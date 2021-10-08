Home
தகாத முறையில் தொடுவது பற்றி பிள்ளைகளிடம் பேசுங்கள்

2020ல் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளான சிறார்களின் எண்ணிக்கை 261 என்று அண்மைய புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவித்து உள்ளன. ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் கோப்புப்படம் -

நீந்­தும்­போது பாது­காப்பு, சாலை­யைக் கடக்­கும்­போது பாது­காப்பு போன்­ற­வற்­றைப் பிள்­ளை­க­ளுக்­குப் பெற்­றோர் சொல்­லிக் கொடுக்­கத் தவ­று­வ­தில்லை. ஆனால், உட­லைப் பாது­காப்­பது குறித்து உரை­யா­டு­வ­தும் மிக முக்­கி­யம் என்­ப­தைப் பெற்­றோர் உண­ர­வேண்­டும்.

அறி­மு­க­மில்­லா­த­வர்­கள், நண்­பர்­கள், உற­வி­னர்­கள், குடும்ப உறுப்­பி­னர்­கள் போன்­ற­வர்­க­ளி­டம் பேசும்­போது, அவர்­கள் தகாத முறை­யில் தொடு­கி­றார்­களா என்­ப­தைப் பிள்­ளை­கள் உணர்­வ­தற்­குப் பெற்­றோ­ரின் விளக்­கம் முக்­கி­யம்.

பாலி­யல் தொடர்­பான விவ­கா­ரங்­கள் குறித்து பெற்­றோ­ரு­டன் உரை­யா­டும் பிள்­ளை­கள், மற்ற பிள்­ளை­க­ளைக் காட்­டி­லும் அபா­ய­க­ர­மான பாலி­யல் நட­வ­டிக்­கை­களில் ஈடு­படும் சாத்­தி­யம் குறைவு என்று ஆய்­வு­கள் கூறு­கின்­றன.

ஒரு­வர் தகாத முறை­யில் தன்­னைத் தொடு­கி­றார் என்­பதை உங்­கள் பிள்ளை அடை­யா­ளம் காணும் வகை­யில் அவ­ருக்கு நீங்­கள் விளக்க வேண்­டு­மா­யின், முத­லில் இது குறித்து வெளிப்­ப­டை­யா­கப் பேச நீங்­கள் தயா­ராக இருக்க வேண்­டும்.

தொடுவதிலும் வரம்பு உண்டு

என்பதை உணர்த்துங்கள்

தெரிந்­த­வர், நம்­பிக்­கை­யா­ன­வர் என்ற நிலை­யில் கட்டி அணைக்­க­லாம், முத்­த­மி­ட­லாம் என்று உங்­கள் பிள்ளை நினைக்­கக்­கூ­டும். இருப்­பி­னும், எதற்­கும் ஒரு வரம்பு உள்­ளது என்­பதை நீங்­கள் அவ­ருக்கு உணர்த்த வேண்­டும்.

உடன் இருப்­ப­வர் தொடு­வது, உங்­கள் பிள்­ளைக்கு அசௌ­க­ரி­யத்தை விளை­விப்­ப­தா­கவோ அவர் மன அமை­தி­யைக் குலைப்­ப­தா­கவோ அவர் உணர்ந்­தால் அது தகாத முறை­யில் தொடு­வதே ஆகும்.

உதா­ர­ண­மாக, பிள்­ளை­யின் பிறப்­பு­றுப்­பு­க­ளைத் தொடு­வது அல்­லது வலுக்­கட்­டா­ய­மாக அவ­ரைக் கட்டி அணைப்­ப­தைக் குறிப்­பி­ட­லாம்.

'பெரியவர் என்றாலும் கூறுவதை அப்படியே நம்பிவிடாதே'

இதைப் பற்றி யாரி­ட­மும் சொல்­லக்­கூ­டாது என்று தகாத முறை­யில் தொட்ட நபர், பிள்­ளையை எச்­ச­ரிக்­க­லாம். அத­னால், பெரி­ய­வர்­கள் கூறும் அனைத்­தை­யும் கண்­மூ­டித்­த­ன­மா­கப் பின்­பற்­றக்­கூ­டாது என்­ப­தைப் பெற்­றோர் உணர்த்த வேண்­டும்.

இவ்­வாறு எச்­ச­ரித்­த­வர் நெருங்­கிய குடும்ப உறுப்­பி­ன­ரா­கக்­கூட இருக்­க­லாம்.

"பெரி­ய­வர் என்­றா­லும் பொய் சொல்­லவோ திரு­டவோ உன்­னி­டம் கூறு­வது தவறு. தமது பிறப்­பு­றுப்­பு­க­ளைத் தொடு­மாறு ஒரு பெரி­ய­வர் உன்­னி­டம் கூறு­வது தவறு," என்று உங்­கள் பிள்­ளைக்கு அறி­வு­றுத்­துங்­கள்.

அடுத்து என்ன செய்வது என்பதைக் கற்றுக் கொடுங்கள்

தனக்கு அசௌ­க­ரிய உணர்­வைத் தரும் வகை­யில் ஒரு­வர் தொட்­டால், உடனே 'வேண்­டாம்' என்று கூறி­விட்டு அங்­கி­ருந்து உடனே சென்­று­வி­டு­மாறு உங்­கள் பிள்­ளை­யி­டம் வலி­யு­றுத்­துங்­கள். அந்­தப் பெரி­ய­வ­ரு­டன் இனி­மேல் தனி­யாக இருக்­கக்­கூ­டாது என்­ப­தை­யும் உங்­கள் பிள்ளை உணர வேண்­டும்.

தேவைப்­பட்­டால் அரு­கில் இருப்­ப­வ­ரி­டம் உங்­கள் பிள்ளை உதவி கோரு­வ­தி­லும் தவ­றில்லை.

தனக்கு என்ன நடந்­தது என்­பதை அந்­தப் பிள்ளை மூடி மறைக்­கா­மல் பெற்­றோர் அல்­லது ஆசி­ரி­யர் போன்ற நம்­பிக்­கைக்­கு­ரிய ஒரு பெரி­ய­வ­ரி­டம் தெரி­விப்­பதை நீங்­கள் ஊக்­கு­விக்க வேண்­டும்.

இதற்கு ஒரு தொடக்­க­மாக, உடல் உறுப்­பு­க­ளின் பெயர்­களை நீங்­கள் உங்­கள் பிள்­ளைக்­குக் கற்­றுக்­கொ­டுக்­க­லாம். கழி­வறை, சமை­ய­லறை ஆகி­ய­வற்­றைக் கொண்டு நீங்­கள் உதா­ர­ணம் காட்­ட­லாம். சமை­ய­லறை என்­பது பொது­வான ஓர் இடம் ஆனால் கழி­வ­றைக்­குத் தனி­யா­கச் செல்ல வேண்­டும் என்று கூறி, அதை உடல் உறுப்­பு­களுக்­கும் ஒப்­பி­ட­வும்.

உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த உதவுங்கள்

தனது உணர்­வு­களை உங்­கள் பிள்ளை புரிந்­து­கொள்­ளும் பக்­கு­வத்தை நீங்­கள் ஏற்­ப­டுத்த உத­வ­லாம். ஒரு­வர் தன்­னைத் தொட்ட விதம், எத்­த­கைய உணர்­வைத் தந்­தது என்று பேச வைத்­தால் தனக்கு நேர்ந்­த­தைப் பற்றி அந்­தப் பிள்­ளை­யால் கூற முடி­யும்.

'இதைப் பற்றி எப்­படி பேசு­வது? எப்­படி ஆரம்­பிப்­பது? என் பிள்­ளைக்கு இந்த மாதிரி நடப்­பதை கன­வில்­கூட நினைத்­துப் பார்க்க முடி­ய­வில்லை' என்­றெல்­லாம் இந்த விவ­கா­ரம் பற்றி பேசா­மல் இருந்­து­விட முடி­யாது. வெளிப்­ப­டை­யா­கப் பேசு­வதே விழிப்­பு­ணர்­வுக்கு வழி­கோ­லும்.