ஆசை தீர, ஆத்திரம் அடங்க, அடித்து நொறுக்கலாம்

வாடிக்கையாளர் ஒருவர், சுத்தியலைக் கொண்டு தொலைக்காட்சி ஒன்றை உடைக்கிறார். படம்: தி ஃபிரக்மண்ட் ரூம் -

இரு­பது ஆண்­டு­க­ளாக சிறை­யில் இருந்த ஃபின்லாந்து ஆட­வர் ஒரு­வர், விடு­த­லை­யா­ன­தும் புது­மை­யான ஓர் இடத்தை வடி­வ­மைத்­தார். 'ரேஜ் ரூம்' (Rage Room) எனப்­படும் அந்த இடத்­திற்­குச் செல்­ப­வர்­கள், அங்­குள்ள வீட்­டுப் பொருட்­கள் அனைத்­தை­யும் எப்­படி வேண்­டு­மா­னா­லும் அடித்து நொறுக்­க­லாம்.

மக்­கள் தங்­க­ளின் கோபத்தை வெளிப்­ப­டுத்­தும் ஓர் இட­மாக இது இருக்­கட்­டும் என்­கி­றார் முன்­னாள் குண்­டர் கும்­பல் உறுப்­பி­ன­ராக இருந்த 44 வயது ஜானி ரனி­னன்.

தம் வாடிக்­கை­யா­ளர்­களில் 80 விழுக்­காட்­டி­னர் பெண்­கள் என்­றும் ஜானி பகிர்ந்­து­கொண்­டார். கோபத்தை வெளிப்­ப­டுத்­து­வது ஃபின்லாந்­தில் அதி­கம் ஏற்­றுக்­கொள்­ளப்­ப­டாத நிலை­யில், பெண்­கள் இந்த இடத்தை நாடி வரு­வ­தாக அவர் குறிப்­பிட்­டார்.

நண்­பர்­க­ளி­ட­மி­ருந்து கடன் வாங்­கிக் கடந்த மாதம் இவர் திறந்த இந்த இடத்­திற்கு அமோக வர­வேற்பு.

"நான் சிறை­யில் இருந்த இள­மைக் காலத்­தில் இது­போன்ற அறை எனக்கு உதவி இருக்­கும்," என்­றார் ஜானி. கோபத்­தைக் கட்­டுப்­படுத்த பல வழி­கள் உண்டு என்­றும் இந்த இட­மும் அதில் ஒன்று என்­றும் கூறிய ஜானி, மன­நல நிபு­ண­ரி­டம் பேசு­வது நீண்­ட­கா­லப் பல­னைத் தரும் என்­றார்.

சிங்­கப்­பூ­ரி­லும் இது­போன்ற இடம் உள்­ளது என்று உங்­க­ளுக்­குத் தெரி­யுமா?

சிங்­கப்­பூ­ரில் கடந்த நான்கு ஆண்­டு­க­ளாக மெக்­பர்­சன் சாலை­யில் 'தி ஃபிரக்­மண்ட் ரூம்' (The Fragment Room) செயல்­பட்டு வரு­கிறது.

மன உளைச்­ச­லால் பாதிக்­கப்­படு­வோர், இந்த இடத்தை நாடி வர­லாம் என்­கி­றார் அதன் நிர்­வாகி இயன் சூ.

"சிங்­கப்­பூ­ரில் மன உளைச்­ச­லால் பாதிக்­கப்­ப­டு­வோர் ஏரா­ள­மா­னோர் உள்­ள­னர். இங்கு வரு­வோ­ரில் பெரும்­பா­லா­னோர் 20 வய­துக்­கும் 30 வய­துக்­கும் இடைப்­பட்ட இளை­யர்­கள். ஆயி­னும், நடுத்­தர வய­தினர், முதி­ய­வர்­கள் சில­ரும் வரு­கின்­ற­னர்," என்று அவர் தமிழ் முர­சி­டம் தெரி­வித்­தார்.

கண்­ணா­டிப் பொருட்­கள், புட்டி­கள், தட்­டு­கள் போன்­ற­வற்றை இங்கு உடைக்­க­லாம். அத்­து­டன் சற்று கூடு­தல் கட்­ட­ணத்­தில் தொலைக்­காட்சி, அச்சு இயந்­தி­ரம் போன்ற மின்­னி­யல் பொருட்­க­ளை­யும் அடித்து நொறுக்­க­லாம் என்­றார் அவர்.

நொறுங்­கிக் கிடப்­ப­ன­வற்றை என்ன செய்­வீர்­கள் என்று கேட்­ட­போது அவற்­றில் கிட்­டத்­தட்ட 80 முதல் 90%, மறு­ப­ய­னீடு செய்­யப்­படும் என்­றார் இயன் சூ.

இந்த இடத்­திற்கு வரு­ப­வர்­கள் குறைந்­தது 18 வயது இருக்க வேண்­டும். இருப்­பி­னும், பெற்­றோ­ரு­டன் 13 வய­துக்கு மேற்­பட்­ட­வர்­களும் அனு­ம­திக்­கப்­ப­டு­வர் என்­றார் அவர்.

இந்த இடத்­திற்கு வந்த ஆக மூத்த வாடிக்­கை­யா­ள­ரின் வய­தை­யும் நாங்­கள் அறிந்­து­கொள்ள விரும்­பி­னோம்.

"அவ­ருக்கு என்ன வயது என்று தெரி­யாது. பார்ப்­ப­தற்கு தமது 60களில் இருந்­தார். ஆனால் அவ­ரின் உற்­சா­கத்­தைக் கண்டு நாங்­கள் வியந்து போனோம்," என்­றார் இயன் சூ.

கொவிட்-19 சூழ­லில் பல­ரும் இவ­ரது இடத்தை நாடி வரு­வ­தாகக் குறிப்­பிட்­ட­வர், பெண்­க­ளின் எண்­ணிக்கை ஆண்­க­ளைக் காட்­டி­லும் அதி­கம் என்­ப­தை­யும் பகிர்ந்­து­கொண்­டார்.

கூடு­தல் செய்தி: கி. ஜனார்த்­த­னன்