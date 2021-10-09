காஷ்மீரில் பள்ளி ஆசிரியர்கள் இருவர் பயங்கரவாதிகளால் சுட்டுக்கொலை
ஸ்ரீநகர்: காஷ்மீரில் பள்ளி ஆசிரியர்கள் இருவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இத்கா சங்கம் என்ற பகுதியில் உள்ள அரசு ஆண்கள் பள்ளிக்குள் திடீரென புகுந்த பயங்கரவாதிகள் இருவர், சீக்கியரான பள்ளி முதல்வர் சுக்விந்தரையும், இந்துவான ஆசிரியர் தீபக் என்பவரையும் மட்டும் வெளியே இழுத்துச் சென்றனர். பின்னர் இருவரையும் சுட்டுக்கொன்ற பயங்கர வாதிகள் அங்கிருந்து தப்பியோடினர். மக்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தவே பயங்கரவாதிகள் இவ்வாறு தாக்குதல் நடத்துவதாக காவல்துறை தெரிவித்தது. அங்குள்ள நிலைமையை ஆராயவும் பயங்கரவாதிகளுக்குப் பதிலடி கொடுக்கவும் மத்திய உள்துறை அமைச்சு சிறப்பு நிபுணர்கள் அடங்கிய குழுவை அனுப்பி வைத்துள்ளது.
ரூபாய் நோட்டுகளில் உள்ள காந்தி படத்தை நீக்க எம்எல்ஏ கோரிக்கை
ஜெய்ப்பூர்: ஐநூறு, இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளில் இடம்பெற்றுள்ள காந்தியடிகள் படத்தை நீக்க வேண்டும் என ராஜஸ்தான் மாநில காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ பரத்சிங் குந்தன்பூர் வலியுறுத்தி உள்ளார். ஊழலுக்கும் மதுவுக்கும் எதிரான பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டவர் காந்தி என்றும் அவரது படம் உள்ள ரூபாய் நோட்டுகள் மதுக்கடைகளிலும் பல்வேறு முறைகேடுகளையும் குற்றங்களையும் மறைக்க லஞ்சம் கொடுக்கவும்தான் அதிகம் பயன்படுவதாக அவர் சுட்டிக்காட்டி உள்ளார். இத்தகைய செயல்பாடு காந்தியை அவமதிப்பதாக உள்ளது என்றும் இது தொடர்பாக பிரதமர் மோடிக்கு கடிதம் தாம் எழுதி நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார்.
பாஜக மௌனம் காப்பது ஏன் என பிரியங்கா காந்தி கேள்வி
லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச மாநிலம் லக்கிம்பூர் வன்முறை சம்பவத்தை அடுத்து மத்திய அமைச்சர் அஜய் மிஸ்ராவின் பதவியைப் பறிக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் வலியுறுத்தி உள்ளது. இவ்விவகாரத்தில் பாஜக மவுனம் சாதிப்பது ஏன் என்று பிரியங்கா காந்தி கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் எதுவும் செய்யலாம் என்பதையே பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் மவுனம் உணர்த்துவதாகவும் அவர் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசும்போது குறிப்பிட்டார். உத்தரப்பிரதேசத்தில் சட்டம் ஒழுங்கோ, ஜனநாயகமோ எதுவும் இல்லை என்று குற்றம் சாட்டிய பிரியங்கா, பாஜக ஆட்சியில் சாதாரண மக்களுக்கு நீதி கிடைப்பதில்லை என்றார்.
பாலியல் வன்கொடுமை குற்றவாளிக்கு ஒன்பது நாளில் சிறைத் தண்டனை
ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் ஒன்பது வயதுச் சிறுமியைப் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உட்படுத்திய 25 வயது ஆடவர்க்கு ஒன்பதே நாள்களில் விசாரணையை நடத்தி முடித்து, 20 ஆண்டு சிறைத்தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தது போக்சோ நீதிமன்றம். கடந்த மாதம் 26ஆம் தேதி கமலேஷ் என்ற அந்த ஆடவர், கோத்தவடா என்ற கிராமத்தில் தெருவில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுமியை தூக்கிச் சென்று தன் இச்சையை தீர்த்துக் கொண்டுள்ளார். பின்னர் சிறுமியைக் கொலை செய்யவும் முயன்றுள்ளார். எப்படியோ அவரிடம் இருந்து தப்பித்த அச்சிறுமி, வீடு திரும்பியதும் பெற்றோரிடம் விவரம் தெரிவிக்க, 24 மணி நேரத்துக்குள் குற்றவாளி கைது செய்யப்பட்டான். மரபணு பரிசோதனை மூலம் குற்றம் உறுதி செய்யப்பட்டது. உரிய ஆதாரங்களுடன் வழக்குப் பதிவானதால், விசாரணை துரித கதியில் நடந்து முடிந்துள்ளது.
ஷாருக்கான் மகனுக்குப் பிணை மறுப்பு
மும்பை: போதைப்பொருள் வழக்கில் கைதாகி உள்ள நடிகர் ஷாருக்கானின் மகன் ஆர்யனுக்கு பிணை வழங்க மும்பை மாஜிஸ்திரேட்டு நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது. இதையடுத்து அவர் சார்பில் மேலும் ஒரு பிணை மனு தாக்கல் செய்யப்படும் என அவரது வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார். ஆர்யனை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவுக்கு அளித்த கால அவகாசம் நேற்றுடன் முடிவடைந்தது. இதையடுத்து அவர் 14 நாள்களுக்கு நீதிமன்றக் காவலில் வைக்கப்படுவார்.