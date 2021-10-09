வேலை இடங்களில் கிருமித்தொற்றுக்கு ஆளானவர்களின் எண்ணிக்கை இந்த ஆண்டின் முதல் பாதியில் 82 ஆக உயர்ந்து இருக்கிறது. இது சிங்கப்பூரின் வேலையிடப் பாதுகாப்பு சாதனைக்கு ஓர் அடியாக இருக்குகிறது.
இந்த ஆண்டு ஜனவரி முதல் ஜூன் வரை வேலையிடங்களில் தொற்றுக்கு ஆளான அனைவரையுமே கொவிட்-19 கிருமியே தொற்றி இருந்தது.
வேலையிடப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம் பற்றிய இடையாண்டு அறிக்கை இவ்வாறு கூறுகிறது.
கடந்த 2017 முதல் 2019 வரை வேலையிடங்களில் கிருமித்தொற்று சம்பவங்கள் ஒன்று அல்லது இரண்டாகத்தான் இருந்து வந்துள்ளன.
சென்ற ஆண்டு முதல் பாதியில் இந்த எண்ணிக்கை ஆறாகக் கூடியது. இரண்டாம் பாதியில் 28 ஆனது. இந்த ஆண்டு முதல் பாதியில் 82 ஆகக் கூடிவிட்டது.
கடந்த ஆண்டிலும் இந்த ஆண்டிலும் ஏற்பட்ட கிருமித்தொற்றுச் சம்பவங்களுக்கு கொவிட்-19 காரணம் என்று மனிதவள அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
தசை எலும்புக் கேளாறுகள், இரைச்சல் போன்ற வேலை ெதாடர்பான பாதிப்புகளை மருத்துவ ரீதியில் மதிப்பிடும் நடைமுறையும் கொவிட்-19 தொற்று காரணமாக தாமதம் அடைந்து இருப்பதாகவும் அமைச்சு தெரிவித்தது.
இதன் விளைவாக ஜனவரி முதல் ஜூன் வரை இத்தகைய வேலையிட பாதிப்புச் சம்பவங்கள் கூடி இருக்கின்றன. இந்த ஆண்டின் முதல் பாதியில் 401 வேலையிடம் தொடர்பான உடல் பாதிப்புச் சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தன. 2017 முதல் பாதிக்கு பிறகு இதுவே ஆக அதிக எண்ணிக்கையாகும். இந்த எண்ணிக்கை, சென்ற ஆண்டு இரண் டாம் பாதியில் 326 ஆக இருந்தது.
இதுபோலவே வேலையிட பாதிப்புச் சம்பவங்கள் விகிதம் இந்த ஆண்டின் முதல் பாதியில் 100,000 ஊழியர்களுக்கு 12.1 என்ற அளவில் இருந்தது. இது ஆறு மாதங்களுக்கு முன் 100,000 ஊழியர்களுக்கு 9.9 ஆக இருந்தது.
தசையெலும்பு பிரச்சினைகளும் இரைச்சலால் ஏற்படக்கூடிய காது கோளாறு குறைபாடுமே வேலையிட பாதிப்புகளில் அதிகம் என்று அமைச்சு தெரிவித்தது.