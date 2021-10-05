பொருள் சேவை வரி ஏமாற்று வேலை: இயக்குநருக்கு $105,000 அபராதம்
சரக்கு விநியோகிக்கும் நிறுவனமான 'ஐ-டு லாஜிஸ்டிக்ஸ்'சின் இயக்குநர் டேங் யோங் ஹோ, $20,000க்கு மேலான பொருள் சேவை வரி செலுத்தாமல் ஏமாற்றியதற்கு அவருக்கு $105,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டு உள்ளது.
போலித் தகவல்களைச் சமர்ப்பித்த குற்றத்தை ஒப்புக் கொண்ட டேங், மொத்தம் $16,842 மதிப்பிலான பொருள் சேவை வரியைக் கட்டாமல் ஏமாற்றியுள்ளார். மார்ச் 2017க்கும் செப்டம்பர் 2018க்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் சிங்கப்பூரரான டேங், 'ஐ-டு லாஜிஸ்டிக்ஸ்' வழி இறக்குமதி செய்த சரக்குகளின் மதிப்பை அரசாங்கத்திடம் குறைத்து அறிவித்து $20,204 பொருள் சேவை வரி கட்டாமல் ஏமாற்றியுள்ளார். 2018, ஜூலை 31ல் சுங்கத்துறை அதிகாரி களால் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் இக்குற்றங்கள் வெளிப்பட்டன.
டேங் சரக்குதாரருடன் கூட்டுச் சேர்ந்து போலித் தகவல் களைச் சுங்கத்துறை அதிகாரிகளிடம் சமர்ப்பித்ததாகவும் தெரிய வந்துள்ளது. சரக்குதாரர் மீதான வழக்கு தற்போது நடப்பில் உள்ளது. சுங்கத்துறை சட்டத்தின்கீழ், பொருள் சேவை வரி கட்டாமல் ஏமாற்றுவோருக்கும் ஏமாற்ற முயலு வோருக்கும், ஏமாற்றிய தொகையின் 20 மடங்கு அபராத மாக விதிக்கப்படும். போலி அறிவிப்புகளைச் சமர்ப்பிப் போருக்கு $10,000 அபராதம், ஓராண்டு சிறை அல்லது இரண்டும் விதிக்கப்படலாம். தெரிந்தே போலித் தகவல் களைக் கொடுப்போருக்கு $5,000 அபராதம், ஓராண்டு சிறை அல்லது இரண்டும் விதிக்கப்படலாம்.
மீண்டும் தவறிழைத்த முன்னாள் குற்றவாளிக்கு ஏழு வாரச் சிறை
எஸ்ஜி தூய்மைத் தூதர் ஒருவர் முன்னாள் கைதியான கே. சந்திரசேகரனால் மேக்ஸ்வெல் உணவங்காடி நிலையத்தில் தாக்கப்பட்டார். கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில் ஒருவரைத் தாக்கிய குற்றத்துக்காக கே. சந்திரசேகரனுக்கு ஐந்து வாரச் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருந்தது.
கடந்த ஏப்ரல் 18ஆம் தேதி முகக்கவசத்தைத் தாடையில் அணிந்தவாறு உணவங்காடியை வலம் வருவதை தூய்மைத் தூதரும் அவருடன் இருந்த துணைக் காவல் அதிகாரியும் கவனித்தனர். சந்திராவிடம், முகக்கவசத்தைச் சரியாக அணியுமாறு தூய்மைத் தூதர் இரண்டாம் முறை கூறியபோது சந்திரா அவரது முகத்தில் குத்தினார்.
மேலும் ஓட்டுநரான சந்திரா, 28 வயது தூய்மைத் தூதர் பிராண்டன் ஓங்கை அவரது இனத்தை அவமதிக்கும் சொற் களைப் பயன்படுத்தியும் தகாத சொற்களாலும் திட்டினார்.
குற்றங்களை ஒப்புக்கொண்ட 54 வயது சந்திராவுக்கு இம்மாதம் 1ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை அன்று ஏழு வாரச் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
கடும் பாலியல் குற்றங்கள்: ஆடவருக்கு 29 ஆண்டுச் சிறை, 24 பிரம்படி
ஆறாண்டு காலமாக தம் மகளைப் பாலியல் பலாத்காரம் செய்த குற்றத்துக்கும் தமது பதின்ம வயது மகனை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ய தூண்டிய குற்றத்துக்காகவும் 41 வயது தொழில்நுட்பர் ஒருவருக்கு 29 ஆண்டு சிறைத் தண்டனையும் 24 பிரம்படியும் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
தடையுத்தரவு காரணமாக அவரது பெயர் வெளியிடப்பட வில்லை. சிறார் சம்பந்தப்பட்ட பாலியல் வன்கொடுமை குற்றங்கள் புரிந்த அவர் மீது மேலும் 13 குற்றங்கள் சாட்டப் பட்டன. 2013ல் தமது மகளுக்கு ஒன்பது வயது இருக்கும் போது அந்த ஆடவர் அச்சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்யத் தொடங்கினார் என்று உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரி விக்கப்பட்டது. 2019 நவம்பரில் இதுபற்றி தமது அத்தை யிடம் சிறுமி கூறியபோது, குற்றங்கள் வெளிச்சத்துக்கு வந்தன. பின்னர் ஆடவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
வாரயிறுதியில் கொவிட்-19 விதிகளை மீறிய 188 பேர் பிடிபட்டனர்
பல்வேறு உணவங்காடி நிலையங்களில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை கொவிட்-19 விதிமுறைகளை மீறியதற்காக 188 பேர் போலிசாராலும் தேசிய சுற்றுப்புற வாரிய அதிகாரிகளாலும் பிடிபட்டனர்.
இருவருக்கு மேல் அமர்ந்து குழுவாக உணவுண்டது, ஒரு மீட்டர் பாதுகாப்பு இடைவெளியைக் கடைப்பிடிக்காதது, முகக் கவசம் அணியாதது, முகக்கவசத்தைக் கீழே இறக்கிவிட்டு இருந்தது, இரவு 10.30 மணிக்கு மேல் மது அருந்தியது என்று பலர் குற்றம் புரிந்தனர் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.