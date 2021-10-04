லிட்டில் இந்தியாவில் விற்பனையாகும் பூக்கள், நகைகள், பழங்கள், மீன்கள் இவையாவும் எங்கிருந்து வருகின்றன? எவ்வாறு தயாராகின்றன?
இதையெல்லாம் அறிந்துகொள்ள நான்கு தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்கள் லிட்டில் இந்தியாவுக்குச் சென்றனர்.
தமிழ் முரசின் ஒருநாள் சுட்டிச் செய்தியாளராக பொறுப்பேற்று அவர்கள் விவரங்களைச் சேகரித்தனர்.
தகவல்களையும் செய்திகளையும் திறன்பட ஒலி, ஒளி பட வடிவில் சேகரித்து, அவற்றை எளிய முறையில் மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பது ஒரு செய்தியாளரின் வேலை.
இப்படி லிட்டில் இந்தியாவின் முக்கிய வர்த்தகங்கள் பற்றிய சுவாரசியமான விவரங்களை இந்த சுட்டிச் செய்தியாளர்கள் திரட்டினர். அவர்கள் நேரடியாக அங்கே சென்றனர். பலரிடம் பேசி, செய்திகளைச் சேகரித்து, காணொளி வடிவில் படைத்துள்ளனர்.
அப்பல்லோ செல்லப்பாஸின் பூ கடைக்காரரைச் சந்தித்து அங்கு விற்பனையாகும் பூக்கள் பற்றிய தகவல்களை சேகரித்தார் எட்டு வயது
ச.அப்ஸரா. இவர் செயிண்ட் மார்கிரெட் தொடக்கப்பள்ளி மாணவி. ஒவ்வொரு பூவுக்கும் தனித்துவமான பயன்பாடு இருப்பதை பூ கடைக்காரரிடம் இவர் கேட்டுத் தெரிந்துகொண்டார்.
"கூச்சம் இல்லாமல், நேர்காணல் செய்பவரிடம் துணிச்சலுடன் கேள்விகள் கேட்க கற்றுக் கொண்டேன். என்னிடம் பேசிய பூக்கடைக்கார அண்ணன் ஒவ்வொரு பூவாக எடுத்துக் காட்டினார். பூக்களின் வாசனையை நுகர்ந்து பார்க்கச் சொன்னார். அது மறக்கமுடியாத அனுபவமாக இருந்தது," என்றார் அப்ஸரா.
மூக்கைத் துளைக்கும் மீன் வாசம், ஈரமான தரை, தொடர்ந்து வந்துகொண்டிருந்த வாடிக்கையாளர்கள்; இவையனைத்திற்கும் மத்தியில் தேக்கா மீன் சந்தையில் மீன்கடைக்காரரிடம் நேர்காணல் செய்தார் சின்மின் தொடக்கப்பள்ளி மாணவியான 10 வயது ஷயினா சுந்தர்.
மீன் கடைக்காரர் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட மீன்களின் பெயர்களை மூச்சுவிடாமல் கூறியது ஷாயினாவை வியப்பில் ஆழ்த்தியது. தனக்குப் பிடித்த சால்மன் மீன் பற்றியும் அவர் கேட்டுத் தெரிந்துகொண்டார்.
"மீன்கள் எங்கிருந்து வருகின்றன? மீன் கடைக்காரர் அவற்றை எங்கிருந்து வாங்குகிறார்? எந்த மீன் மிக சுவையாக இருக்கும்? இதுபோன்ற பல புதிய தகவல்களை தமிழில் கேட்டுத் தெரிந்துகொண்டது புதிய அனுபவமாக இருந்தது," என்றார் ஷயினா.
லிட்டில் இந்தியாவில் மிகப் பிரபலமான கடை களில் ஒன்று ஜோதி ஸ்டோர்ஸ். அந்தக் கடையின் உரிமையாளர் திரு ராஜ்குமாரை சந்தித்து கடையில் இருக்கும் தமக்கு மிகவும் பிடித்த வாழைப்பழங்களைப் பற்றிய தகவல்களை தெரிந்துகொண்டார் குவீன்ஸ்டவுன் தொடக்கப்பள்ளி மாணவரான ஆறு வயது செந்தில்நாதன் சாமிநாதன் சுரேஷ்.
"இந்த அனுபவம் எனக்கு மகிழ்ச்சி தந்தது. நான் செய்தியாளராக பேசத் தயங்கினேன். ஆனால் எனக்கு மைக் பிடித்துப் பேச பிடித்திருந்தது," என்றார் சுரேஷ்.
ஜோயலுக்காஸ் நகைக் கடையில் தங்க வளையல்களை தனது கைகளில் போட்டு அழகு பார்த்தார் ஹவ்காங் தொடக்கப்பள்ளி மாணவியான எட்டு வயது ராகவி தமிழவேல். அங்கு விற்பனையாகும் நகைகளின் உண்மைத் தன்மையை எப்படிக் கடைக்காரர்கள் சரி பார்க்கின்றனர் என்பதை அவர் கேட்டு தெரிந்துகொண்டார்.
"ஒரு செய்தியாளர் எப்படி கேள்விகள் கேட்பார்? அதற்காக என்னென்ன பயிற்சிகள் எடுத்துக்கொள்வார் போன்ற திறன்களைக் கற்றுக்கொண்டேன். விடுமுறையின்போது புது நண்பர்களைச் சந்தித்து தமிழில் பேசி, தமிழில் செய்திகளைத் தெரிந்துகொண்டது மகிழ்ச்சியாக இருந்தது," என்றார் ராகவி.
இந்த நான்கு சுட்டிச் செய்தி
யாளர்களின் காணொளிகளை பார்த்து ரசிக்க தமிழ் முரசின் சமூக ஊடக பக்கங்களை நாடுங்கள்.