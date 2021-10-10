தனிமைப்படுத்திக்கொள்ளத் தேவையின்றிப் பயணம் செய்யும் திட்டம் பல நாடுகளுக்கு விரிவுபடுத்தப்படவுள்ளதால், தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட பயணிகளை சிங்கப்பூருக்கு அழைத்துவர ஏதுவாக சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் அதிகமான விமானங்களை இயக்கத் தயாராகி வருகிறது.
ஆம்ஸ்டர்டாம், பார்சிலோனா, கோபன்ஹேகன், லண்டன், லாஸ் ஏஞ்சலிஸ், மிலான், நியூயார்க், பாரிஸ், ரோம் ஆகிய நகரங்களில் இருந்து சிங்கப்பூருக்கு இம்மாதம் 19ஆம் தேதியில் இருந்து தடுப்பூசிப் பயணத்தடத் திட்டத்தின்கீழ் (விடிஎல்) விமானங்களை இயக்க இருப்பதாக சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் தெரிவித்துள்ளது.
தென்கொரியத் தலைநகர் சோலில் இருந்து நவம்பர் 16ஆம் தேதி முதல் அந்நிறுவனம் விமான சேவைகளை வழங்கும்.
இப்போதைக்கு புருணையின் பண்டார் ஸ்ரீ பகவான், ஜெர்மனியின் ஃபிராங்க்ஃபர்ட், மியூனிக் ஆகிய நகரங்களில் இருந்து 'விடிஎல்' விமான சேவைகளை சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் இயக்கி வருகிறது.
சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்சின் மலிவுக் கட்டண விமான சேவை நிறுவனமான 'ஸ்கூட்', இம்மாதம் 19ஆம் தேதியில் இருந்து வாரம் மும்முறை சிங்கப்பூர்-பெர்லின் இடையே இடைநில்லா விமானங்களை இயக்க இருக்கிறது.
இதனிடையே, ஏர் பிரான்ஸ், கேஎல்எம் ராயல் டச் ஏர்லைன்ஸ் ஆகிய வெளிநாட்டு விமான சேவை நிறுவனங்களும் 'விடிஎல்' திட்டத்தின்கீழ் சிங்கப்பூருக்கும் ஐரோப்பாவிற்கும் இடையே விமானங்களை இயக்கும் திட்டங்களை அறிவித்து இருக்கின்றன.
இம்மாதம் 21ஆம் தேதியில் இருந்து வாரத்திற்கு இருமுறை சிங்கப்பூர் - பாரிஸ் இடையே 'விடிஎல்' விமானங்களை இயக்க இருப்பதாக ஏர் பிரான்ஸ் தெரிவித்துள்ளது.
அதேபோல, நவம்பர் 1ஆம் தேதியில் இருந்து ஆம்ஸ்டர்டாம்-சிங்கப்பூர் இடையே வாரம் இருமுறை விமான சேவை வழங்கவிருப்பதாக கேஎல்எம் நிறுவனம் கூறியுள்ளது.
இதுவரை 'விடிஎல்' திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 11 நாடுகளில் இருந்து, கொவிட்-19 பரவுமுன் 2019ஆம் ஆண்டில் 6.7 மில்லியனுக்கும் மேற்பட்டோர் சாங்கி விமான நிலையம் வழியே பயணம் செய்ததாக சாங்கி விமான நிலையக் குழுமத்தின் விமானப் போக்குவரத்து மைய மேம்பாட்டுப் பிரிவின் நிர்வாக இயக்குநர் லிம் சிங் கியட் குறிப்பிட்டார்.
இது, அவ்வாண்டில் சாங்கி விமான நிலையம் வழியாகப் பயணம் செய்த ஒட்டுமொத்த பயணிகளின் எண்ணிக்கையில் கிட்டத்தட்ட 10% எனக் கூறப்பட்டது.
இந்நிலையில், 'விடிஎல்' நாடுகளில் இருந்து ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சம் 3,000 பயணிகள் மட்டுமே சிங்கப்பூர் வரலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.