நேரடித் தொலைபேசித் தொடர்பு
சோல்: வடகொரியாவுக்கும் தென்கொரியாவுக்கும் இடை யிலான நேரடித் தொடர்பு மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது.
ஆகஸ்ட் மாதத்திலிருந்து இரு நாட்டின் அதிகாரிகள் நேரடித் தொலைபேசி மூலம் பேசி வருகின்றனர் என்று சோல் தெரிவித்துள்ளது. வடகொரியா சில வார இடை வெளியில் ஏவுகணைகளைப் பாய்ச்சி சோதனைகளை நடத்தியதால் அனைத்துலக அளவில் கவலை அதிகரித்தது. ஐநா பாதுகாப்பு மன்ற அவசரக் கூட்டத்தை நடத்த பல தரப்பிலிருந்து அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது.
இந்தச் சூழ்நிலையில் இரு நாடுகளும் நேரடி தொலைபேசித் தொடர்பை தொடங்கியுள்ளன.
இருவருக்கு நோபெல் பரிசு
ஸ்டாக்ஹோம்: இவ்வாண்டு மருத்துவம், உடல் செயல்பாடு துறைக்கான நோபெல் பரிசு அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த இருவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அறிவியல் அறிஞர்களான டேவிட் ஜூலியஸ், ஆர்டெம் பட்டாஹவுடியன் ஆகியோர் நோபல் பரிசை பெறுகின்றனர். உடல் வெப்பம், தொடுதல் ஆகியவற்றுக்கான ஏற்பிகளை கண்டுபிடித்ததற்காக அவர்களுக்கு நோபெல் பரிசு வழங்கப்படுகிறது என்று நோபெல் விருதுக் குழு நேற்று தெரிவித்தது. வெப்பம், தொடுதல் ஆகியவை நரம்பு மண்டலத்தில் ஏற்படுத்தும் தாக்கம், அது அனுப்பும் சமிக்ஞைகள் குறித்து இருவரும் ஆய்வு செய்துள்ளனர்.