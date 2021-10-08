Home
﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

சரிந்துள்ள பாறைகளை உடைத்து அகற்றும் பணியை நெடுஞ் சாலைத் துறையினர் மேற்கொள்ள உள்ளனர்.படம்:ஊடகம் -

ஹெச்.ராஜாவிற்கு பிடியாணை

ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர்: அறநிலையத்துறை அதிகாரிகளையும் அவர்களது வீட்டில் உள்ள பெண்களையும் அவதூறாகப் பேசிய வழக்கு தொடர்பில் பாஜக மூத்த தலைவர் ஹெச்.ராஜாவுக்குப் பிடியாணை பிறப்பித்து ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இவ்வழக்கு விசாரணையின்போது நீதிமன்றத்தில் நேரில் முன்னிலையாகும்படி ஹெச்.ராவுக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டிருந்த நிலையில், அவர் முன்னிலையாகாததால் அவரைப் பிடிப்பதற்கு ஆணை பிறப்பித்து நீதிபதி பரம்வீர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

ஒரு வாக்கு கூட பதிவாகவில்லை

ராணிப்பேட்டை: தமிழகத்தில் கடந்த 6ஆம் தேதி ஒன்பது மாவட்டங்களுக்கு நடந்த ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவின் போது, ராணிப்பேட்டையில் உள்ள ஒரு வாக்குச்சாவடியில் ஒரு வாக்கு கூட பதிவாகவில்லை என்ற வியப்பூட்டும் தகவல் தெரியவந்துள்ளது. வார்டுகளை வரையறுத்துக்கொள்வதில் ஏற்பட்ட அதிருப்தி காரணமாக அந்தப் பகுதி மக்கள் தேர்தலைப் புறக்கணித்து ஒருவர் கூட வாக்களிக்க வரவில்லை.

553 கோயில்களை மேம்படுத்த திட்டம்

சென்னை: தமிழகத்தில் பக்தா்கள் வருகை அதிகமாக உள்ள 553 திருக்கோயில்களை மேம்படுத்துவதற்கு வரைவுத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட உள்ளதாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு கூறியுள்ளாா்.

வடபழனி ஆண்டவா் திருக்கோயிலில் நவம்பா் மாத இறுதிக்குள் குடமுழுக்கு நடத்தப்படும் என்றும் வடபழனி ஆதிமூலப் பெருமாள் கோயிலில் பக்தா்கள் கோபுர தரிசனம் காண்பதற்கு ஏதுவாக கோயிலுக்கு முன்பு உள்ள கடைகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன என்றும் கூறினார்.

அத்துடன், திருப்பதிக்கு நிகராக திருச்செந்தூா் கோயிலில் பக்தா்களின் வசதிக்காக ரூ.150 கோடி மதிப்பீட்டில் பல்வேறு பணிகள் வெகு விரைவில் தொடங்கப்படவுள்ளன என்றார்.

உருண்டு விழும் ராட்சத பாறைகள்; சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு எச்சரிக்கை

குன்னூர்: மேட்டுப்பாளையம் மலைப்பாதையில் பாறைகள் உருண்டு விழுந்திருப்பதால் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

கடந்த ஒருவார காலமாக குன்னூர் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளான பர்லியார், காட்டேரி, அருவங்காடு, வெலிங்டன் போன்ற பகுதிகளில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. ஆங்காங்கே மண்சரிவு ஏற்பட்டு மரங்களும் சரிந்து விழுந்துள்ளன. இதுமட்டுமின்றி, மலைப் பாதைகளில் ராட்சத பாறைகளும் சரிந்து விழுந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், குன்னூர் மேட்டுப்பாளையம் மலைப்பாதையில் நான்கிற்கும் மேலான ராட்சத பாறைகள் சரிந்து விழுந்ததை அடுத்து பயணிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கோயில் நகைகளை தங்கக்கட்டிகளாக மாற்ற தடை கோரி பாஜக மனு

சென்னை: கோயில் நகைகளை உருக்கி தங்கக்கட்டிகளாக மாற்றுவதற்கு தடை விதிக்கக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பாஜக மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளது. அறநிலையத்துறையின் நடவடிக்கைக்கு தடை விதிக்கக்கோரி பாஜக வழக்கறிஞர் அஸ்வத்தாமன் என்பவர் இந்த வழக்கைத் தொடர்ந்துள்ளார். இந்து அறநிலைய சட்டத்தில் கோயில் நகைகளை உருக்குவதற்கு எந்த அனுமதியும் வழங்கப்பட வில்லை என்று மனுதாரர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.