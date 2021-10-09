Home
இந்திய உணவகங்கள் உட்பட 60 கடைகளுக்குத் தண்டனை

ரேஸ் கோர்ஸ் ரோட்டில் இருக்கும் நியூடெல்லி ரெஸ்டாரண்ட் (இடது) ஜாலான் புசாரில் உள்ள டி'சுவீட் ஆகியவை பாதுகாப்பு விதிகளை மீறியதாக தெரியவந்தது. படங்கள்: சிங்கப்பூர் பயணத்துறைக் கழகம் -

சிங்­கப்­பூ­ரில் செப்­டம்­பர் நடுப்­ப­குதி முதல் கொவிட்-19 பாதுகாப்பு விதிகளை மீறி­ய­தற்­காக மொத்­தம் 60 உணவு, பானக் கடை­க­ளுக்குத் தண்­டனை விதிக்­கப்­பட்­டு உள்­ள­தாக நீடித்த நிலைத்­தன்மை, சுற்­றுப்­புற அமைச்சு அறி­வித்­தது.

அவற்­றில் ரேஸ்­ கோர்ஸ் ரோட்டில் இருக்­கும் காயத்ரி உணவகம், நியூ­டெல்லி ரெஸ்­டா­ரண்ட் ஆகி­ய­வை­யும் அடங்­கும். காயத்ரி உண­வகம் இம்மாதம் 18ஆம் தேதி வரை 20 நாட்களுக்கு மூடப்பட்டு இருக்கும்.

பாது­காப்பு விதி­மு­றை­களை மீறி­யதற்காக மொத்தம் 36 கடை­கள் தற்காலி­க­மாக மூடப்­பட்­டன. 21 கடை­களுக்கு அப­ரா­தம் விதிக்­கப்­பட்­டது. உண­வுத் தொழி­லுக்கு மாறிய மூன்று நிலை­யங்­க­ளின் உரி­மம் நிரந்­த­ர­மாக ரத்தானது.

உணவு, பானக் கடை­கள் தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொண்டு இருப்­போரை மற்­ற­வர்­க­ளி­டம் இருந்து வேறு­பட்ட முறை­யில் எப்­படி கையா­ளு­கின்­றன என்­ப­தை­யும் விதி­மு­றை­கள் பின்­பற்­றப்­ப­டு­வதை­யும் சோதிக்க 600க்கும் மேற்­பட்ட கட்­ட­டங்­களில் சோதனைகள் நடந்தன. 900 பேருக்­கும் மேற்­பட்டவர்­கள் விசா­ரிக்­கப்­பட்­ட­னர்.

சிட்டி ஸ்குவேர் மாலில் செயல்­படும் டோஸ்ட் பாக்ஸ் கடை இம்­மா­தம் 11ஆம் தேதி­வரை 10 நாட்­களுக்கு மூடப்­பட்­டது.

தெம்­ப­னிஸ் மாலில் செயல்படும் கோப்­பி­தி­யாம் மீண்­டும் விதி மீறலில் ஈடு­பட்­டதை அடுத்து அக்­டோ­பர் 13 வரை 20 நாட்­க­ளுக்கு மூடப்பட்டுள்ளது.