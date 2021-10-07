பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளில் தீவிர கவனம் செலுத்த டிஜிபி சைலேந்திர பாபு உத்தரவு
சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துமாறு அனைத்து அதிகாரிகளுக்கும் காவல்துறை தலைவர் டிஜிபி சைலேந்திர பாபு உத்தரவிட்டுள் ளார். தமிழக எல்லைப் பகுதிகளில் உள்ள மாவட்டங்களில் மாவோயிஸ்ட் இயக்கத்தைச் சேர்ந்தவர்களின் நடமாட்டம் அதிகரித்து வருவதாக அண்மையில் தொடர் செய்திகள் வெளியாகின. மேலும் தீவிரவாதிகள் ஊடுருவி இருப்பதாகவும் ஊடகச் செய்திகள் தெரிவித்தன. இந்நிலையில், மாநிலத்தின் அனைத்து முக்கிய சாலைகளிலும் தீவிர வாகனப் பரிசோதனை நடத்தப்பட வேண்டும் என அவர் உத்தரவிட்டதாக 'தினத்தந்தி' ஊடகச் செய்தி தெரிவிக்கிறது.
வேளாண் சட்டங்களை மத்திய அரசு திரும்பப் பெற ஸ்டாலின் வலியுறுத்து
சென்னை: வேளாண் சட்டங்களை திரும்பப் பெறுவதே ஒட்டுமொத்த அமைதிக்கு வழிவகுக்கும் என தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தி உள்ளார். இது குறித்து வெளியிட்ட அறிக்கையில், கடந்த 300 நாள்களாக விவசாயிகள் போராடி வரும் நிலையில், அதை மத்திய அரசு அலட்சியம் செய்ததன் விளைவுதான் உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் தொடரும் நிகழ்வுகள் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அனைத்து வீடுகளுக்கும் குடிநீர் இணைப்பு: வெள்ளேரி ஊராட்சி சாதனை
தி.மலை: மத்திய அரசின் 'ஜல்ஜீவன்' திட்டத்தின் கீழ் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள வெள்ளேரி ஊராட்சியில் அனைத்து வீடுகளுக்கும் குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அப்பகுதியில் உள்ள 412 வீடுகளில் 1,572 பேர் வசிக்கின்றன. 450 குடும்ப அட்டைதாரர்கள் உள்ளனர். இந்நிலையில் இங்கு அனைத்து வீடுகளுக்கும் குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது சாதனையாகக் கருதப்படுகிறது. இதையடுத்து வெள்ளேரி ஊராட்சிக்குப் பிரதமர் மோடி பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.
அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு
சென்னை: வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ள நிலையில், தமிழகம் முழுவதும் நேற்று முன்தினம் பரவலாக மழை பெய்துள்ளது. வங்கக் கடலில் அண்மையில் உருவான வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக மழை பெய்து வருகிறது. மழை காரணமாக பாபநாசம், மணிமுத்தாறு, கொடுமுடியாறு, கடனாநதி, ராமநதி, கருப்பாநதி, குண்டாறு, அடவிநயினார் ஆகிய அணைகளுக்கு நீர்வரத்து சற்று அதிகரித்து உள்ளது. குமரி மாவட்டத்தில் பேச்சிப்பாறை அணையில் இருந்து மீண்டும் உபரி நீர் திறக்கப்பட்டது.