மூன்று சம்பவங்கள்: இரண்டு வாகனங்கள்; விசாரணை

ஆபத்து விளைவிக்கும் வகையில் வாகனம் ஓட்டியது, பிறரைத் தொந்தரவு செய்தது, சட்டவிரோதமாக வாடிக்கையாளர்களைப் பிடித்தது ஆகிய செயல்களைப் புரிந்ததாக இரண்டு வாகனங்களில் இருந்தவர்கள் மீது விசாரணை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. வாகனங்களில் இருந்த ஓட்டுநர்கள், மற்றவர்கள் ஆகியோர் மீது விசாரணை மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

காலாங் பாருவை நோக்கிச் செல்லும் தீவு விரைவுச்சாலை, நியூ அப்பர் சாங்கி சாலை, அப்பர் சிராங்கூன் சாலை ஆகியவற்றில் சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தன. அவை காணொளிகளில் பதிவாயின. காணொளிகள் பல சமூக வலைத்தளங்களில் பகிரப்பட்டன.

சம்பந்தப்பட்ட வாகனங்கள் ஒரு மஞ்சள் நிற 'ஹோண்டா' கார், ஒரு கறுப்பு நிற 'ஆடி' கார்.

மஞ்சள் காரில் இருந்த நான்கு ஆண்கள் கறுப்பு காரில் இருந்த இரண்டு ஆண்கள் ஆகியோர் மீது விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

வளர்ப்புத் தாயைக் கத்தியால் மிரட்டிய ஆடவருக்குச் சிறை

தனக்கு 5,000 வெள்ளி தர மறுத்ததால் 22 வயது ஆடவர் ஒருவர் தனது வளர்ப்புத் தாயைக் கத்தியைக் கொண்டு மிரட்டியிருக்கிறார். ஆடவருக்கு ஓராண்டு நான்கு வாரச் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

வளர்ப்பு மகனான லோ சூன் ஃபட்டிடமிருந்து தன்னைப் பாதுகாத்துக்கொள்ள தாய் தனிநபர் பாதுகாப்பு ஆணையை வைத்திருந்தபோதும் இச்சம்பவம் நிகழ்ந்தது.

வீட்டை அடமானம் வைத்துப் பணம் திரட்டுமாறு லோ வளர்ப்புத் தாயிடம் கேட்டிருக்கிறார். அதற்கு இணங்குவதுபோல் நடித்த தாய் போலிசாரிடம் புகார் கொடுத்தார்.

நாயைத் தாக்கியவருக்குச் சிறை

தனது செல்லப் பிராணியான நாயைத் தாக்கிய ஆடவருக்கு எட்டு மாதச் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பின் கால்களைப் பிடித்து நாயைச் சுற்றியது, நாய் ஈரமாக இருந்தபோது அதன் மேல் மின் விசிறியை வேகமாக வீசச் செய்தது போன்ற ஆடவரின் செயல்கள் பதிவான காணொளிகள் பரவலாகப் பகிரப்பட்டன.

செல்லப் பிராணி வைத்துக்கொள்ள குற்றவாளியான 42 வயது கிளமெண்ட் சியா தியென் சியாங்கிற்கு ஓராண்டுக்குத் தடையும் விதிக்கப்பட்டது. விலங்குகள், பறவைகள் சட்டத்தின்கீழ் விலங்கைக் கொடூரமான முறையில் துன்புறுத்தியதாகச் சுமத்தப்பட்ட நான்கு குற்றச்சாட்டுகளை சிங்கப்பூரரான சியா ஒப்புக்கொண்டார். தீர்ப்பளிக்கும்போது மேலும் இரண்டு குற்றச்சாட்டுகள் கருத்தில் கொள்ளப்பட்டன.

சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட பிறகும் குற்றம் புரிந்த ஆடவர்

கடந்த மே மாதம் பொது இடத்தில் மதுபோதையில் இருந்ததற்காக சிறையில் அடைக்கப்பட்ட ஆடவர் விடுவிக்கப்பட்ட பிறகும் அக்குற்றத்தைப் புரிந்தார்.

குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்ட 55 வயது கணேசன் சாமித்துரைக்கு 11 வாரச் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. தொந்தரவு செய்தது உள்ளிட்டவற்றின் தொடர்பில் சுமத்தப்பட்ட மேலும் ஆறு குற்றச்சாட்டுகளையும் அவர் ஒப்புக்கொண்டார். பொது இடத்தில் மதுபோதையில் இருந்ததற்காக சிங்கப்பூரரான கணேசனுக்குக் கடந்த மே மாதம் இரண்டு வாரச் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. விடுவிக்கப்பட்டு மிகக் குறுகிய காலத்திலேயே அவர் அக்குற்றத்தை மீண்டும் புரிந்தது நீதிமன்ற விசாரணையில் தெரியவந்தது.

கடந்த ஜூலை மாதம் கணேசன் சாங்கி பொது மருத்துவமனையில் படுக்கை ஒன்றை உதைத்து ஒரு தாதியை இழிவுபடுத்தினார். அவர் தாதியை இனரீதியாகவும் தவறாகப் பேசினார். நிர்ணயிக்கப்படாத இடத்தில் கணேசன் புகைபிடித்ததைக் கண்டித்தபோது இச்சம்பவங்கள் நேர்ந்தன.