'மேயர் பதவிக்கு போட்டியிடுகிறேன்'
மணிலா: பிலிப்பீன்சின் அடுத்த அதிபராக தற்போதைய அதிபர் டுடர்ட்டேவின் மகள் சாராவிற்குப் பெரும் வரவேற்பு இருப்பதாகக் கூறப்படும் நிலையில், தான் மேயர் பதவிக்குத் போட்டியிட போவதாகவும் அதிபர் பதவிக்குப் போட்டியிடவில்லை என்றும் வலியுறுத்தி கூறியுள்ளார்.
தனது அரசியல் பயணத்தில் கடைசி முறையாகவும் மூன்றாவது முறையாகவும் மேயர் பதவிக்குத் தான் போட்டியிடப் போவதாக அவர் சொன்னார்.
'கிருமித்தொற்று அதிகரிக்கக்கூடும்'
சிட்னி: ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரில் வரும் திங்கட்கிழமை முதல் முடக்கநிலை உத்தரவு மீட்டுக்கொள்ளப் படுவதைத் தொடர்ந்து, மிக விரைவாக கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படும் என்பதால், அது சுகாதாரத் துறை மீதான அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும் என்று மருத்துவர்கள் எச்சரித்துள்ளனர். டிசம்பர் மாதத்தில் தொற்றுக்கு ஆளாவோர் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கக்கூடும் என்றும் அவர்கள் கூறுகின்றனர்.
ஆப்கானிஸ்தானில் குண்டுவெடிப்பு
காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானின் குண்டூஸ் மாநிலம் பள்ளிவாசல் ஒன்றில் நேற்று நடந்த தற்கொலை படைத் தாக்குதலில் சுமார் 100க்கும் மேற்பட்டவர்கள் உயிரிழந்தோ அல்லது காயமடைந்தோ இருப்பார்கள் என்று ஐநா அமைப்பு கூறுகிறது.
சிறுபான்மையின முஸ்லிம் மக்கள் பயன்படுத்தப்படும் பள்ளிவாசலின் இடிபாடுகளுக்குள் சடலங்கள் சிக்கியிருப்பதைக் காணொளி ஒன்று காட்டுகிறது.
இதற்கு எந்த அமைப்பும் பொறுப்பேற்கவில்லை. பெயர் வெளியிடப்படாத தலிபான் அதிகாரி ஒருவர் நேற்று நடந்த தாக்குதலில் 28 பேர் கொல்லப்பட்டதாகவும் பலர் காயமடைந்தாகவும் சொன்னார்.
ஆகஸ்ட் மாதம் ஆட்சியைக் கைப்பற்றிய தலிபான் படையினரின் பாதுகாப்பு அமைப்பிற்கான சவாலாக இது பார்க்கப்படுகிறது.