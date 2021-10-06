மலேசியா: மூன்றாவது நாளாக
தொற்று 10,000க்குக் கீழ் குறைந்தது
கோலாலம்பூர்: மலேசியாவில் அன்றாடத் தொற்றுப் பதிவு கடந்த மூன்று நாட்களாக தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது. செவ்வாய்க்கிழமை 8,817 புதிய தொற்று பதிவானது. இது அதற்குமுன் திங்கட்கிழமை பதிவான 8,075ஐ விடச் சற்று அதிகம். சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் டாக்டர் நூல் ஹிஷாம் அப்துல்லா, இதுகுறித்து தனது டுவிட்டர் பதிவில் தெரிவித்துள்ளார்.
மலேசியாவின் பல மாநிலங்களில் தொற்று குறைந்திருந்தாலும் சரவாக் (1,361), சிலாங்கூர் (1,348), கிளந்தான் (1,063) ஆகிய மாநிலங்களில் மட்டும் அன்றாடத்தொற்று ஆயிரத்தைத் தாண்டியுள்ளது. மற்ற மாநிலங்களான ஜோகூர் (886), பாகாங் (696), பினாங்கு (595), கெடா (576), பேராக் (473), திரங்கானு (356), மலாக்கா (246), கோலாலம்பூர் (217), நெகிரி செம்பிலான் (122), பெர்லிஸ் (47), புத்ராஜெயா (23), லபுவான் (மூன்று) என பதிவாகியுள்ளது.
சுவீடனில் 12 - 15 வயதுக் குழந்தைகளுக்கு ஃபைசர்
ஸ்டோக்ஹோல்ம்: சுவீடன் சுகாதாரத் துறை ஃபைசர்-பயோஎன்டெக் நிறுவனத்தின் தடுப்பூசியை 12 வயது முதல் 15 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்குப் போடுவதற்கு அனுமதி அளித்துள்ளது. மொடர்னா நிறுவனத்தின் ஸ்பைக்வாக்ஸ் தடுப்பூசிக்கு அனுமதி மறுத்துள்ளது.
ஐரோப்பிய மருத்துவக் கழகம், 12 வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு மொடர்னாவின் ஸ்பைக்வாக்ஸ் தடுப்பூசிக்கு அனுமதியளித்தது. இருப்பினும் சுவீடன் சுகாதாரத்துறை, குழந்தைகளுக்குப் போடுவதற்கு ஃபைசர் தடுப்பூசிக்கு மட்டும் அனுமதி அளித்துள்ளது.
ஆஸ்திரேலியா: வெளிநாட்டினருக்கு
இப்போதைக்கு அனுமதியில்லை
கேன்பெர்ரா: அனைத்துலகச் சுற்றுலாப் பயணிகள் 2022ஆம் ஆண்டுவரை அனுமதியில்லை. அதே நேரத்தில் திறன்பெற்ற ஊழியர்கள், மாணவர்கள் ஆகியோருக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்று அந்நாட்டின் பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசன் தெரிவித்துள்ளார். தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட ஆஸ்திரேலிய மக்களும் நிரந்தரவாசிகளும் வரும் நவம்பரில் இருந்து வெளிநாடு சென்று வர அனுமதிக்கும் திட்டத்தை பிரதமர் கடந்த வாரம் அறிவித்திருந்தார். அங்கு கடந்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் கடுமையான பயணத் தடை அமல்படுத்தப்பட்டது.
மலேசிய கடல் பகுதியில்
சீனக் கப்பல்கள்: மலேசியா கண்டனம்
கோலாலம்பூர்: மலேசியக் கடற்பகுதியில் அத்துமீறி நுழைந்ததற்காக மலேசிய வெளியுறவு அமைச்சு அங்குள்ள சீனத்தூதரை அழைத்து தனது கண்டனத்தைத் தெரிவித்துக் கொண்டது.
மலேசியாவின் முக்கியமான பொருளியல் மண்டலமான சாபா மற்றும் சரவாக் கடல்பகுதியில் ஓர் ஆய்வுக் கப்பல் உட்பட சீனக் கப்பல்களின் வரத்து மற்றும் அவற்றின் செயல்பாடுகள் தொடர்பாக இந்த கண்டனத்தை தெரிவித்ததாக அமைச்சு ஓர் அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. சீனாவின் கப்பல்கள் எப்போது மலேசியக் கடற்பகுதியில் காணப்பட்டன என்ற விவரம் வெளியிடப்படவில்லை.
நியூசிலாந்தில் தடுப்பூசிச் சான்றிதழ்
நியூசிலாந்து: அடுத்த மாதத்திலிருந்து பெரிய நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்ள தடுப்பூசிச் சான்றிதழ்களைத் தான் பயன்படுத்தலாம் என நியூசிலாந்தின் சுகாதாரத்துறை நேற்று தெரிவித்தது.
டெல்டா வகை கொரோனா கிருமியை எதிர்த்து அந்நாடு தற்போது போராடி வருகிறது. டெல்டா வகை கிருமிப் பரவல் காரணமாக, கொவிட்-19 கிருமியை ஒழிப்பதற்கான முயற்சி கைவிடப்படுவதாக நியூசிலாந்துப் பிரதமர் ஜெசிண்டா ஆர்டன் திங்கட்கிழமை கூறியிருந்தார்.
இந்நிலையில், மக்கள் ஒன்றுகூடும் மாபெரும் நிகழ்ச்சிகளில் கிருமி கட்டுக்கடங்காமல் பரவுவதைத் தவிர்க்க தடுப்பூசிச் சான்றிதழ்கள் உதவும் என்றார் அவர்.