பொருளியல் சூழ்நிலை நிச்சயமில்லாமல் இருக்கிறது. அது சீராகவும் இல்லை. இந்த நிலையில், சிங்கப்பூரின் மத்திய வங்கி தன்னுடைய நாணயக் கொள்கையை அடுத்த ஆண்டிலும் மாற்ற மில்லாமல் வைத்திருக்கும் என்று சந்தையில் பொதுவான கருத்து நிலவுகிறது.
ஆனால் பணவீக்க நெருக்கடிகளுக்கான அறிகுறி தெரியவருவதால் அந்தப் பொதுவான கருத்து மாறக்கூடும் என்ற ஓர் அனுமானம் நிலவுகிறது.
நடுத்தர காலகட்டத்திற்கு விலைகளை நிலையாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதே சிங்கப்பூர் நாணய ஆணையத்தின் நாணயக் கொள்கையின் குறிக்கோளாக இருக்கிறது.
இதுவே நிலையான பொருளியல் வளர்ச்சிக்கான வலுவான அடிப்படை என்று ஆணையம் கருதுகிறது.
ஆணையம் அக்டோபர் 14ஆம் தேதி தனது நாணயக் கொள்கையை பரிசீலனை செய்ய இருக்கிறது.
இந்த ஆண்டில் மூலாதார பணவீக்கம் பூஜ்ஜியத்தில் இருந்து 1 விழுக்காடு வரை இருக்கும் என்றும் பொது வான பணவீக்கம் 1% முதல் 2% வரை இருக்கும் என்றும் ஆணையம் கணித்துள்ளது.