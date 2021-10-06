போதைப்பொருள் கடத்தல்: மும்பையில் நைஜீரியர்கள் மூவர் கைது
மும்பை: போதைப்பொருள் கடத்தல் தொடர்பாக நைஜீரியாவை சேர்ந்த மூன்று பேர் மும்பை காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டனர். நேற்று முன்தினம் மும்பையின் நைகாவன் பகுதியில் இருந்து பிற இடங்களுக்குப் போதைப்பொருள் கடத்தப்படுவதாகக் கிடைத்த ரகசியத் தகவலையடுத்து, போலிசார் அங்கு விரைந்தனர். அப்போது 1,126 கிராம் போதைப்பொருள் சிக்கியது. இதன் சந்தை மதிப்பு பத்து லட்சம் ரூபாய் என்றும் போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட இடத்தில் இருந்த நைஜீரியர்கள் மூவர் கைதாகினர் என்றும் போலிசார் தெரிவித்தனர்.
162 பிரிட்டஷ் பயணிகளுக்கு கட்டாய தனிமைப்படுத்தல் உத்தரவு
புதுடெல்லி: இங்கிலாந்தில் இருந்து இந்தியா வந்து சேர்ந்த 162 பேர் பத்து நாள் கட்டாய வீட்டுத் தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். பிரிட்டன் செல்லும் இந்திய குடிமக்கள் இரு தடுப்பூசிகள் போட்டிருந்தாலும் சில பயணக் கட்டுப்பாடுகளைப் பின்பற்ற வேண்டும் என அந்நாட்டு அரசு அறிவித்தது. இதற்குப் பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக பிரிட்டிஷ் குடிமக்கள் இந்தியா வரும்போது அவர்களுக்கு அதேபோன்ற கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படும் என இந்திய அரசு அறிவித்தது. அதன்படி நேற்று முன்தினம் பிரிட்டனில் இருந்து இந்தியா வந்த 539 பயணிகளில், அந்நாட்டுக் குடிமக்கள் 162 பேர் மட்டும் பத்து நாள் கட்டாய வீட்டுத் தனிமைப்படுத்தலில் இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
ரூ.1 லட்சத்தை தூக்கிச் சென்ற குரங்கு: பணமழை பொழிந்தது
போபால்: கோவிலில் நேர்த்திக்கடன் செலுத்த வந்த பக்தர், துணியில் முடிந்து வைத்திருந்த ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணத்தை குரங்கு ஒன்று தூக்கிச் சென்றது. அந்த ஆடவர் நேற்று முன்தினம் மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்தின் ஜபல்பூரில் உள்ள ஒரு கோவிலுக்குச் சென்றிருந்தார். ஒரு லட்சம் ரூபாயை முடிந்து வைத்திருந்த துண்டை தனது ஆட்டோவில் வைத்தபோது, வேகமாக வந்து குரங்கு அதை தூக்கிச் சென்றது. பின்னர் அருகில் இருந்த மரத்தின் மீது ஏறி அமர்ந்து ஏதோ தின்பண்டம் இருப்பதாகக் கருதி துண்டைப் பிரித்தது. இதையடுத்து முடிந்து வைக்கப்பட்டிருந்த ரூபாய் நோட்டுகள் சிதறின. இதைக்கண்ட சிலர் அவற்றைச் சேகரித்து அந்த பக்தரிடம் ஒப்படைத்தனர். எனினும் மொத்த தொகையில் ரூ.56 ஆயிரம் மட்டுமே அவருக்கு கிடைத்தது. இது குறித்து அவர் போலிசில் புகார் அளித்துள்ளார்.
மழை: வெள்ளக்காடான பெங்களூரு
பெங்களூரு: விடிய விடிய கொட்டித் தீர்த்த கனமழையால் பெங்களூரு நகரம் வெள்ளக்காடானது. பல்வேறு பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியதால் வாகனமோட்டிகள் சிரமத்துக்கு ஆளாகினர். ஏராளமான வாகனங்களுக்குள் மழைநீர் புகுந்ததால், அவை சேதமடைந்தன. மழையுடன் தொடர்புடைய சம்பவம் ஒன்றில், முதியவர் ஒருவர் பலியானார். நிவாரணப் பணிகளை தீவிரப்படுத்த முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை உத்தரவிட்டுள்ளார்.
ஆர்யனிடம் தீவிர விசாரணை
மும்பை: போதைப்பொருள் வழக்கில் பிணை மறுக்கப்பட்டதை அடுத்து நடிகர் ஷாருக்கானின் மகன் ஆர்யனிடம் போதைப்பொருள் தடுப்புப்பிரிவு அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். ஆர்யன் எந்தத் தவறும் செய்யவில்லை என்றும் அனைத்து விசாரணைக்கும் அவர் ஒத்துழைப்பதாகவும் அவரது வழக்கறிஞர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். ஆனால், காவல்துறையினர் ஆர்யனின் கைபேசியை ஆய்வு செய்த பின்னர் போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலுடன் அவருக்கு தொடர்பு இருக்கக்கூடும் என சந்தேகிப்பதாக 'மாலைமலர்' ஊடகம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. இந்நிலையில், ஆர்யன் மீதான வழக்கு மக்களைத் திசைதிருப்பும் முயற்சி என காங்கிரஸ் விமர்சித்துள்ளது. அவருடன் கைதான மேலும் ஏழு பேரிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
'பசு விடுதி' தொடங்க அரசு திட்டம்
ஷில்லாங்: விலங்குகளை துன்புறுத்துபவர்களுக்கு முதல்முறையாக தவறு செய்தால்கூட கடும் அபராதத்துடன் கூடிய சிறைத்தண்டனை விதிக்க சட்டத்திருத்தம் கொண்டுவர இருப்பதாக மத்திய அமைச்சர் புருஷோத்தம் ரூபாலா தெரிவித்துள்ளார். நகர்ப்புறங்களில் அடுக்குமாடி வீடுகளில் குடியிருப்போர்க்கு பசுக்களை வளர்க்க முடியாத சூழல் இருக்கிறது என்றும் பசுக்களை வளர்க்க விருப்பம் இருப்போருக்கு தனியாக பசு விடுதி தொடங்கப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.