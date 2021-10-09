கொவிட்-19 தொற்று ஏற்படக்கூடிய ஆபத்து பற்றி முன்னதாகவே எச்சரிக்கும் காற்றுக் கிருமி கண்காணிப்புத் தொழில்நுட்பம் மருத்துவமனைகளுக்கும் தாதிமை இல்லங்களுக்கும் நல்ல அனுகூலமானதாக இருக்கும் என்று ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களையும் சுகாதாரப் பராமரிப்பு ஊழியர்களையும் பாதுகாக்க அது உதவுமென அவர்கள் கூறினர்.
நன்யாங் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகத்தின் சிங்கப்பூர் சுற்றுப்புற உயிராய்வுப் பொறியியல் நிலையத்தையும் (SCELSE) சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக்கழகத்தின் யோங் லூ லின் பள்ளியையும் சேர்ந்த ஆய்வாளர்கள், காற்றுக் கண்காணிப்பு கருவி ஒன்றை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள்.
அந்தச் சாதனம், கொவிட்-19 தொற்றை ஏற்படுத்தும் வகையைச் சேர்ந்த கிருமி காற்றில் இருக்கிறதா என்பதைக் கண்டுபிடிக்கும்.
அந்தக் கண்காணிப்புத் தொழில்நுட்பம், கொவிட்-19 நோயாளிகளுக்கான இரண்டு மருத்துவமனை வார்டுகளில் சென்ற ஆண்டு பிப்ரவரி முதல் மே வரை பரிசோதிக்கப்பட்டது.
அந்தப் பரிசோதனையின் முடிவுகள் 'இண்டோர்' என்ற அறிவியல் சஞ்சிகையில் செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டன.
நன்யாங் பல்கலைக்கழக சிங்கப்பூர் நிலையத்தில் மூத்த ஆய்வாளராக இருக்கும் டாக்டர் இர்வான் லுகுங், காற்று கண்காணிப்புத் தொழில்நுட்பம் சுகாதாரப் பராமரிப்புத் துறை ஊழியர்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதில் பெரிதும் உதவும் என்றார்.
அதிக கொவிட்-19 நோயாளிகளைக் கையாளுகின்ற மருத்துவமனையில் காற்று கண்காணிப்பு தொழில்நுட்பத்தை வழக்கமாகப் பயன்படுத்தி வந்தால் கிருமியை முன்னதாகவே கண்டறிந்து மருத்துவ ஊழியர்களைப் பாதுகாத்துவிடலாம் என்றாரவர்.
இதன் தொடர்பில் தேசிய சுற்றுப்புற வாரியத்துடன் தனது குழு சேர்ந்து செயல்பட்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
இதனிடையே, கழிவுநீரை பரிசோதிக்கும் நடைமுறைக்கு உறுதுணையாக இந்தக் காற்று கண்காணிப்புத் தொழில்நுட்பம் திகழ முடியும் என்று சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக்கழகத்தின் தொற்றுநோய் அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு ஆய்வுச் செயல்திட்ட இணைப் பேராசிரியர் டேவிட் ஆலன் கூறினார்.
இவ்வேளையில், இசை நிகழ்ச்சிகள், விமானங்கள் போன்றவற்றில் இத்தகைய கண்காணிப்புக் கருவி யைப் பயன்படுத்த முடியும் என்று அந்தச் செயல்திட்டத்தின் துணை இயக்குநர் பேராசிரியர் பால் தம்பையா கூறினார். "கொவிட்-19 நோயாளி இல்லை என்று நினைக்கும் இடத்தில் அந்தக் கருவியைப் பொருத்தலாம்.
"அந்த இடத்தில் உள்ள காற்றில் கிருமி இருக்குமானால் அதை இந்தக் கருவி கண்டுபிடித்துவிடும்.
"அதாவது ஒரே நேரத்தில் 30 பேருக்கு பிசிஆர் பரிசோதனை செய்வதும் அந்தக் கருவியின் செயல்பாடும் ஒன்றாக இருக்கும்.
"30 பேருக்குப் பரிசோதனை செய்வதற்குப் பதிலாக அந்தக் கருவியைப் பயன்படுத்தினாலே போதுமானது," என்று பேராசிரியர் பால் தம்பையா விளக்கினார்.