மம்தா எம்எல்ஏவாக பதவியேற்பு
கோல்கத்தா: மேற்குவங்காளம் பவானிபூர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற முதல்வர் மம்தா பானர்ஜியும் வெற்றிபெற்ற அவருடைய கட்சியைச் சேர்ந்த இதர இருவரும் எம்எல்ஏவாக நேற்று பதவியேற்றனர்.
35 உயிர்வாயு ஆலைகள் திறப்பு
புதுடெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் ரிஷிகேஷ் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் நேற்று நடந்த நிகழ்ச்சியில், 35 பிஎஸ்ஏ உயிர்வாயு ஆலைகளை நாட்டுக்காக அர்ப்பணித்தார். "பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் உள்ள 35 பிஎஸ்ஏ ஆலைகள் நாட்டுக்காக அர்ப்பணிக்கப்படும். இது நாட்டுக்கான மிக முக்கிய மருத்துவ உள்கட்டமைப்பு வசதியாகும்," என்று முன்னதாக அவர் டுவிட்டரில் தெரிவித்து இருந்தார்.
வீடு இடிந்து குடும்பமே பலி
பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் பெலகாவி மாவட்டத்தில் பாதல்-அங்கால்கி என்ற கிராமத்தில் தொடர் மழை காரணமாக ஒரு வீடு இடிந்ததில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஏழு பேர் மாண்டனர் என்றும் அவர்களில் இருவர் குழந்தைகள் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
உயிரிழந்தோர் உறவினர்களுக்குத் ரூ.5 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கப்படும் என கர்நாடக முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை இரங்கல் செய்தியில் அறிவித்தார்.
சாலை விபத்து: 9 பேர் மரணம்
லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தில் பராபங்கி கிசா பாத்தில் உள்ள பாபுர்ஹியா என்ற கிராமம் அருகே நேற்றுக் காலை பயணிகளை ஏற்றிச் சென்ற பேருந்தும் லாரியும் மோதியதில் ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர். 27 பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். உயிரிழந்தோர் குடும்பங்களுக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்கப்படும் என மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் அறிவித்தார்.
காஷ்மீரில் ஐவர் கொலை
ஸ்ரீநகர்: காஷ்மீரில் இட்ஹா சங்கம் என்ற பகுதியில் நேற்று விடிகாலை ஓர் ஆசிரியை உட்பட இரு ஆசிரியர்கள் கொலை செய்யப்பட்டனர். டாக்சி ஓட்டுநர், மருந்துக் கடைக்காரர், பேல்பூரி வியாபாரி ஆகிய மூவரும் ஸ்ரீநகரில் முன்னதாகக் கொல்லப்பட்டனர். இதை அடுத்து பயங்கரவாதிகளைத் தேடும் வேட்டையைத் தீவிரப்படுத்தி உள்ளதாக பாதுகாப்புப் படையினர் தெரிவித்தனர்.
நீதிமன்றத்தில் ஷாருக்கான் மகன்
மும்பை: போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் வழக்கில் நடிகர் ஷாருக்கானின் மகன் ஆர்யன்கான் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையானார்.
மூன்று நாட்கள் விசாரணைக்காவல் முடிந்த நிலையில் மும்பை நீதிமன்றத்தில் ஆர்யன்கானை போலிசார் முன்னிலைப்படுத்தினர்.