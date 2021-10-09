ஆஸ்திரேலிய அணி அரிய சாதனை
சிட்னி: ஒரே உலகக் கிண்ணக் காற்பந்துத் தகுதிச்சுற்றில் தொடர்ந்து 11 ஆட்டங்களில் வென்ற முதல் அணி என்ற வரலாறு படைத்தது ஆஸ்திரேலிய அணி. நேற்று முன்தினம் 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் ஓமானைத் தோற்கடித்ததன் மூலம், அவ்வணி இந்தப் பெருமையைத் தேடிக்கொண்டது. இதனையடுத்து, ஆசிய அளவிலான தகுதிச்சுற்றின் 3ஆம் சுற்றில் ஆஸ்திரேலிய அணி ஒன்பது புள்ளிகளுடன் 'பி' பிரிவில் முதலிடத்தில் உள்ளது. ஜெர்மனி, ஸ்பெயின், மெக்சிகோ ஆகிய அணிகள் தொடர்ந்து பத்து ஆட்டங்களில் வென்றிருந்ததே முன்னைய சாதனை.
சவூதி குழுமத்திடம் நியூகாசல் குழு
லண்டன்: முன்னணி இங்கிலிஷ் காற்பந்துக் குழுவான நியூகாசல் யுனைடெட்டை சவூதி கூட்டமைப்பு 400 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் (S$543 மி.) விலைகொடுத்து வாங்கி இருக்கிறது. இதனையடுத்து, அக்குழுவுடன் தொடர்ந்து பணியாற்ற விரும்பினாலும் தமது பதவி பறிக்கப்படலாம் என்று அதன் நிர்வாகி ஸ்டீவ் புரூஸ் தெரிவித்துள்ளார்.