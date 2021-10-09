Home
இரண்டே மாதத்தில் பாண்டா குட்டிக்குப் பிஞ்சுப் பற்கள்

1 mins read
பாண்டா குட்டிக்குப் புதிதாக முளைத்துள்ள பற்கள். படம்: ஃபேஸ்புக்/சிங்கப்பூர் வனவிலங்கு காப்பகம் -

சிங்­கப்­பூ­ரில் பிறந்த முதல் பாண்டா குட்­டிக்கு அழ­கிய பற்­கள் வரி­சை­யாக தோன்­றி­யுள்­ளன. விரை­வில் தனக்­குப் பிடித்த உண­வான மூங்­கில் குச்­சி­களை அது ருசி பார்க்­கும் என எதிர்­பார்க்­கப்­ப­டு­கிறது.

இரண்டு மாதமே ஆன குட்­டிக்­குக் கீழ் வரி­சை­யில் நான்கு பற்­களும் மேல் வரி­சை­யில் இரண்டு பற்­களும் முளைத்­துள்­ளன.

"பொது­வாக பிறந்து மூன்று மாதங்­களில் பாண்டா குட்­டி­க­ளுக்கு பற்­கள் முளைக்­கத் தொடங்­கும். அதன் பிறகு ஏழு மாதங்­களில் மூங்­கில்­களை மென்­றுத் தின்ன குட்­டி­கள் முயற்சி செய்­யும். ஆனால் சிங்­கப்­பூ­ரில் பிறந்­துள்ள பாண்டா குட்­டிக்கு இரண்டு மாதங்­க­ளிேலயே பற்­கள் முளைத்­து­விட்­ட­தால் எதிர்­பார்த்­த­தற்கு முன்­பா­கவே மூங்­கில்­களைச் சாப்­பி­டத் தொடங்­கும்," என்று நேற்று வெளி­யிட்ட அறிக்­கை­யில் சிங்­கப்­பூர் வன­வி­லங்கு காப்­ப­கம் தெரி­வித்­தது.