'கொவிட்-19க்கு ஐவர்மெக்டின்
பயன்படுத்தவேண்டாம்'
மருத்துவர் வழங்கும் மருந்துச் சீட்டின்றி 'ஐவர்மெக்டின்' மருந்தை உட்கொள்வது ஆபத்தானது என்று சிங்கப்பூர் அறிவியல் ஆணையம் வலியுறுத்தியுள்ளது. கொவிட்-19 சிகிச்சைக்கு இதைப் பயன்படுத்தலாம் என்பது நிரூபிக்கப்படாதது என்றும் ஆணையம் குறிப்பிட்டது.
சிங்கப்பூரில் மருத்துவர்கள் மட்டும்தான் இம்மருந்தை வாங்க அனுமதி தரமுடியும். பொதுமக்களில் சிலர் 'ஐவர்மெக்டின்' மருந்தை இறக்குமதி செய்து கொவிட்-19 சிகிச்சைக்குப் பயன்படுத்த முயற்சி செய்ததாகத் தகவல்கள் வந்ததைத் தொடர்ந்து அறிவியல் ஆணையம் ஆலோசனை விடுத்தது. சென்ற வாரம், நண்பர்களின் பேச்சைக் கேட்டு கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று ஏற்படாமல் தன்னைப் பாதுகாத்துக்கொள்ள இதை எடுத்துக்கொண்ட 65 வயது மாது மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.
'மனநலப் பிரச்சினைகளுக்குக்
கூடுதல் ஆதரவும் பராமரிப்பும் தேவை'
அனைத்து பள்ளிகள், வேலையிடங்கள், மருத்துவமனைகள், மருந்தகங்கள் ஆகியவற்றிலும் மனநலப் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள சிங்கப்பூர் ஊக்குவிக்கவேண்டும் என்றும் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்வதை இயல்பாக்கவேண்டும் என்றும் ஜாலான் புசார் குழுத்தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் வான் ரிஸால் வான் ஸக்காரியா கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
மனநலப் பிரச்சினை ஏற்படக்கூடும் அபாயம் உள்ளவர்கள் மனநல சிகிச்சை நிபுணருக்கு அனுப்பப்படவேண்டும் என்று அவர் நேற்று முன்தினம் நாடாளுமன்றத்தில் கூறினார். அவர்களின் வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டு அவர்கள் ஆபத்து விளைவிக்கும் செயல்களில் ஈடுபடுவதற்கு முன்பு நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என்று டாக்டர் வான் ரிஸால் சொன்னார்.
சிங்கப்பூரின் முன்னோடி பூக்காரர் கொவிட்-19 தொற்றால் மரணம்
சிங்கப்பூரில் மலர் விற்பனைத் துறை வளர தூண்டுகோலாக இருந்த திரு மைக்கல் ஓங் தியோங் செங் (படம்) காலமானார். கொவிட்-19 கிருமித்தொற்றால் ஏற்பட்ட உடல்நலப் பிரச்சினைகளால் இம்மாதம் இரண்டாம் தேதியன்று மாண்ட இவருக்கு வயது 74. திரு ஓங், 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக மலர் விற்பனை தொழிலுக்குத் தன்னை அர்ப்பணித்தவர். 1970களில் 'ஷா சென்டர்' நிலையத்தில் 'ஃபிளியூரிடீ' பூக்கடையைத் திறந்தார் இவர். பிரபல ஹாங்காங் நடிகர் சாவ் யுன் ஃபாட் 1987ஆம் ஆண்டு சிங்கப்பூரில் திருமண விருந்தைப் படைத்தபோது, திரு ஓங்கின் சேவையை நாடினார்.
2,475 கொவிட்-19 சம்பவங்கள், எட்டு மூத்தோர் மரணம்
நேற்று முன்தின நிலவரப்படி புதிதாக 2,475 பேருக்கு கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்தது. கிருமித்தொற்றுக்கு ஆளான எட்டு மூத்தோர் மரணமடைந்ததாகவும் அமைச்சு கூறியது. மாண்டோர் 60 வயதுக்கும் 94 வயதுக்கும் இடைப்பட்டவர்கள்.
மாண்டவர்களில் நால்வர் ஆண்கள், நால்வர் பெண்கள். அவர்களில் ஐவர் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டவர்கள், மூவர் போட்டுக்கொள்ளாதவர்கள். இவர்கள் ஏற்கெனவே சில உடல்நலப் பிரச்சினைகளோடு இருந்தவர்கள் என்று சுகாதார அமைச்சு சொன்னது.
பிடிபட்டது 1.2 மீட்டர் நீள முதலை