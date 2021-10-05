Home
quick-news-icon

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

1 mins read
4272c806-1805-4264-baeb-81638fd44dbb
-

நேரடித் தொலை­பேசித் தொடர்பு

சோல்: வட­கொ­ரி­யா­வுக்­கும் தென்­கொ­ரி­யா­வுக்­கும் இடை ­யி­லான நேரடித் தொடர்பு மீண்­டும் தொடங்­கி­யுள்­ளது.

ஆகஸ்ட் மாதத்­தி­லி­ருந்து இரு நாட்­டின் அதி­கா­ரி­கள் நேரடித் தொலை­பேசி மூலம் பேசி வரு­கின்­ற­னர் என்று சோல் தெரி­வித்­துள்­ளது. வட­கொ­ரியா சில வார இடை­ வெ­ளி­யில் ஏவு­க­ணை­க­ளைப் பாய்ச்சி சோத­னை­களை நடத்­தி­ய­தால் அனைத்­து­லக அள­வில் கவலை அதி­க­ரித்­தது. ஐநா பாது­காப்பு மன்ற அவ­ச­ரக் கூட்­டத்தை நடத்த பல தரப்­பி­லி­ருந்து அழைப்பு விடுக்­கப்­பட்­டது.

இந்­தச் சூழ்­நி­லை­யில் இரு நாடு­களும் நேரடி தொலை­பேசித் தொடர்பை தொடங்­கி­யுள்­ளன.

இருவருக்கு நோபெல் பரிசு

ஸ்டாக்ஹோம்: இவ்வாண்டு மருத்துவம், உடல் செயல்பாடு துறைக்கான நோபெல் பரிசு அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த இருவருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அறிவியல் அறிஞர்களான டேவிட் ஜூலியஸ், ஆர்டெம் பட்டாஹவுடியன் ஆகியோர் நோபல் பரிசை பெறுகின்றனர். உடல் வெப்பம், தொடுதல் ஆகியவற்றுக்கான ஏற்பிகளை கண்டுபிடித்ததற்காக அவர்களுக்கு நோபெல் பரிசு வழங்கப்படுகிறது என்று நோபெல் விருதுக் குழு நேற்று தெரிவித்தது. வெப்பம், தொடுதல் ஆகியவை நரம்பு மண்டலத்தில் ஏற்படுத்தும் தாக்கம், அது அனுப்பும் சமிக்ஞைகள் குறித்து இருவரும் ஆய்வு செய்துள்ளனர்.