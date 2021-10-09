சிங்கப்பூரில் பிறந்த முதல் பாண்டா குட்டிக்கு அழகிய பற்கள் வரிசையாக தோன்றியுள்ளன. விரைவில் தனக்குப் பிடித்த உணவான மூங்கில் குச்சிகளை அது ருசி பார்க்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இரண்டு மாதமே ஆன குட்டிக்குக் கீழ் வரிசையில் நான்கு பற்களும் மேல் வரிசையில் இரண்டு பற்களும் முளைத்துள்ளன.
"பொதுவாக பிறந்து மூன்று மாதங்களில் பாண்டா குட்டிகளுக்கு பற்கள் முளைக்கத் தொடங்கும். அதன் பிறகு ஏழு மாதங்களில் மூங்கில்களை மென்றுத் தின்ன குட்டிகள் முயற்சி செய்யும். ஆனால் சிங்கப்பூரில் பிறந்துள்ள பாண்டா குட்டிக்கு இரண்டு மாதங்களிேலயே பற்கள் முளைத்துவிட்டதால் எதிர்பார்த்ததற்கு முன்பாகவே மூங்கில்களைச் சாப்பிடத் தொடங்கும்," என்று நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் சிங்கப்பூர் வனவிலங்கு காப்பகம் தெரிவித்தது.