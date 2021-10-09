கராக்கஸ்: அடுத்த ஆண்டிற்கான உலகக் கிண்ணக் காற்பந்துத் தகுதிச்சுற்றுப் போட்டிகளில் பிரேசில் அணி வெற்றிநடை போட்டு வருகிறது. இதுவரை ஆடிய ஒன்பது ஆட்டங்களிலும் அவ்வணி வாகை சூடியுள்ளது.
வெனிசுவேலா அணிக்கெதிராக சிங்கப்பூர் நேரப்படி நேற்றுக் காலை நடந்த ஆட்டத்தில் முதலில் முன்னிலையை விட்டுக்கொடுத்தபோதும் 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றியைத் தனதாக்கியது.
எரிக் ரமிரெஸ் 11வது நிமிடத்தில் அடித்த கோலால் வெனிசுவேலா முன்னிலை பெற்றது. அதன்பின் ஒரு மணி நேர ஆட்டம் அதே நிலையில் சென்றது. ஆனாலும், 71வது நிமிடத்தில் மார்க்குவினோசும் 85வது நிமிடத்தில் பெனால்டி வாய்ப்பு மூலம் கேப்ரியல் பார்போசாவும் கோலடித்து, பிரேசிலை முன்னிலைக்குக் கொண்டுசென்றனர்.
மாற்று வீரராக வந்த ஆன்டனி, இடைநிறுத்தத்திற்கான கூடுதல் நேரத்தில் கோலடிக்க, வெனிசுவேலாவிற்கு வெந்த புண்ணில் வேலைப் பாய்ச்சியது போலானது. இதனால், சொந்த அரங்கிலேயே வெனிசுவேலா தோற்றுப்போனது.
அர்ஜெண்டினா - பராகுவே அணிகள் மோதிய இன்னோர் ஆட்டம் கோலின்றிச் சமநிலையில் முடிந்தது.
அர்ஜெண்டினாவும் இதுவரை ஓர் ஆட்டத்தில்கூட தோற்காமல் இரண்டாமிடத்தில் இருந்தாலும் பிரேசிலைவிட அது எட்டுப் புள்ளிகள் குறைவாகப் பெற்றுள்ளது.