அதிக விமானங்களை இயக்க சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் ஆயத்தம்

தனி­மைப்­ப­டுத்­திக்­கொள்­ளத் தேவை­யின்­றிப் பய­ணம் செய்­யும் திட்­டம் பல நாடு­க­ளுக்கு விரி­வு­படுத்­தப்­ப­ட­வுள்­ள­தால், தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொண்ட பய­ணி­களை சிங்­கப்­பூ­ருக்கு அழைத்­து­வர ஏது­வாக சிங்­கப்­பூர் ஏர்­லைன்ஸ் நிறு­வனம் அதி­க­மான விமா­னங்­களை இயக்­கத் தயா­ராகி வரு­கிறது.

ஆம்ஸ்­டர்­டாம், பார்­சி­லோனா, கோபன்­ஹே­கன், லண்­டன், லாஸ் ஏஞ்­ச­லிஸ், மிலான், நியூ­யார்க், பாரிஸ், ரோம் ஆகிய நக­ரங்­களில் இருந்து சிங்­கப்­பூ­ருக்கு இம்­மா­தம் 19ஆம் தேதி­யில் இருந்து தடுப்­பூசிப் பய­ணத்­த­டத் திட்­டத்­தின்­கீழ் (விடி­எல்) விமா­னங்­களை இயக்­க­ இருப்­ப­தாக சிங்­கப்­பூர் ஏர்­லைன்ஸ் தெரி­வித்­துள்­ளது.

தென்கொரியத் தலைநகர் சோலில் இருந்து நவம்­பர் 16ஆம் தேதி முதல் அந்­நி­று­வ­னம் விமான சேவை­களை வழங்­கும்.

இப்­போ­தைக்கு புரு­ணை­யின் பண்­டார் ஸ்ரீ பக­வான், ஜெர்­ம­னி­யின் ஃபிராங்க்­ஃபர்ட், மியூ­னிக் ஆகிய நக­ரங்­களில் இருந்து 'விடி­எல்' விமான சேவை­களை சிங்­கப்­பூர் ஏர்­லைன்ஸ் இயக்கி வரு­கிறது.

சிங்­கப்­பூர் ஏர்­லைன்­சின் மலி­வுக் கட்­டண விமான சேவை நிறு­வ­ன­மான 'ஸ்கூட்', இம்­மா­தம் 19ஆம் தேதி­யில் இருந்து வாரம் மும்­முறை சிங்­கப்­பூர்-பெர்­லின் இடையே இடை­நில்லா விமா­னங்­களை இயக்­க இருக்­கிறது.

இத­னி­டையே, ஏர் பிரான்ஸ், கேஎல்­எம் ராயல் டச் ஏர்­லைன்ஸ் ஆகிய வெளி­நாட்டு விமான சேவை நிறு­வ­னங்­களும் 'விடி­எல்' திட்­டத்­தின்­கீழ் சிங்­கப்­பூ­ருக்­கும் ஐரோப்­பா­விற்­கும் இடையே விமா­னங்­களை இயக்­கும் திட்­டங்­களை அறி­வித்­து இருக்கின்றன.

இம்­மா­தம் 21ஆம் தேதி­யில் இருந்து வாரத்திற்கு இரு­முறை சிங்­கப்­பூர் - பாரிஸ் இடையே 'விடிஎல்' விமா­னங்­களை இயக்­க­ இருப்­ப­தாக ஏர் பிரான்ஸ் தெரி­வித்துள்ளது.

அதே­போல, நவம்­பர் 1ஆம் தேதி­யில் இருந்து ஆம்ஸ்­டர்­டாம்-சிங்­கப்­பூர் இடையே வாரம் இரு­முறை விமான சேவை வழங்­க­வி­ருப்­ப­தாக கேஎல்­எம் நிறு­வ­னம் கூறியுள்­ளது.

இது­வரை 'விடி­எல்' திட்­டம் அறி­விக்­கப்­பட்டுள்ள 11 நாடு­களில் இருந்து, கொவிட்-19 பர­வு­முன் 2019ஆம் ஆண்­டில் 6.7 மில்­லி­ய­னுக்­கும் மேற்­பட்­டோர் சாங்கி விமான நிலை­யம் வழியே பய­ணம் செய்­த­தாக சாங்கி விமான நிலை­யக் குழு­மத்­தின் விமா­னப் போக்கு­வரத்து மைய மேம்­பாட்­டுப் பிரி­வின் நிர்­வாக இயக்­கு­நர் லிம் சிங் கியட் குறிப்­பிட்­டார்.

இது, அவ்வாண்டில் சாங்கி விமான நிலை­யம் வழி­யா­கப் பய­ணம் செய்த ஒட்­டு­மொத்த பய­ணி­களின் எண்ணிக்கையில் கிட்­டத்­தட்ட 10% எனக் கூறப்­பட்­டது.

இந்­நி­லை­யில், 'விடி­எல்' நாடு­களில் இருந்து ஒரு நாளைக்கு அதி­க­பட்­சம் 3,000 பய­ணி­கள் மட்டுமே சிங்­கப்­பூர் வர­லாம் என அறி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.