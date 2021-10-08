நாம் சாதாரணமாக கைவிரல்களால் பிட்டு உண்ணும் இட்லிக்கு இவ்வாறு மாற்று வடிவம் கொடுத்தால் என்ன என்று பெங்களூருவில் எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் இப்புகைப்படத்தை, டுவிட்டரில் பதிவேற்றம் செய்து இணையவாசிகள் கருத்தை நாடினார் மகேந்திரா & மகேந்திரா நிறுவனத்து தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஆனந்த் மகேந்திரா.
அவ்வளவுதான், பாராட்டு மழை ஒரு பக்கம், கடும் விமர்சனங்கள் மறு பக்கம் என வலைத்தளங்களில் மக்கள் இன்னமும் ஓய்ந்த பாடில்லை.
தேவையில்லாத 'புதுமை' இது என்று இணையவாசிகள் பலர் சாடினர். உணவில் புத்தாக்கம் கலப்பதில் பெங்களூரு பெயர் போனது என்று சிலர் புகழ்ந்தனர். கை, கரண்டி எதையும் பயன்படுத்தத் தேவையில்லை என்பதால் வசதியாக இருக்கும் என்கின்றனர் சிலர்.
மரங்களைப் பாதுகாப்போம் என்ற அறைகூவலுக்கு இடையே, இந்த குச்சி இட்லிக்காக மரங்களை வீழ்த்தவேண்டுமா என்று சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களும் விவாதக் களத்தில் இறங்கிவிட்டனர்.
பாரம்பரிய உணவாகக் கருதப்படும் ஒன்றில் இவ்வாறு புதுமையைச் சேர்த்தால் விவாதமாகிவிடுகிறதே!