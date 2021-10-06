மோசடியில் ஈடுபட்டதாக கார் விற்பனை மேலாளர்் ஒப்புதல்
மோசடியில் ஈடுபட்டதாக கார் விற்பனை நிறுவனத்தின் மேலாளர் ஒருவர் ஒப்புக்கொண்டார். தம்மிடம் வந்த வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து அவர்களது கார்களைக் குறைந்த விலைக்கு வாங்க அவர்களுக்கு இருக்கும் மீதமுள்ள கார் கடன்களைத் தம்மால் அடைத்துவிட முடியும் என்று 45 வயது இங் லீசன் பொய் கூறியதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
கார் கடன்கள் இன்னும் அடைக்கப்படாததால் உரிமையாளரின் பெயரை மாற்ற முடியாது என்று தெரிந்திருந்தும் வைப்புத்தொகையாக $220,000க்கும் அதிகமான தொகையை வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து இங் பெற்றுக்கொண்டதாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தம்மீது சுமத்தப்பட்ட ஆறு மோசடிக் குற்றச்சாட்டுகளையும் நம்பிக்கை துரோகம் தொடர்பாக ஒரு குற்றச்சாட்டையும் இங் நேற்று ஒப்புக்கொண்டார். பயன்படுத்தப்பட்ட கார்களை வாங்கும், விற்கும் பி லீசிங் நிறுவனத்தில் மேலாளராக இங் பணிபுரிந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
சில்லறை வர்த்தக விற்பனை சரிவு
சிங்கப்பூரில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் சில்லறை வர்த்தக விற்பனை சரிவைக் கண்டது. வாகன உரிமைச் சான்றிதழ்களின் அளவு குறைக்கப்பட்டதால் மோட்டார் வாகனங்களுக்கான விற்பனை பெருமளவில் பாதிக்கப் பட்டது. ஆண்டுக்கு ஆண்டு அடிப்படையில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் சில்லறை வர்த்தக விற்பனை 2.8 விழுக்காடு குறைந்தது.
தாமதமடைந்த கட்டணப் பரிவர்த்தனை புதிய உச்சம்
தாமதமடைந்த உள்ளூர் நிறுவனங்களின் கட்டணப் பரிவர்த்தனைகள் ஓராண்டுக்குப் பிறகு இவ்வாண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. இதன் விளைவாக கட்டுமானம், மொத்த வியாபாரம், சேவைகள் ஆகிய துறைகள் வெகுவாகப் பாதிக்கப்பட்டன.
கொவிட்-19 நெருக்கடிநிலையால் நிறுவனங்கள் கடன் கொடுப்பதிலும் கடன் வாங்குவதிலும் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். அடுத்து வரும் மாதங்களில் தொடர்ந்து இயங்க, கடன் வாங்கும், கொடுக்கும் கொள்கைகளை அவை மேம்படுத்த வேண்டும்," என்று சிங்கப்பூர் வர்த்தகக் கடன் பிரிவின் தலைமை நிர்வாகி ஆட்ரி சியா கூறினார்.
இரண்டாம் காலாண்டுடன் ஒப்பிடும்போது தாமதமடைந்த கட்டணப் பரிவர்த்தனைகள் 0.37 விழுக்காடு உயர்ந்து 44.93 விழுக்காடாகப் பதிவானது.
காதலியின் மகளை
கர்ப்பமாக்கிய ஆடவர்
காதலியின் வயது குறைந்த மகளைக் கர்ப்பமாக்கியதை
29 வயது சிங்கப்பூர் ஆடவர் ஒப்புக்கொண்டார். அப்போது அந்தச் சிறுமிக்கு 14லிருந்து 15 வயது.
கடந்த ஆண்டு மே மாதம் 15ஆம் தேதியன்று பெண் குழந்தை ஒன்றை அச்சிறுமி பெற்றெடுத்தாள். அந்தச்
சிறுமியுடன் பாலியல் உறவு கொண்டதை அந்த ஆடவர்
ஒப்புக்கொண்டார். சிறுமியின் அடையாளத்தைக் காக்க
அவரைக் கர்ப்பமாக்கிய ஆடவரின் பெயரை வெளியிடக் கூடாது என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தல்களை அச்சிறுமி அனுபவித்திருந்ததால் அவருக்கு உயிரை மாய்த்துக்கொள்ளும் எண்ணங்கள் இருப்பதாக குழந்தை வழிகாட்டுதல் மருந்தகம் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 21ஆம் தேதியன்று குறிப்பிட்டது. ஆடவருக்கு எதிராக அடுத்த மாதம் 29ஆம் தேதியன்று
தீர்ப்பளிக்கப்படும்.