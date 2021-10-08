சீன அதிபரைச் சந்திக்க
பைடன் திட்டம்
வாஷிங்டன்: இவ்வாண்டு இறுதிக்குள் சீன அதிபர் ஸி ஜின்பிங்கை சந்திக்க அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் திட்டமிட்டுள்ளார். அமெரிக்காவின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் இதனை தெரிவித்தார். உலகின் இரு பெரிய நாடுகளுக்கு இைடயே பதற்றம் அதிகரித்து வரும் வேளையில் இரு தலைவர்கள் மெய்நிகர் காட்சி வழியாக சந்திக்கவிருக்கின்றனர். சூரிக்கில் அமெரிக்க பாதுகாப்பு ஆலோசகர் ஜேக் சலவனும் சீனாவின் மூத்த வெளியுறவுக் கொள்கை ஆலோசகர் யாங் ஜியசியும் ஆறு மணி நேரம் சந்தித்துப் பேசிய பிறகு மெய்நிகர் காட்சி வழியாக செய்தியாளர்களுக்கு இந்தத் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்தச்சந்திப்பு அர்த்தமுள்ளதாக இருந்ததாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
'மோல்னுபிரவிர்' மாத்திரைகளை
மலேசியா வாங்குகிறது
கோலாலம்பூர்: கொவிட்-19க்கு சிகிச்சையளிக்க உதவும் மோல்னுபிரவிர் மாத்திரைகளை அமெரிக்காவின் 'மெர்க்' என்ற மருந்து நிறுவனத்திடமிருந்து வாங்க மலேசியா ஒப்பந்தம் போட்டுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் 150,000 கொவிட்-19 நோயாளிகளுக்குத் தேவையான மாத்திரைகளை மலேசியா வாங்குகிறது.
மலேரியா தடுப்பூசிக்கு அனுமதி
வாஷிங்டன்: உலகின் முதல் மலேரியா தடுப்பூசியை உலக சுகாதார நிறுவனம் அங்கீகரித்துள்ளது. இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க முடிவால் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு இந்தத் தடுப்பூசி போடப்படும். 'RTS', 'S' என்று அழைக்கப்படும் தடுப்பூசி மலேரி யாவுக்கு எதிராக ஆற்றலுடன் செயல்படுவதாக
ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிரூபிக்கப்பட்டது.