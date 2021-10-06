மாயமான சிறுவனைத் தேடும் போலிசார்
பல்லடம்: பல்லடம் அருகே ஓடும் பயிற்சிக்கு சென்றுவிட்டு வருவதாகக் கூறிவிட்டுச் சென்ற 15 வயது சிறுவன் இருநாள்களாக திரும்பி வராததால் சுல்தான்பேட்டை காவல்நிலையத்தில் அவரது பெற்றோர் புகார் அளித்துள்ளனர். கோவை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ரவிக்குமார், சீதாலட்சுமி தம்பதியர் பத்தாம் வகுப்பில் படித்துவரும் தங்களது இரண்டாவது மகன் சிவநேசனைக் கடந்த 3ஆம் தேதி மாலையில் இருந்து காணவில்லை என்று புகார் அளித்துள்ளனர்.
வைரப்புதையல் மோசடி: ஐவர் கைது
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ராயக்கோட்டை அருகே தாங்கள் கண்டெடுத்த வைரக்கல் புதையலை விற்க உள்ளதாகக் கூறி பொதுமக்களிடம் பல லட்சங்களை மோசடி செய்ய திட்டமிட்ட ஐவர் கொண்ட கும்பலைப் போலிசார் கைது செய்தனர். பலராமன் என்பவர் தனது வீட்டு மாடியில் மேலும் நால்வருடன் சேர்ந்து பொதுமக்களை வைரம் இருப்பதாகக் கூறி அங்கு வரவழைத்து ஏமாற்றத் திட்டமிட்டிருந்தார். விசாரணையில் செப்புப் பாத்திரத்தில் வெண்ணிற கற்களைப் போட்டு வைரக்கற்கள் என ஏமாற்றியது தெரியவந்தது.
துணிக்கடைகளில் சோதனை
காஞ்சிபுரம்: கடந்த சில மாதங்களாகவே காஞ்சிபுரம் பச்சையப்பாஸ் சில்க்ஸ் நிறுவனம் முறையாக வரி செலுத்தாமல் வரி ஏய்ப்பு செய்து வருவதாக வந்த புகாரின் தொடர்பில், இந்நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான 30க்கும் மேற்பட்ட வீடு, அலுவலகங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் 200க்கும் மேற்பட்ட வருமானவரித் துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். இதுதவிர எஸ்.கே.பி. நிதி நிறுவனம், செங்கல்வராயன் சில்க்ஸ் நிறுவனத்திலும் இச்சோதனை தொடர்கிறது.
ரூ.59 லட்சம் தங்கம் பறிமுதல்
திருச்சி: திருச்சி விமான நிலையத்தில் பற்பசையைப் போல் கடத்தி வரப்பட்ட ரூ.59 லட்சம் மதிப்பிலான கடத்தல் தங்கத்தை சுங்கத்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.
துபாயில் இருந்து திருச்சி வந்த ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமானப் பயணிகளைச் சுங்கத்துறையினர் சோதனை செய்தபோது, தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த பிரகாஷ், ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த கர்ணன் பால்பாண்டி ஆகியோர் 1,252 கிராம் தங்கப்பசை கடத்தியது தெரியவந்தது. இதைத்தொடர்ந்து, தங்கத்தைப் பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் இருவரையும் கைது செய்தனர். விசாரணை தொடர்கிறது.
மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை
ஈரோடு: ஈரோடு மாவட்டம், பவானிசாகர் அணை வேகமாக நிரம்பி வருவதால் ஆற்றங்கரையோரம் வசிக்கும் மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நீலகிரியில் பெய்து வரும் கனமழையால் பவானிசாகர் அணையின் நீர்மட்டம் அதிகரித்து வருகிறது. இதையடுத்து, பவானி ஆற்றில் குளிக்கவோ, துணி துவைக்கவோ கூடாது எனவும் தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் மேடான பகுதிகளுக்குச் செல்லுமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.