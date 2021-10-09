Home
தொற்று ஆபத்தை கண்டறிய காற்று கண்காணிப்புக் கருவி

காற்றில் கிருமியைக் கண் காணிக்கும் தொழில் நுட்பம், சுகாதாரப் பராமரிப்புத் துறை ஊழியரைப் பாதுகாப்பதில் பெரிதும் உதவும் என்று டாக்டர் இர்வான் லுகுங் கூறுகிறார். படம்: SCELSE -

கொவிட்-19 தொற்று ஏற்­ப­டக்­கூ­டிய ஆபத்து பற்றி முன்­ன­தா­கவே எச்­சரிக்­கும் காற்­றுக் கிருமி கண்­காணிப்புத் தொழில்­நுட்­பம் மருத்து­வ­மனை­க­ளுக்­கும் தாதிமை இல்­லங்­க­ளுக்­கும் நல்ல அனு­கூ­ல­மா­ன­தாக இருக்­கும் என்று ஆய்­வா­ளர்­கள் தெரி­வித்­துள்­ள­னர்.

எளி­தில் பாதிக்­கப்­ப­டக்­கூ­டிய மக்­க­ளை­யும் சுகா­தாரப் பரா­ம­ரிப்பு ஊழி­யர்­க­ளை­யும் பாதுகாக்க அது உத­வுமென அவர்­கள் கூறி­னர்.

நன்­யாங் தொழில்­நுட்­பப் பல்­கலைக்­க­ழ­கத்­தின் சிங்­கப்­பூர் சுற்­றுப்­புற உயி­ராய்­வுப் பொறி­யி­யல் நிலையத்­தை­யும் (SCELSE) சிங்கப்பூர் தேசிய பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்­தின் யோங் லூ லின் பள்­ளியை­யும் சேர்ந்த ஆய்­வா­ளர்­கள், காற்­றுக் கண்­கா­ணிப்பு கருவி ஒன்றை உரு­வாக்கி இருக்­கி­றார்­கள்.

அந்­தச் சாத­னம், கொவிட்-19 தொற்றை ஏற்­ப­டுத்­தும் வகை­யைச் சேர்ந்த கிருமி காற்­றில் இருக்­கிறதா என்­ப­தைக் கண்டுபிடிக்­கும்.

அந்­தக் கண்­கா­ணிப்புத் தொழில்­நுட்­பம், கொவிட்-19 நோயா­ளி­களுக்­கான இரண்டு மருத்­து­வ­மனை வார்­டு­களில் சென்ற ஆண்டு பிப்­ர­வரி முதல் மே வரை பரி­சோ­திக்­கப்­பட்­டது.

அந்­தப் பரி­சோ­த­னை­யின் முடிவு­கள் 'இண்­டோர்' என்ற அறி­வியல் சஞ்­சி­கை­யில் செப்­டம்­பர் 14ஆம் தேதி வெளி­யி­டப்­பட்­டன.

நன்­யாங் பல்கலைக்கழக சிங்­கப்­பூர் நிலை­யத்­தில் மூத்த ஆய்­வா­ள­ராக இருக்­கும் டாக்­டர் இர்­வான் லுகுங், காற்று கண்­காணிப்புத் தொழில்­நுட்­பம் சுகா­தாரப் பரா­ம­ரிப்புத் துறை ஊழி­யர்­க­ளைப் பாது­காப்­பாக வைத்­தி­ருப்­ப­தில் பெரி­தும் உத­வும் என்­றார்.

அதிக கொவிட்-19 நோயா­ளி­களைக் கையா­ளு­கின்ற மருத்­து­வ­மனை­யில் காற்று கண்­கா­ணிப்பு தொழில்­நுட்­பத்தை வழக்­க­மா­கப் பயன்­ப­டுத்தி வந்­தால் கிரு­மியை முன்­ன­தா­கவே கண்­ட­றிந்து மருத்துவ ஊழி­யர்­களைப் பாது­காத்து­வி­ட­லாம் என்றாரவர்.

இதன் தொடர்­பில் தேசிய சுற்­றுப்­புற வாரி­யத்­து­டன் தனது குழு சேர்ந்து செயல்­பட்டு வரு­வ­தா­க­வும் அவர் குறிப்­பிட்­டார்.

இத­னி­டையே, கழி­வு­நீரை பரி­சோ­திக்­கும் நடை­மு­றைக்கு உறு­து­ணை­யாக இந்­தக் காற்று கண்­கா­ணிப்­புத் தொழில்­நுட்­பம் திகழ முடி­யும் என்று சிங்கப்பூர் தேசிய பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்­தின் தொற்­று­நோய் அறி­வியல் கண்­டு­பி­டிப்பு ஆய்வுச் செயல்­திட்­ட இணைப் பேரா­சி­ரி­யர் டேவிட் ஆலன் கூறி­னார்.

இவ்­வே­ளை­யில், இசை நிகழ்ச்சி­கள், விமா­னங்­கள் போன்­ற­வற்றில் இத்­த­கைய கண்­கா­ணிப்புக் கருவி யைப் பயன்­ப­டுத்த முடி­யும் என்று அந்தச் செயல்­திட்­டத்­தின் துணை இயக்­கு­நர் பேரா­சி­ரி­யர் பால் தம்­பையா கூறி­னார். "கொவிட்-19 நோயாளி இல்லை என்று நினைக்­கும் இடத்­தில் அந்­தக் கரு­வி­யைப் பொருத்­த­லாம்.

"அந்த இடத்­தில் உள்ள காற்­றில் கிருமி இருக்­கு­மா­னால் அதை இந்­தக் கருவி கண்­டு­பி­டித்­து­வி­டும்.

"அதா­வது ஒரே நேரத்­தில் 30 பேருக்கு பிசி­ஆர் பரி­சோ­தனை செய்­வ­தும் அந்­தக் கரு­வி­யின் செயல்­பா­டும் ஒன்­றாக இருக்­கும்.

"30 பேருக்குப் பரி­சோ­தனை செய்­வ­தற்­குப் பதி­லாக அந்­தக் கரு­வி­யைப் பயன்­ப­டுத்­தி­னாலே போது­மா­னது," என்று பேரா­சி­ரி­யர் பால் தம்­பையா விளக்­கி­னார்.