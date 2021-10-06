Home
மோசடியில் ஈடுபட்டதாக கார் விற்பனை மேலாளர்் ஒப்புதல்

மோச­டி­யில் ஈடு­பட்­ட­தாக கார் விற்­பனை நிறு­வ­னத்­தின் மேலா­ளர் ஒரு­வர் ஒப்­புக்­கொண்­டார். தம்­மி­டம் வந்த வாடிக்கை­யா­ளர்­க­ளி­ட­மி­ருந்து அவர்­க­ளது கார்­க­ளைக் குறைந்த விலைக்கு வாங்க அவர்­க­ளுக்கு இருக்­கும் மீத­முள்ள கார் கடன்­க­ளைத் தம்­மால் அடைத்­து­விட முடி­யும் என்று 45 வயது இங் லீசன் பொய் கூறி­ய­தா­கத் தெரிவிக்கப்­பட்­டது.

கார் கடன்­கள் இன்­னும் அடைக்­கப்­ப­டா­த­தால் உரி­மை­யா­ள­ரின் பெயரை மாற்ற முடி­யாது என்று தெரிந்­தி­ருந்­தும் வைப்­புத்­தொ­கை­யாக $220,000க்கும் அதி­க­மான தொகையை வாடிக்­கை­யா­ளர்­க­ளி­ட­மி­ருந்து இங் பெற்­றுக்­கொண்­ட­தாக நீதி­மன்­றத்­தில் தெரி­விக்­கப்­பட்­டது.

தம்­மீது சுமத்­தப்­பட்ட ஆறு மோச­டிக் குற்­றச்­சாட்­டு­க­ளை­யும் நம்­பிக்கை துரோ­கம் தொடர்­பாக ஒரு குற்­றச்­சாட்­டை­யும் இங் நேற்று ஒப்­புக்­கொண்­டார். பயன்­ப­டுத்­தப்­பட்ட கார்­களை வாங்­கும், விற்­கும் பி லீசிங் நிறு­வ­னத்­தில் மேலா­ள­ராக இங் பணி­பு­ரிந்­த­தாக தெரி­விக்­கப்­பட்­டது.

சில்லறை வர்த்தக விற்பனை சரிவு

சிங்கப்பூரில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் சில்லறை வர்த்தக விற்பனை சரிவைக் கண்டது. வாகன உரிமைச் சான்றிதழ்களின் அளவு குறைக்கப்பட்டதால் மோட்டார் வாகனங்களுக்கான விற்பனை பெருமளவில் பாதிக்கப் பட்டது. ஆண்டுக்கு ஆண்டு அடிப்படையில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் சில்லறை வர்த்தக விற்பனை 2.8 விழுக்காடு குறைந்தது.

தாமதமடைந்த கட்டணப் பரிவர்த்தனை புதிய உச்சம்

தாமதமடைந்த உள்ளூர் நிறுவனங்களின் கட்டணப் பரிவர்த்தனைகள் ஓராண்டுக்குப் பிறகு இவ்வாண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. இதன் விளைவாக கட்டுமானம், மொத்த வியாபாரம், சேவைகள் ஆகிய துறைகள் வெகுவாகப் பாதிக்கப்பட்டன.

கொவிட்-19 நெருக்கடிநிலையால் நிறுவனங்கள் கடன் கொடுப்பதிலும் கடன் வாங்குவதிலும் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். அடுத்து வரும் மாதங்களில் தொடர்ந்து இயங்க, கடன் வாங்கும், கொடுக்கும் கொள்கைகளை அவை மேம்படுத்த வேண்டும்," என்று சிங்கப்பூர் வர்த்தகக் கடன் பிரிவின் தலைமை நிர்வாகி ஆட்ரி சியா கூறினார்.

இரண்டாம் காலாண்டுடன் ஒப்பிடும்போது தாமதமடைந்த கட்டணப் பரிவர்த்தனைகள் 0.37 விழுக்காடு உயர்ந்து 44.93 விழுக்காடாகப் பதிவானது.

காதலியின் மகளை

கர்ப்பமாக்கிய ஆடவர்

காத­லி­யின் வயது குறைந்த மக­ளைக் கர்ப்­ப­மாக்­கி­யதை

29 வயது சிங்­கப்­பூர் ஆட­வர் ஒப்­புக்­கொண்­டார். அப்­போது அந்­தச் சிறு­மிக்கு 14லிருந்து 15 வயது.

கடந்த ஆண்டு மே மாதம் 15ஆம் தேதி­யன்று பெண் குழந்தை ஒன்றை அச்­சி­றுமி பெற்­றெ­டுத்­தாள். அந்­தச்

சிறு­மி­யு­டன் பாலி­யல் உறவு கொண்­டதை அந்த ஆட­வர்

ஒப்­புக்­கொண்­டார். சிறு­மி­யின் அடை­யா­ளத்­தைக் காக்க

அவ­ரைக் கர்ப்­ப­மாக்­கிய ஆட­வ­ரின் பெயரை வெளியிடக் கூடாது என்று நீதி­மன்­றம் உத்­த­ர­விட்­டுள்­ளது. பாலி­யல் ரீதியான துன்­பு­றுத்­தல்­களை அச்­சி­றுமி அனு­ப­வித்­தி­ருந்­த­தால் அவ­ருக்கு உயிரை மாய்த்­துக்­கொள்­ளும் எண்­ணங்­கள் இருப்­ப­தாக குழந்தை வழி­காட்­டு­தல் மருந்­த­கம் கடந்த ஆண்டு அக்­டோ­பர் மாதம் 21ஆம் தேதி­யன்று குறிப்­பிட்­டது. ஆட­வ­ருக்கு எதி­ராக அடுத்த மாதம் 29ஆம் தேதி­யன்று

தீர்ப்­ப­ளிக்­கப்­படும்.