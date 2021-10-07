Home
quick-news-icon

தவறான வழியில் வந்த ஒரு மில்லியன் வெள்ளி

1 mins read
e1d33d1e-42a2-4449-9171-58181ab8cffb
-

தவ­றான வழி­யில் வந்த பெருந்­தொ­கையை தனது வங்­கிக் கணக்­கில் பெற்­றுக்­கொண்­டதை ஒரு பெண் ஒப்­புக்­கொண்டுள்ளார். சட்ட நிறு­வ­னம் ஒன்­றில் உத­வி­யா­ள­ராக வேலை செய்த 48 வயது ஏனி ஃபூங், ஓர் ஆடவருடன் நட்பு வைத்­துக்­கொண்ட பிறகு சிங்­கப்­பூ­ரில் பல வங்­கிக் கணக்கு­க­ளைத் திறந்­தார்.

குற்­றச் செயல்­க­ளின் வாயி­லாக வந்த ஒரு மில்­லி­யன் வெள்ளிக்­கும் அதி­க­மான தொகை­யைப் பெற அந்த வங்கிக் கணக்­கு­கள் பயன்­ப­டுத்­தப்­பட்­டன. இந்­ந­ட­வ­டிக்­கை­களை நிறுத்­து­மாறு போலி­சார் பல முறை சொன்­ன­போ­தும் ஏனி தொடர்ந்து அவ­ரது நண்­ப­ருக்கு உத­வி­யி­ருக்­கி­றார். அப்­போது அவர் மீது விசா­ர­ணை­யும் மேற்­கொள்­ளப்­பட்டு வந்­தது.

குறைந்­தது ஏழு குற்­றச்­சாட்டு­களை ஏனி ஒப்­புக்­கொண்­டார். அடுத்த மாதம் அவ­ருக்­குத் தீர்ப்­பளிக்­கப்­படும் என்று எதிர்­பார்க்­கப்­ப­டு­கிறது.