Home
quick-news-icon

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

3 mins read
57e87021-a833-45aa-a900-f33e2f1a2d32
-
multi-img1 of 2

எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா நினைவிடம் செல்ல ஆயத்தமாகும் சசிகலா

சென்னை: அதிமுக பொன்விழா கொண்டாட்டங்கள் வரும் 17ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில், அதற்கு முதல் நாளான 16ஆம் தேதி அன்று சசிகலா சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா நினைவிடங்களுக்குச் சென்று மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்த உள்ளார். அதற்குப் பிறகு தமிழகத்தில் உள்ள தொண்டர்களைச் சந்திக்கும் வகையில் தீவிர சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள அவர் ஆயத்தமாகி வருவதாகவும் தகவல்கள் தெரிவித்துள்ளன.

வயிற்றுக்குள் வைத்து தங்கம் கடத்தல்

மதுரை: துபாயில் இருந்து மதுரை விமான நிலையத்தில் வந்திறங்கிய பயணிகளில் இருவர் மட்டும் சந்தேகப்படும்படி இருந்ததால் அவர்களைச் சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர். அப்போது, 'அயன்' பட பாணியில் அவர்கள் தங்களது வயிற்றின் பெருங்குடல் பகுதியில் தங்கம் கடத்தி வந்ததை அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்தனர். ராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த அஜித்குமாரிடம் இருந்து 981 கிராம் தங்கத்தையும் பாலமுருக குமாரிடம் இருந்து 220 கிராம் தங்கத்தையும் பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் அவர்களைக் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

கவிஞர் பிறைசூடன் காலமானார்

சென்னை: தமிழ்த் திரைப்படப் பாடலாசிரியரும் கவிஞருமான பிறைசூடன், 65, (படம்) சென்னையில் உடல்நலக்குறைவால் காலமானார். தமிழில் இதுவரை அவர் 400க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் 1,400க்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை எழுதியுள்ளார். 'பணக்காரன்' திரைப்படத்தில் இவர் எழுதிய 'நூறு வருஷம் இந்த மாப்பிள்ளையும் பொண்ணும்தான்' என்ற பாடல் மிகவும் புகழ்பெற்றது. திருவாரூர் மாவட்டம், நன்னிலத்தில் பிறந்த பிறைசூடன் சென்னையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் காலமானார்.

காவலரை புல்லாங்குழல் ஊத வைத்து ரசித்த துணை ஆணையர் இடமாற்றம்

மதுரை: மதுரை நகர ஆயுதப்படையின் துணை ஆணையர் சோமசுந்தரம் தனக்கு கீழ் பணியாற்றும் போலிசாரை வீட்டிற்கு அழைத்து தனது உடலைப் பிடித்துவிடச் செய்வதும் பிடித்த பாடலை புல்லாங்குழலில் வாசிக்கச் செய்து ரசிப்பதுமாக இருந்துள்ளார். இந்தக் காணொளி சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியானதைத் தொடர்ந்து, மதுரை மாநகரப் போலிஸ் ஆணையர் பிரேம் ஆனந்த் சின்ஹா நடந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்தினார். காணொளிக் காட்சிகள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டதால் துணை ஆணையர் சோமசுந்தரம் சென்னை ஆயுதப்படைக்கு மாற்றப்பட்டு, காத்திருப்போர் பட்டியலில் வைக்கப்பட்டார். இதற்கான உத்தரவை டிஜிபி சைலேந்திரபாபு பிறப்பித்தார்.

குமரி கிராம்புக்கு புவிசார் குறியீடு

கன்னியாகுமரி: கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியர் அரவிந்த் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "தமிழ்நாட்டின் கிராம்பு உற்பத்தியில் 65% குமரி மாவட்டத்தில்தான் உற்பத்தியாகிறது. இங்கு சாகுபடி செய்யப்படும் கிராம்பின் மணமும் சுவையும் தனித்தன்மை வாய்ந்தது என்பதால் இதன் தரத்தை பறைசாற்றும் விதமாக கன்னியாகுமரி கிராம்பு என புவிசார் குறியீடு கிடைக்கப் பெற்றுள்ளது. இதன்மூலம் கிராம்பின் தரமும் அதன் மதிப்பும் பாதுகாக்கப் படுவது உறுதியாகி உள்ளது," என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குஷ்புவுக்கு பாஜகவில் புதிய பதவி

சென்னை: கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னர் பாஜகவில் இணைந்த குஷ்புவுக்கு தற்போது புதிய பதவி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. பாஜகவின் தேசிய செயற்குழு உறுப்பினராக முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். அதேபோல் பாஜகவின் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக நடிகை குஷ்புவுக்கும் எச் ராஜாவுக்கும் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சிறை செல்வதற்கு முன்னர் ஜெயலலிதா சமாதிக்குச் சென்ற சசிகலா, அவரது சமாதியில் ஓங்கி அடித்து சத்தியம் செய்தார். இப்போது

மீண்டும் அங்கு செல்ல உள்ளார்.

கோப்புப் படம்