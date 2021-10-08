Home
ஒரே புகைப்படம், ஓயா விமர்சனம்

சட்னி, சாம்பாருடன் குச்சி வடிவில் வழங்கப்பட்டுள்ள இட்லி உணவு. படம்: டுவிட்டர்/ஆனந்த் மகேந்திரா -

நாம் சாதா­ர­ண­மாக கைவி­ரல்­களால் பிட்டு உண்­ணும் இட்­லிக்கு இவ்­வாறு மாற்று வடி­வம் கொடுத்­தால் என்ன என்று பெங்­க­ளூ­ரு­வில் எடுக்­கப்­பட்­ட­தாக கூறப்­படும் இப்­பு­கைப்­ப­டத்தை, டுவிட்­ட­ரில் பதி­வேற்­றம் செய்து இணை­ய­வா­சி­கள் கருத்தை நாடி­னார் மகேந்­திரா & மகேந்­திரா நிறு­வ­னத்து தலைமை நிர்­வாக அதி­காரி ஆனந்த் மகேந்திரா.

அவ்­வ­ள­வு­தான், பாராட்டு மழை ஒரு பக்­கம், கடும் விமர்­ச­னங்­கள் மறு பக்­கம் என வலைத்­த­ளங்­களில் மக்­கள் இன்­ன­மும் ஓய்ந்த பாடில்லை.

தேவை­யில்­லாத 'புதுமை' இது என்று இணை­ய­வா­சி­கள் பலர் சாடி­னர். உண­வில் புத்­தாக்­கம் கலப்­ப­தில் பெங்­க­ளூரு பெயர் போனது என்று சிலர் புகழ்ந்­த­னர். கை, கரண்டி எதை­யும் பயன்­ப­டுத்­தத் தேவை­யில்லை என்­ப­தால் வச­தி­யாக இருக்­கும் என்­கின்­ற­னர் சிலர்.

மரங்­க­ளைப் பாது­காப்­போம் என்ற அறை­கூ­வ­லுக்கு இடையே, இந்த குச்சி இட்­லிக்­காக மரங்­களை வீழ்த்­த­வேண்­டுமா என்று சுற்­றுச்­சூ­ழல் ஆர்­வ­லர்­களும் விவா­தக் களத்­தில் இறங்­கி­விட்­ட­னர்.

பாரம்­ப­ரிய உண­வா­கக் கரு­தப்­படும் ஒன்­றில் இவ்­வாறு புது­மை­யைச் சேர்த்­தால் விவா­த­மா­கி­விடுகிறதே!