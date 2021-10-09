பள்ளி கைச்செலவு நிதிக்கு
தொழிலதிபரின் $500,000 நன்கொடை
தமது தொடக்கப்பள்ளி நாட்களில், சிறுசிறு தொழில்கள் செய்தவாறு தம் தந்தையின் சிறிய கடையில் உதவ வேண்டியிருந்ததாக தொழிலதிபர் முகம்மது அப்துல் ஜலீல் குறிப்பிட்டார். வசதிகுறைந்த மாணவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் 'தி ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் கைச்செலவு நிதி'த் திட்டத்திற்கு அவர் $500,000 நன்கொடை அளித்துள்ளார். 'மினி என்வைரமண்ட் சர்விஸ் குருப்' நிறுவனத்தை நிறுவியவரும் அதன் தலைமை நிர்வாகியாகவும் உள்ள திரு ஜலீல், 2010ஆம் ஆண்டு முதல் இந்நிதித் திட்டத்திற்கு மொத்தம் $5 மில்லியன் நன்கொடை வழங்கியுள்ளார்.
சிங்கப்பூர் பிரஸ் ஹோல்டிங் நியூஸ் செண்டருக்கு நேற்று வருகை அளித்த திரு ஜலீல், காசோலையை நிதித் திட்டத்தின் தலைவரும் ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் ஆசிரியருமான வாரன் ஃபெர்னாண்டசுக்கு வழங்கினார். 2000ஆம் ஆண்டில் தொடங்கி இதுவரை நிதித் திட்டம் வழி 190,000க்கும் மேற்பட்ட சிறார் மற்றும் இளையர்களுக்கு உதவி கிடைத்துள்ளது. (படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்)
பொய் அறிக்கைகளைத் திருத்துமாறு ஒன்பது தரப்புகளுக்குக் கடிதம்
பொய் அறிக்கைகளை வெளியிட்டதற்காக ஒன்பது தரப்புகளுக்கு உள்துறை அமைச்சு திருத்தக் குறிப்புக் கடிதம் பிறப்பித்ததுடன் மன்னிப்பு கோர வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளது. திங்கட்கிழமையன்று புதிய நகல் சட்டம் ஒன்று குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் உள்துறை, சட்ட அமைச்சர் கா.சண்முகம் பேசியிருந்ததை இந்த ஒன்பது தரப்புகளும் தவறான முறையில் தங்கள் பதிவுகளில் தெரிவித்து உள்ளதாகக் கூறப்பட்டது.
அரசியல் ஆர்வலர்களான ஆண்ட்ரு லோ, கெர்ஸ்டன் ஹான், மார்ட்டின் சீ, ஜூலி ஓ'கொன்னர், கோகிலா அண்ணாமலை, லின் லீ, 'வேக் அப் சிங்கப்பூர்' ஃபேஸ்புக் பக்கம் ஆகிய தரப்புகள் தங்களின் பதிவுகளைத் திருத்திக் கொண்டதுடன் மன்னிப்பும் கோரியுள்ளனர். எஞ்சியவர்கள் மக்கள் குரல் கட்சியின் தலைவர் லிம் தியன் மற்றும் ஆர்வலர் ஜோலோவன் வாம் ஆவர்.
சுகாதாரப் பராமரிப்பு ஊழியர்கள்
மனநலனுக்குப் பெரும் பாதிப்பு
நீண்ட நேர வேலை, கொவிட்-19 விதிமுறைகளில் தொடர் மாற்றங்கள் இவ்விரண்டாலும் சிங்கப்பூரின் சுகாதாரப் பராமரிப்பு ஊழியர்களின் மனநலன் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஊழியர்களில் பலர், திடீரென்று முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு பொறுப்புக்கு மாற்றப்படுவதற்கும் அஞ்சுகின்றனர் என்றார் மனநல இணையக் கருத்தரங்கில் பேசிய டாக்டர் டான் வெங் மூய். சுகாதாரப் பராமரிப்புத் துறை உருமாற்றத்துக்கான அமைச்சின் அலுவலகத்தில் இயக்குநராக டாக்டர் டான் பணியாற்றுகிறார். தற்போதைய மனநலப் பிரச்சினைகளை கொவிட்-19 கொள்ளைநோய் சூழல் அதிகப்படுத்தும் என்று கருத்தரங்கில் கலந்துகொண்ட நிபுணர் குழு எச்சரித்தும் இருந்தது.
நாளை அனுசரிக்கப்படும் உலக மனநல தினம் ஒட்டியும் இந்தக் கருத்தரங்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. சுகாதாரப் பராமரிப்பு ஊழியர்களின் மனநலன் விவகாரமே நிகழ்வின்போது பெரிதும் வலியுறுத்தப்பட்டது.