் வாட்ஃபர்ட் இதுவரை அவ்வளவு சிறப்பாக விளையாடவில்லை. நேற்று மாலை நிலவரப்படி பட்டியிலில் 14ஆம் இடத்தில் இருந்தது. இந்த பிரிமியர் லீக் பருவத்தின் முதல் ஏழு ஆட்டங்களில் இரண்டை வென்று நான்கில் தோல்வியடைந்துள்ளது. ஓர் ஆட்டம் சமநிலையில் முடிந்தது. கடந்த சில ஆண்டுகளாகக் குறுகிய காலத்தில் பல காற்பந்து நிர்வாகிகள் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். அந்த வரிசையில் தற்போது நுனோவும் இடம்பெறுகிறார்.
பேட்மிண்டன்: சுதிர்மான் கிண்ண இறுதியாட்டத்தில் சீனா, ஜப்பான்
ஹெல்சிங்கி: சுதிர்மான் கிண்ணத்தின் கலப்புக் குழுப் பிரிவு இறுதியாட்டத்தில் சீனாவும் ஜப்பானும் இடம்பெற்றுள்ளன. நேற்றிரவு எட்டு மணி நிலவரப்படி முதலில் இடம்பெற்ற ஆண்கள் இரட்டையர் ஆட்டங்களை வென்று சீனா 1-0 எனும் ஆட்டக் கணக்கில் முன்னுக்குச் சென்றது.
அரையிறுதிச் சுற்றில் மலேசியாவை 3-1 எனும் ஆட்டக் கணக்கில் வென்றது ஜப்பான், தென்கொரியாவை 3-0 எனும் ஆட்டக் கணக்கில் வென்றது சீனா.
அபாரமாக ஆடிய சீனா, அரையிறுதிச் சுற்றில் முதல் மூன்று ஆட்டங்களை வென்றதால் ஆண்கள் இரட்டையர் மற்றும் பெண்கள் இரட்டையர் ஆட்டங்களை விளையாடத் தேவையில்லாமல் போனது.
சென்ற ஆண்டும் இதே பிரிவில் சீனாவும் ஜப்பானும் மோதிக்கொண்டன. அதில் சீனா வெற்றிகண்டது. போட்டியின் வரலாற்றில் மூன்றாவது முறையாக இவ்விரு அணிகளும் இறுதியாட்டத்தில் களமிறங்குகின்றன.
ஸ்பெயினில் விளையாடும் காபூலிலிருந்து வெளியேறிய வீரர்
பில்பாவ்: காபூலிலிருந்து தப்பியோடிய ஆப்கானிஸ்தானின் பெண்கள் சக்கர நாற்காலி கூடைப்பந்து அணியின் தலைவர் தற்போது ஸ்பெயினில் விளையாடுகிறார். சுமார் ஒரு மாதத்திற்கு முன் 28 வயது நிலோஃபர் பயாட் (படத்தின் வலப்புறத்தில்), அவரது கணவரான 29 வயது நாயிக் ஸாய் (படத்தின் இடப்புறத்தில்) இருவரும் தலிபான் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஆப்கானிஸ்தானைவிட்டு வெளியேறினர்.
ஸ்பெயினின் பிடைய்டீக் பில்பாவ் பிஎஸ்ஆர் அணிக்கு விளையாட இருவருக்கும் வாய்ப்பளிக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து இருவரும் ஆண் பெண் கலப்புப் பிரிவில் நேற்று அந்த அணிக்கு முதன்முறையாக விளையாடினர், இருவரின் வாழ்க்கையில் புதிய அத்தியாயம் தொடங்கியது.