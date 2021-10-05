பசவராஜ்: மேகதாது விவகாரத்தில் மக்களை திசைதிருப்பும் தமிழக அரசு
புதுடெல்லி: தமிழக மக்களைத் திசைதிருப்பும் நோக்கத்துடன் திமுக அரசு மேகதாது திட்டத்தைப் பயன்படுத்துவதாக கர்நாடக முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை குற்றம்சாட்டி உள்ளார். மேகதாதுவில் அணை கட்டப்படுவது உறுதி என்றும் அதற்கான சட்டப்போராட்டம் நீடிக்கும் எனவும் அவர் திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளார். "காவிரி நீரைக் கொடுப்பது தமிழக அரசு அல்ல. அவர்களின் கையில் எதுவும் இல்லை. அதனால் அந்த மாநிலம் எந்த முடிவு எடுத்தாலும் அதற்கு எந்த அர்த்தமும் இல்லை," என்று முதல்வர் பசவராஜ் மேலும் கூறியுள்ளார்.
நான்காவது முகாம் மூலம் 1.7 மில்லியன் பேருக்கு தடுப்பூசி
சென்னை: தமிழகத்தில் நேற்று முன்தினம் நடத்தப்பட்ட நான்காவது கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் மூலம் 1.7 மில்லியன் பேருக்குத் தடுப்பூசி போடப்பட்டதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. சென்னையில் மட்டும் 1,600 இடங்களில் தடுப்பூசி போடும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதில் 150,851 பேர் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டனர். கடலூரில் 93,594 பேருக்கும் கோவையில் 81,454 பேருக்கும் திருச்சியில் 65,310 பேருக்கும் மதுரையில் 63,919 பேருக்கும் தடுப்பூசி போடப்பட்டது. கடந்த மாதம் நடத்தப்பட்ட மூன்று மாநிலம் தழுவிய முகாம்களின் மூலம் 14.4 மில்லியன் பேருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
2,919 பேருக்கு டெங்கி பாதிப்பு
சென்னை: தமிழகத்தில் நடப்பாண்டில் இதுவரை 2,919 பேருக்கு டெங்கி பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதுவரை டெங்கி காய்ச்சலுக்கு இரண்டு பேர் பலியாகிவிட்டதாக சுகாதாரச் செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார். கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் 2,410 பேருக்கு டெங்கி பாதிப்பு இருந்தது என்று குறிப்பிட்டுள்ள அவர், தற்போது நாள்தோறும் தமிழகத்தில் குறைந்தபட்சம் இருபது பேருக்கு டெங்கி பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப்படுவதாக கூறியுள்ளார்.
மனைவியை ரூ.500க்கு விற்ற கணவர்
அகமதாபாத்: ஐநூறு ரூபாய் பெற்றுக்கொண்டு தம்மை வேறொரு ஆடவரிடம் விற்றுவிட்டதாக மனைவி அளித்த புகாரின் பேரில் கணவர் உள்ளிட்ட இருவரை குஜராத் போலிசார் கைது செய்தனர். 21 வயதான இளம் பெண் ஒருவர் கடந்த 30ஆம் தேதி தன் கணவர் தீரஜ் ஜாங்கிட்டுடன் வெளியே சென்றிருந்த போது சோனு சர்மா என்பவரிடம் தாம் ஐநூறு ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டதாக போலிசில் புகார் அளித்தார். கணவர் தன்னை விட்டுச் சென்றதும் சோனு சர்மா தம்மை மறைவான இடத்துக்கு அழைத்துச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக இளம் பெண் கூறியதை அடுத்து, தீரஜ் ஜாங்கிட்டும் சோனு சர்மாவும் 24 மணி நேரத்தில் கைது செய்யப்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
நடை மேம்பாலத்தின்கீழ் சிக்கிக்கொண்ட ஏர் இந்தியா விமானம்
புதுடெல்லி: ஏர் இந்தியா விமானம் ஒன்று நடை மேம்பாலத்தின்கீழ் சிக்கிக்கொண்ட காணொளி பரவலாகப் பகிரப்பட்டு வருகிறது. டெல்லி விமான நிலையத்திற்கு அருகே, டெல்லி-குருகிராம் நெடுஞ்சாலையில் உள்ள ஒரு நடை மேம்பாலத்திற்குக் கீழே அந்த விமானம் சிக்கியிருப்பதைக் காணொளி காட்டுகிறது. இதனையடுத்து, விமானம் நெடுஞ்சாலையில் ஏன் வந்தது என்று இணைய வாசிகள் பலரும் வியப்படைந்தனர். இந்நிலையில், சம்பவம் தொடர்பில் ஏர் இந்தியா நிறுவனம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. அவ்விமானம் விற்கப்பட்டுவிட்டதாகவும் அதன் புதிய உரிமை யாளர் அதனைச் சாலை வழியாக எடுத்துச்சென்றதாகவும் ஏர் இந்தியா தெரிவித்தது. வழக்கமாக, பழைய விமானங்கள் பழைய இரும்பு வியாபாரிகளுக்கு விற்கப்படும் என்று ஏர் இந்தியா அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார். விற்கப்பட்ட விமானத்தை எடுத்துச் செல்வது அதை வாங்கியவரின் பொறுப்பு என்றும் அதனால் நடை மேம்பாலத்தின்கீழ் விமானம் சிக்கிக்கொண்டதற்கும் தனக்கும் எந்தத் தொடர்புமில்லை என்றும் ஏர் இந்தியா விளக்கமளித்தது.
நீட் தேர்தவு தொடர்பாக 12 மாநில
முதல்வர்களுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம்
சென்னை: மாநில அரசுகளின் உரிமையை மீட்டெடுக்க அனைவரும் ஒருங்கிணைய வேண்டும்
என 12 மாநில முதல்வர்களுக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார். நீட் தேர்வை அறிமுகப்படுத்தும் மத்திய அரசின் நடவடிக்கை கூட்டாட்சித் தத்துவத்திற்கு எதிரானது என்று அவர் தமது கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.