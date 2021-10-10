Home
﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

ஸ்டாலின் பாதுகாப்பு

வாகனங்கள் குறைப்பு

சென்னை: தமி­ழக முதல்­வர் மு.க.ஸ்டா­லி­னின் பாது­காப்­புக்­குச் செல்­லும் வாக­னங்­க­ளின் எண்­ணிக்கை குறைக்கப்பட்­டுள்­ளது. தலை­ந­கர் சென்­னை­யில் தலை­மைச் செய­லா­ளர், உள்­துறை செய­லா­ளர், டிஜிபி ஆகி­யோர் அடங்­கிய ஆலோ­சனைக் கூட்­டத்­தில் இந்த முடிவு எடுக்­கப்­பட்­டது. பொது­மக்­க­ளின் வாக­னங்­களை நிறுத்­தா­மல் மற்ற வாக­னங்­க­ளு­டன் சேர்ந்தே முதல்­வ­ரும் பய­ணம் செய்ய இந்த ஏற்­பாடு செய்­யப்பட்­டுள்­ள­தா­கக் கூறப்­ப­டு­கிறது. முதல்­வ­ரின் பாது­காப்­பிற்­காக 12 முதல் 13 வாக­னங்­கள் பின்­தொ­டர்ந்து செல்­வது வழக்­கம். தற்­போது அந்த வாக­னங்­க­ளின் எண்­ணிக்கையை ஆறாக குறைக்க முடிவு செய்­யப்­பட்­டுள்­ளது.

"என் மகன் அரசியலுக்கு

வருவதை கட்சி முடிவு செய்யும்"

குருவிகுளம்: என் மகன் அரசியலுக்கு வருவது குறித்து 20 ஆம் தேதி நடைபெறும் மாவட்ட செயலாளர்கள் கட்சிக் குழுக் கூட்டம் முடிவு செய்யும் என்று வைகோ தெரிவித்துள்ளார். நேற்று குருவிகுளம் ஊராட்சி ஒன்றியம் கலிங்கப்பட்டியில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்த மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

அப்போது, "என் மகன் துரை வைகோ அரசியலுக்கு வருவதை நான் விரும்பவில்லை. என் 56 ஆண்டுகால அரசியலில் கஷ்டப்பட்டிருக்கிறேன். 28 ஆண்டுகாலம் லட்சக்கணக்கான கிலோமீட்டர் பயணம் செய்துள்ளேன். ஆயிரக்கணக்கான கி.மீ. நடைபயணம் மேற்கொண்டு இருக்கிறேன், நூற்றுக்கணக்கான போராட்டங்கள், சிறை வாழ்க்கை என அரசியலில் என் வாழ்க்கையை அழித்திருக்கிறேன். அரசியல் என்னோடு போகட்டும். என் மகன் வந்து கஷ்டப்படுவதை நான் விரும்பவில்லை," என்று கூறியுள்ளார்.

பொறியியல் கல்லூரிகளில்

சேர மாணவர் இல்லை

சென்னை: தமிழகத்தில் 72 பொறியியல் கல்லூரிகளில் ஒரு மாணவர்கூட சேரவில்லை. கடந்த இரு வாரங்களுக்கு மேலாக பொறியியல் கல்லூரிகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான இணையம் வழி கலந்தாய்வு நடந்து வருகிறது. சிறப்பு மற்றும் பொதுப்பிரிவு மாணவர்களுக்கான கலந்தாய்வு நடந்து முடிந்த நிலையில் மாணவர் சேர்க்கை குறித்த அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளதாக புதிய தலைமுறை குறிப்பிட்டது. அதில் 72 கல்லூரிகளில் ஒரு மாணவர்கூட சேர விருப்பம் தெரிவிக்கவில்லை என்று தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்குர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் 378 கல்லூரிகளில் 50 விழுக்காட்டுக்கும் கீழ் மாணவர் சேர்க்கை நடந்துள்ளது.

