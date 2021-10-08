நீந்தும்போது பாதுகாப்பு, சாலையைக் கடக்கும்போது பாதுகாப்பு போன்றவற்றைப் பிள்ளைகளுக்குப் பெற்றோர் சொல்லிக் கொடுக்கத் தவறுவதில்லை. ஆனால், உடலைப் பாதுகாப்பது குறித்து உரையாடுவதும் மிக முக்கியம் என்பதைப் பெற்றோர் உணரவேண்டும்.
அறிமுகமில்லாதவர்கள், நண்பர்கள், உறவினர்கள், குடும்ப உறுப்பினர்கள் போன்றவர்களிடம் பேசும்போது, அவர்கள் தகாத முறையில் தொடுகிறார்களா என்பதைப் பிள்ளைகள் உணர்வதற்குப் பெற்றோரின் விளக்கம் முக்கியம்.
பாலியல் தொடர்பான விவகாரங்கள் குறித்து பெற்றோருடன் உரையாடும் பிள்ளைகள், மற்ற பிள்ளைகளைக் காட்டிலும் அபாயகரமான பாலியல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் சாத்தியம் குறைவு என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.
ஒருவர் தகாத முறையில் தன்னைத் தொடுகிறார் என்பதை உங்கள் பிள்ளை அடையாளம் காணும் வகையில் அவருக்கு நீங்கள் விளக்க வேண்டுமாயின், முதலில் இது குறித்து வெளிப்படையாகப் பேச நீங்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும்.
தொடுவதிலும் வரம்பு உண்டு
என்பதை உணர்த்துங்கள்
தெரிந்தவர், நம்பிக்கையானவர் என்ற நிலையில் கட்டி அணைக்கலாம், முத்தமிடலாம் என்று உங்கள் பிள்ளை நினைக்கக்கூடும். இருப்பினும், எதற்கும் ஒரு வரம்பு உள்ளது என்பதை நீங்கள் அவருக்கு உணர்த்த வேண்டும்.
உடன் இருப்பவர் தொடுவது, உங்கள் பிள்ளைக்கு அசௌகரியத்தை விளைவிப்பதாகவோ அவர் மன அமைதியைக் குலைப்பதாகவோ அவர் உணர்ந்தால் அது தகாத முறையில் தொடுவதே ஆகும்.
உதாரணமாக, பிள்ளையின் பிறப்புறுப்புகளைத் தொடுவது அல்லது வலுக்கட்டாயமாக அவரைக் கட்டி அணைப்பதைக் குறிப்பிடலாம்.
'பெரியவர் என்றாலும் கூறுவதை அப்படியே நம்பிவிடாதே'
இதைப் பற்றி யாரிடமும் சொல்லக்கூடாது என்று தகாத முறையில் தொட்ட நபர், பிள்ளையை எச்சரிக்கலாம். அதனால், பெரியவர்கள் கூறும் அனைத்தையும் கண்மூடித்தனமாகப் பின்பற்றக்கூடாது என்பதைப் பெற்றோர் உணர்த்த வேண்டும்.
இவ்வாறு எச்சரித்தவர் நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினராகக்கூட இருக்கலாம்.
"பெரியவர் என்றாலும் பொய் சொல்லவோ திருடவோ உன்னிடம் கூறுவது தவறு. தமது பிறப்புறுப்புகளைத் தொடுமாறு ஒரு பெரியவர் உன்னிடம் கூறுவது தவறு," என்று உங்கள் பிள்ளைக்கு அறிவுறுத்துங்கள்.
அடுத்து என்ன செய்வது என்பதைக் கற்றுக் கொடுங்கள்
தனக்கு அசௌகரிய உணர்வைத் தரும் வகையில் ஒருவர் தொட்டால், உடனே 'வேண்டாம்' என்று கூறிவிட்டு அங்கிருந்து உடனே சென்றுவிடுமாறு உங்கள் பிள்ளையிடம் வலியுறுத்துங்கள். அந்தப் பெரியவருடன் இனிமேல் தனியாக இருக்கக்கூடாது என்பதையும் உங்கள் பிள்ளை உணர வேண்டும்.
தேவைப்பட்டால் அருகில் இருப்பவரிடம் உங்கள் பிள்ளை உதவி கோருவதிலும் தவறில்லை.
தனக்கு என்ன நடந்தது என்பதை அந்தப் பிள்ளை மூடி மறைக்காமல் பெற்றோர் அல்லது ஆசிரியர் போன்ற நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு பெரியவரிடம் தெரிவிப்பதை நீங்கள் ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
இதற்கு ஒரு தொடக்கமாக, உடல் உறுப்புகளின் பெயர்களை நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைக்குக் கற்றுக்கொடுக்கலாம். கழிவறை, சமையலறை ஆகியவற்றைக் கொண்டு நீங்கள் உதாரணம் காட்டலாம். சமையலறை என்பது பொதுவான ஓர் இடம் ஆனால் கழிவறைக்குத் தனியாகச் செல்ல வேண்டும் என்று கூறி, அதை உடல் உறுப்புகளுக்கும் ஒப்பிடவும்.
உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த உதவுங்கள்
தனது உணர்வுகளை உங்கள் பிள்ளை புரிந்துகொள்ளும் பக்குவத்தை நீங்கள் ஏற்படுத்த உதவலாம். ஒருவர் தன்னைத் தொட்ட விதம், எத்தகைய உணர்வைத் தந்தது என்று பேச வைத்தால் தனக்கு நேர்ந்ததைப் பற்றி அந்தப் பிள்ளையால் கூற முடியும்.
'இதைப் பற்றி எப்படி பேசுவது? எப்படி ஆரம்பிப்பது? என் பிள்ளைக்கு இந்த மாதிரி நடப்பதை கனவில்கூட நினைத்துப் பார்க்க முடியவில்லை' என்றெல்லாம் இந்த விவகாரம் பற்றி பேசாமல் இருந்துவிட முடியாது. வெளிப்படையாகப் பேசுவதே விழிப்புணர்வுக்கு வழிகோலும்.