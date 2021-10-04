இன்று உலக விலங்குகள் தினம். உலகில் பறவைகள், விலங்குகள் அவசியம் என்பதை அனைவரும் உணரவேண்டும் என்பதற்காக ஒவ்வோர் ஆண்டும் அக்டோபர் 4ஆம் தேதி உலக விலங்குகள் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.
நாங்கள் வீட்டில் இருக்கிறோம். எங்களால் எவ்வாறு விலங்குகளுக்கு உதவ முடியும் என்று கேட்கிறீர்கள்தானே? அன்றாடம் காலையில் எழுந்ததும் பல்துலக்குவதில் ஆரம்பித்து, பற்பசை, சோப்பு, போன்ற பல பொருட்கள் விலங்குகளின் மீது சோதனை செய்யப்பட்டனவா என்று பரிசீலித்து வாங்குவதன் மூலம் மறைமுகமாக நீங்களும் விலங்குகளைக் காப்பாற்ற உதவ முடியும்.
"சிங்கப்பூரில் ACRES நிறுவனம் தொடங்கி இருபது ஆண்டுகளாகின்றது. அடிபட்ட பாம்புகள், பறவைகள், உடும்பு, எறும்புதின்னி, அணில், வௌவால், ஆமை (நீர்ஆமை/நிலத்துஆமை) எனப் பலவகை விலங்குகளைக் காப்பாற்றி, அடிபட்டிருந்தால் தகுந்த சிகிச்சையளித்து, மீண்டும் அவற்றின் வாழ்விடங்களில் விடும்வரை கவனத்துடன் பராமரித்து வருகிறோம்," என்றார் அதன் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக இருக்கும் அன்பரசி.
"வெளிநாடுகளிலிருந்து சட்டத்திற்கு புறம்பாக கடத்தி கொண்டு வரப்படும் விலங்குகளை மீட்டு, சிகிச்சையளித்து, மீண்டும் அவற்றின் வசிப்பிடங்களில் விடுவதற்கு முயற்சி செய்கிறோம்.
"இரண்டு ஆண்டிற்கு முன் சுமார் 50 நட்சத்திர ஆமைகள் இந்தியாவிலிருந்து கடத்தி கொண்டு வரப்பட்டன. அவற்றை மீட்டு, மீண்டும் இந்தியாவிற்கு அனுப்பினோம்," என்றார் அன்பரசி.
HTTPS://bit.ly/ACRESCoexistence என்ற இணையத்தளத்தில், இதுபோன்ற வனவிலங்குகளைப் பார்த்தால் செய்ய வேண்டியவை/செய்யக்கூடாதவை பற்றிய தகவல்களை அறிந்துகொள்ளலாம்.
"வனவிலங்கைக் கண்டால் பயம் எனில் 'விலகிடு.. ரசித்தபடி வழிவிடு... வாழவிடு..' என இருப்பதே சிறந்தது. அவற்றிற்கு உதவும் நோக்கத்தில் உணவளிப்பது நல்லதல்ல.
"புறாவிலிருந்து காட்டுப்பன்றி வரை இயற்கையாகவே இரைதேடி உண்டு வாழும் பழக்கம் கொண்டவை. நாம் உணவளித்தால் எந்த மனிதரைப் பார்த்தாலும் உணவு கிடைக்கும் என்று நம்பி, உணவு கிடைக்காதபோது மனிதர்களைத் தாக்கியும் சில நேரம் தாக்கப்பட்டும் துன்புறுகின்றன.
"வண்டியில் செல்வோர் வழியில் குரங்கு போன்றவற்றிற்கு உணவளித்தால் எந்த வண்டியைப் பார்த்தாலும் உணவு கிடைக்குமென நம்பி அவை சாலையில் ஓடி அடிபட்டு இறக்கின்றன.
"இதேபோன்று நல்லெண்ணத்தில் தனியாக இருக்கும் குட்டிப் பறவை, அணில் போன்றவற்றைப் பார்த்தால் வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல்லாமல் ACRES நிறுவனம் அல்லது NPARKS போன்றவற்றைத் தொடர்புகொள்ள வேண்டும்.
"வீட்டில் வளர்ப்பதால் சுயமாக இரைதேடி வளரும் இயல்பு மாறி ஒரு செல்லப் பிராணிபோல் உங்களைச் சார்ந்தே வளரும். பின்னர் அவை காட்டிற்குச் சென்றால் அவற்றால் தனியாக உணவுதேட முடியாத நிலை ஏற்படும்.
"காப்பாற்றப்படும் விலங்குகளின் உணவுமுறை வசிப்பிடச்சூழல் அறிந்த நிபுணர்களால் மட்டுமே அந்த விலங்குகளின் இயல்பு மாறாமல் வளர்த்து, அவற்றைக் காட்டில் விடும்போதும் அவை இயல்பாக இயற்கையோடு ஒன்றி வாழ வைக்கமுடியும்.
"வனவிலங்குகளை அதன் போக்கில் விட்டு வளர்ப்பதே சிறந்தது. காட்டு விலங்குகளை காட்டுக்குள் வாழவிடுங்கள்," என்கிறார் அன்பரசி.
மேலும் விவரங்கள் அறிந்துகொள்ள acres இணையத்தளமான www.acres.org.sg ஃபேஸ்புக் அல்லது இன்கிஸ்டகிராம் eyesofacres என்ற முகவரியில் பல வனவிலங்குகளைப் பற்றிய கதைகளையும் தகவல்களையும் தெரிந்துகொள்ளலாம் என்றார் அன்பரசி.
மனிதர்களின் உரிமைக்காக மனிதர்கள் போராடலாம். ஆனால் விலங்குகளின் உரிமைக்காக விலங்குகள் போராட முடியாது. அதற்காக நாம்தான் போராடவேண்டும்.
உணவுக்காகவும் உடைக்காகவும் மற்ற பொருட்களுக்காகவும் ஆயிரக்கணக்கான விலங்குகள் கொல்லப்படுகின்றன. சிறுவர்களாகிய நீங்கள்தான் இளம் வயதிலேயே விலங்குகள் மீது சோதனை செய்யப்பட்ட பொருட்களைத் தவிர்த்து
வாழப் பழகவேண்டும்.