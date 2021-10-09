Home
quick-news-icon

வெற்றிப் பயணத்தைத் தொடரும் பிரேசில்

1 mins read

கராக்­கஸ்: அடுத்த ஆண்­டிற்­கான உல­கக் கிண்­ணக் காற்­பந்­துத் தகு­திச்­சுற்­றுப் போட்­டி­களில் பிரே­சில் அணி வெற்­றி­நடை போட்டு வரு­கிறது. இது­வரை ஆடிய ஒன்­பது ஆட்­டங்­க­ளி­லும் அவ்­வணி வாகை சூடி­யுள்­ளது.

வெனி­சு­வேலா அணிக்­கெ­தி­ராக சிங்­கப்­பூர் நேரப்­படி நேற்­றுக் காலை நடந்த ஆட்­டத்­தில் முத­லில் முன்­னி­லையை விட்­டுக்­கொ­டுத்­த­போதும் 3-1 என்ற கோல் கணக்­கில் வெற்­றி­யைத் தன­தாக்­கியது.

எரிக் ரமி­ரெஸ் 11வது நிமி­டத்­தில் அடித்த கோலால் வெனி­சு­வேலா முன்­னிலை பெற்­றது. அதன்­பின் ஒரு மணி நேர ஆட்­டம் அதே நிலை­யில் சென்­றது. ஆனா­லும், 71வது நிமி­டத்­தில் மார்க்­கு­வி­னோ­சும் 85வது நிமி­டத்­தில் பெனால்டி வாய்ப்பு மூலம் கேப்­ரி­யல் பார்­போ­சா­வும் கோல­டித்து, பிரே­சிலை முன்­னி­லைக்­குக் கொண்­டு­சென்­றனர்.

மாற்று வீர­ராக வந்த ஆன்­டனி, இடை­நி­றுத்­தத்­திற்­கான கூடு­தல் நேரத்­தில் கோல­டிக்க, வெனி­சு­வே­லா­விற்கு வெந்த புண்­ணில் வேலைப் பாய்ச்­சி­யது போலா­னது. இத­னால், சொந்த அரங்­கி­லேயே வெனி­சு­வேலா தோற்­றுப்­போ­னது.

அர்­ஜெண்­டினா - பரா­குவே அணி­கள் மோதிய இன்­னோர் ஆட்­டம் கோலின்­றிச் சம­நி­லை­யில் முடிந்­தது.

அர்­ஜெண்­டி­னா­வும் இது­வரை ஓர் ஆட்­டத்­தில்­கூட தோற்­கா­மல் இரண்­டா­மி­டத்­தில் இருந்­தா­லும் பிரே­சி­லை­விட அது எட்­டுப் புள்ளி­கள் குறை­வா­கப் பெற்­றுள்­ளது.