விலங்கு மீட்பு காப்பகத்திற்குச் சென்றபோது 'என்னை எடுத்துச் செல்' என்பதுபோல் தன்னுடைய வாலை ஆட்டிய இரண்டு நாய்க்குட்டிகளை எடுத்து வந்து தன்னுடைய வீட்டில் பிள்ளையைப்போல வளர்த்து வருகிறார் திருமதி சுமதி சண்முகம்.
அவர் அவர்களைப்பற்றி கூறும்போது, "வேலை முடிந்து வீடு திரும்பும்போது ஓர் அழகிய உறவு நமக்காக வாசலில் நின்றுகொண்டு வாலை ஆட்டிய வண்ணம், நம்மை வரவேற்கும்போது, நமக்கிருக்கும் மன உளைச்சல் அனைத்தும் விலகி, புது உலகில் சஞ்சரிப்பது போன்ற உணர்வு ஏற்படும்.
"சிலர் செல்லப்பிராணிகளைக் காப்பகங்களில் கைவிட்டுச் செல்கின்றனர். நாய், பூனை, முயல் போன்ற செல்லப்பிராணிகள் ஆதரவளிப்போர் இன்றி காப்பகங்களில் காத்திருக்கின்றன. செல்லப்பிராணிகளை வளர்க்க விரும்புபவர்கள் விலை கொடுத்து கடைகளில் வாங்காமல் இதுபோன்ற காப்பகங்களில் கைவிடப்பட்ட விலங்குகளை தத்தெடுத்து வளர்க்கலாம்.
"நானும் ஒரு விலங்குப் பிரியைதான். 'Purely Adoption' என்னும் விலங்கு மீட்பு காப்பகத்திலிருந்து ஸ்கைலரையும் சிம்பாவையும் தத்தெடுத்தேன். சிம்பா தன் தாய் ஸ்கைலருடன் சிறுகுட்டியாக என் வீட்டிற்கு வாலை ஆட்டிக்கொண்டு வந்தான்.
"இருவரையும் ஒன்றாகத் தத்தெடுக்க யாரும் முன்வரவில்லை. சிம்பாவின் பால்போன்ற முகம் என்னைக் கவர்ந்தது. அம்மாவையும் மகனையும் ஒன்றாகத் தத்தெடுத்தேன். ஆனால் இன்றோ அவர்கள்தான் என்னை தத்தெடுத்து இருக்கிறார்கள். நான் அவர்களின் சொல் கேட்டு நடக்கிறேன். அவர்களின் அன்பில் நான் சிறு குழந்தையாகிப் போகிறேன்.
"ஒருநாள் நான் வெளியே சென்றபோது நண்பர் அழைத்துச் சென்ற செல்லப் பிராணிகளுடன் விளையாடிவிட்டு வீட்டிற்கு வந்தேன். சிம்பா என்னை முகர்ந்து பார்த்துவிட்டு, ஓரமாக போய் உட்கார்ந்துகொண்டான்.
"இரண்டு நாட்களுக்கு என்னிடம் அவன் வரவே இல்லை. நீ மட்டும்தான் எனக்கு முக்கியம் என்பதை அவன் உணரும்படி பழகியதும் சமாதானம் அடைந்தான். வாய் இல்லாவிட்டாலும் அவர்களால் மனிதர்களைவிட அதிகம் பாசம் காட்டமுடியும் என்பதை விளக்குவதற்காகத்தான் இதைச் சொல்கிறேன்.
"உலகப் படைப்பில் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் உணர்வு உண்டு. அதை நாம் மதித்து, அவற்றை வாழவிடுவோம்," என்று உருக்கத்துடன் கூறுகிறார் சுமதி சண்முகம்.