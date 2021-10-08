சாங்கி விமான நிலையம்:
முனையம்-1ல் தீ
சாங்கி விமான நிலைய முனையம் ஒன்றில் நேற்று முன்தினம் இரவு தீ மூண்டது. இதன் காரணமாக மூன்று பொதுப் பேருந்துகள் சாங்கி விமான நிலைய பேருந்து நிறுத்தங்களில் நிற்காமல் சென்றன. சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்புப் படையினருக்கு இரவு 9.50 மணிக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தற்காப்புப் படையினர் அங்கு வருவதற்குள் விமான நிலைய அவசர சேவைப் பிரிவினர் தீயை அணைத்துவிட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை என்றும் கீழ்த்தளத்தில் தீயால் ஏற்பட்ட புகையை வெளியேற்றியதாகவும் சிங்கப்பூர்க் குடிமைத் தற்காப்புப் படை தெரிவித்தது. தீ மூண்ட காரணம் குறித்து ஆராய்ந்து வருவதாக அது கூறியுள்ளது.
24, 27, 53 ஆகிய பேருந்து சேவைகள் 'முனையம் 1, 2, 'ஏர்போர்ட் புலவார்ட்' ஆகிய இடங்களிலிருந்து திசை திருப்பப்படும் என இரவு 10.50 மணிக்கு 'எஸ்பிஎஸ் டிரான்சிட் தனது 'டுவிட்டர்' பக்கத்தில் பதிவிட்டது.
செயற்கை உறுப்புகளை மேம்படுத்தும் ஆய்வுக்குப் புது நிலையம்
சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக் கழகத்தில், செயற்கை உடல் உறுப்பு தயாரிப்பில் செயல்படக்கூடிய செயற்கை நுண்ணறிவு குறித்த ஆய்வில் கவனம் செலுத்தும் புது நிலையம் ஒன்றை கல்வி அமைச்சர் நேற்று திறந்துவைத்தார்.
அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்குக் கல்வி அமைச்சும் சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக் கழகமும் இணைந்து வழங்கியுள்ள $200 மில்லியன் நிதியோடு, அந்நிலையம் செயல்படக்கூடிய செயற்கை நுண்ணறிவு குறித்த கண்டுபிடிப்புகளை நோக்கி செயல்படும்.
செயல்படக்கூடிய செயற்கை நுண்ணறிவு, சுற்றுச் சூழல்களுக்கு ஏற்றவாறு தன்னை மாற்றி அமைத்துக்கொள்ளும் தன்மையும் நினைவாற்றலும் கொண்டவை. இதைப் போன்ற ஐந்து நிலையங்கள் சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக் கழகத்திலும் நன்யாங் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக் கழகத்திலும் 2007லிருத்து 2011 வரை நிறுவப்பட்டன.
59 புதிய தலைமை ஆசிரியர்கள்
59 பள்ளிகளுக்குப் புதிய தலைமை ஆசிரியர்கள் பொறுப்பேற்றுக்கொள்வர் என கல்வி அமைச்சு நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்தது. யுனோவா தொடக்கக் கல்லூரி, தெமாசெக் தொடக்கக் கல்லூரி, விக்டோரியா தொடக்கக் கல்லூரி போன்றவை இதில் அடங்கும். அவற்றில் 24 பள்ளிகளில் தலைமை ஆசிரியர்களாக முதன்முறை பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளோர் பொறுப்பேற்பர்.
டிசம்பர் மூன்றாம் தேதி நடக்கவிருக்கும் பணியமர்த்தல், பாராட்டு விழாவில் கல்வித்துறை தலைமை இயக்குநர் வோங் சியு ஹூங் பணியமர்த்தல் கடிதங்களை வழங்குவார்.
சொத்து முகவர் நலனை
மேம்படுத்த புது தளம்
சிங்கப்பூரின் ஆகப் பெரிய சொத்து முகவர் நிறுவனமான 'பிரொப்னெக்ஸ்' தனது முகவர்களின் நலனை மேம்படுத்த புது தளம் ஒன்றைத் தயார் செய்துகொண்டிருக்கிறது. இதையொட்டி, கிட்டத்தட்ட 10,000 முகவர்களைக் கொண்ட 'பிரொப்னெக்ஸ்' நேற்று சிங்கப்பூர் தொழில்துறை ஊழியர் தொழிற்சங்கத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் கையெழுத்திட்டுள்ளது. கடந்த மாதம் சொத்து முகவர்களை ஈர்க்கவும் தக்கவைத்துக்கொள்ளவும் நிறுவனங்கள் கையாண்ட உத்திகள் குறித்து ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸில் வெளிவந்த செய்தியை அடுத்து இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.