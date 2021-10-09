Home
quick-news-icon

2021 முதல் பாதியில் வேலையிடங்களில் 82 பேருக்கு கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று

2 mins read

வேலை இடங்­களில் கிரு­மித்­தொற்றுக்கு ஆளா­ன­வர்­க­ளின் எண்­ணிக்கை இந்த ஆண்­டின் முதல் பாதி­யில் 82 ஆக உயர்ந்து இருக்­கிறது. இது சிங்­கப்­பூ­ரின் வேலை­யிடப் பாது­காப்பு சாத­னைக்கு ஓர் அடியாக இருக்­கு­கிறது.

இந்த ஆண்டு ஜன­வரி முதல் ஜூன் வரை வேலை­யி­டங்­களில் தொற்­றுக்கு ஆளான அனை­வ­ரை­யுமே கொவிட்-19 கிரு­மியே தொற்றி இருந்­தது.

வேலை­யி­டப் பாது­காப்பு மற்­றும் சுகா­தா­ரம் பற்­றிய இடை­யாண்டு அறிக்கை இவ்­வாறு கூறு­கிறது.

கடந்த 2017 முதல் 2019 வரை வேலை­யி­டங்­களில் கிரு­மித்­தொற்று சம்­ப­வங்­கள் ஒன்று அல்­லது இரண்­டா­கத்­தான் இருந்து வந்­துள்­ளன.

சென்ற ஆண்டு முதல் பாதி­யில் இந்த எண்­ணிக்கை ஆறா­கக் கூடி­யது. இரண்­டாம் பாதி­யில் 28 ஆனது. இந்த ஆண்டு முதல் பாதி­யில் 82 ஆகக் கூடி­விட்­டது.

கடந்த ஆண்­டி­லும் இந்த ஆண்டி­லும் ஏற்­பட்ட கிரு­மித்­தொற்றுச் சம்­ப­வங்­க­ளுக்கு கொவிட்-19 கார­ணம் என்று மனி­த­வள அமைச்சு தெரி­வித்­துள்­ளது.

தசை எலும்புக் கேளா­று­கள், இரைச்­சல் போன்ற வேலை ெதாடர்­பான பாதிப்­பு­களை மருத்­துவ ரீதி­யில் மதிப்­பி­டும் நடை­மு­றை­யும் கொவிட்-19 தொற்று கார­ண­மாக தாம­தம் அடைந்து இருப்­ப­தா­க­வும் அமைச்சு தெரி­வித்­தது.

இதன் விளைவாக ஜன­வரி முதல் ஜூன் வரை இத்­த­கைய வேலை­யிட பாதிப்புச் சம்­ப­வங்­கள் கூடி இருக்­கின்­றன. இந்த ஆண்­டின் முதல் பாதி­யில் 401 வேலை­யி­டம் தொடர்­பான உடல் பாதிப்புச் சம்­ப­வங்­கள் நிகழ்ந்­தன. 2017 முதல் பாதிக்கு பிறகு இதுவே ஆக அதிக எண்­ணிக்­கை­யா­கும். இந்த எண்­ணிக்கை, சென்ற ஆண்டு இரண் டாம் பாதி­யில் 326 ஆக இருந்­தது.

இது­போ­லவே வேலை­யிட பாதிப்புச் சம்­ப­வங்­கள் விகி­தம் இந்த ஆண்­டின் முதல் பாதி­யில் 100,000 ஊழி­யர்­க­ளுக்கு 12.1 என்ற அள­வில் இருந்­தது. இது ஆறு மாதங்­களுக்கு முன் 100,000 ஊழி­யர்­களுக்கு 9.9 ஆக இருந்­தது.

தசையெலும்பு பிரச்சினைகளும் இரைச்சலால் ஏற்படக்கூடிய காது கோளாறு குறைபாடுமே வேலையிட பாதிப்புகளில் அதிகம் என்று அமைச்சு தெரிவித்தது.