சிங்கப்பூரில் செப்டம்பர் நடுப்பகுதி முதல் கொவிட்-19 பாதுகாப்பு விதிகளை மீறியதற்காக மொத்தம் 60 உணவு, பானக் கடைகளுக்குத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டு உள்ளதாக நீடித்த நிலைத்தன்மை, சுற்றுப்புற அமைச்சு அறிவித்தது.
அவற்றில் ரேஸ் கோர்ஸ் ரோட்டில் இருக்கும் காயத்ரி உணவகம், நியூடெல்லி ரெஸ்டாரண்ட் ஆகியவையும் அடங்கும். காயத்ரி உணவகம் இம்மாதம் 18ஆம் தேதி வரை 20 நாட்களுக்கு மூடப்பட்டு இருக்கும்.
பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை மீறியதற்காக மொத்தம் 36 கடைகள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டன. 21 கடைகளுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. உணவுத் தொழிலுக்கு மாறிய மூன்று நிலையங்களின் உரிமம் நிரந்தரமாக ரத்தானது.
உணவு, பானக் கடைகள் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டு இருப்போரை மற்றவர்களிடம் இருந்து வேறுபட்ட முறையில் எப்படி கையாளுகின்றன என்பதையும் விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படுவதையும் சோதிக்க 600க்கும் மேற்பட்ட கட்டடங்களில் சோதனைகள் நடந்தன. 900 பேருக்கும் மேற்பட்டவர்கள் விசாரிக்கப்பட்டனர்.
சிட்டி ஸ்குவேர் மாலில் செயல்படும் டோஸ்ட் பாக்ஸ் கடை இம்மாதம் 11ஆம் தேதிவரை 10 நாட்களுக்கு மூடப்பட்டது.
தெம்பனிஸ் மாலில் செயல்படும் கோப்பிதியாம் மீண்டும் விதி மீறலில் ஈடுபட்டதை அடுத்து அக்டோபர் 13 வரை 20 நாட்களுக்கு மூடப்பட்டுள்ளது.