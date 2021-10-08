Home
சீன அதிபரைச் சந்திக்க

பைடன் திட்டம்

வாஷிங்­டன்: இவ்­வாண்டு இறு­திக்­குள் சீன அதி­பர் ஸி ஜின்­பிங்­கை சந்­திக்க அமெ­ரிக்க அதி­பர் ஜோ பைடன் திட்­ட­மிட்­டுள்­ளார். அமெ­ரிக்­கா­வின் மூத்த அதி­காரி ஒரு­வர் இதனை தெரி­வித்­தார். உல­கின் இரு பெரிய நாடு­க­ளுக்கு இைடயே பதற்­றம் அதி­கரித்து வரும் வேளை­யில் இரு தலை­வர்­கள் மெய்­நி­கர் காட்சி வழி­யாக சந்­திக்­க­வி­ருக்­கின்­ற­னர். சூரிக்­கில் அமெ­ரிக்க பாது­காப்பு ஆலோ­ச­கர் ஜேக் சலவனும் சீனா­வின் மூத்த வெளி­யு­றவுக் கொள்கை ஆலோ­ச­கர் யாங் ஜிய­சி­யும் ஆறு மணி நேரம் சந்­தித்­துப் பேசிய பிறகு மெய்­நி­கர் காட்சி வழி­யாக செய்­தி­யா­ளர்­க­ளுக்கு இந்­தத் திட்­டம் அறி­விக்­கப்­பட்­டது. இந்­தச்­சந்­திப்பு அர்த்தமுள்­ள­தாக இருந்­த­தா­க­வும் தெரி­விக்­கப்­பட்­டது.

'மோல்னுபிரவிர்' மாத்திரைகளை

மலேசியா வாங்குகிறது

கோலாலம்பூர்: கொவிட்-19க்கு சிகிச்சையளிக்க உதவும் மோல்னுபிரவிர் மாத்திரைகளை அமெரிக்காவின் 'மெர்க்' என்ற மருந்து நிறுவனத்திடமிருந்து வாங்க மலேசியா ஒப்பந்தம் போட்டுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் 150,000 கொவிட்-19 நோயாளிகளுக்குத் தேவையான மாத்திரைகளை மலேசியா வாங்குகிறது.

மலேரியா தடுப்பூசிக்கு அனுமதி

வாஷிங்டன்: உலகின் முதல் மலேரியா தடுப்பூசியை உலக சுகாதார நிறுவனம் அங்கீகரித்துள்ளது. இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க முடிவால் ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு இந்தத் தடுப்பூசி போடப்படும். 'RTS', 'S' என்று அழைக்கப்படும் தடுப்பூசி மலேரி யாவுக்கு எதிராக ஆற்றலுடன் செயல்படுவதாக

ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிரூபிக்கப்பட்டது.