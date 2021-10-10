ஸ்டாலின் பாதுகாப்பு
வாகனங்கள் குறைப்பு
சென்னை: தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் பாதுகாப்புக்குச் செல்லும் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டுள்ளது. தலைநகர் சென்னையில் தலைமைச் செயலாளர், உள்துறை செயலாளர், டிஜிபி ஆகியோர் அடங்கிய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. பொதுமக்களின் வாகனங்களை நிறுத்தாமல் மற்ற வாகனங்களுடன் சேர்ந்தே முதல்வரும் பயணம் செய்ய இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. முதல்வரின் பாதுகாப்பிற்காக 12 முதல் 13 வாகனங்கள் பின்தொடர்ந்து செல்வது வழக்கம். தற்போது அந்த வாகனங்களின் எண்ணிக்கையை ஆறாக குறைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
"என் மகன் அரசியலுக்கு
வருவதை கட்சி முடிவு செய்யும்"
குருவிகுளம்: என் மகன் அரசியலுக்கு வருவது குறித்து 20 ஆம் தேதி நடைபெறும் மாவட்ட செயலாளர்கள் கட்சிக் குழுக் கூட்டம் முடிவு செய்யும் என்று வைகோ தெரிவித்துள்ளார். நேற்று குருவிகுளம் ஊராட்சி ஒன்றியம் கலிங்கப்பட்டியில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்த மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
அப்போது, "என் மகன் துரை வைகோ அரசியலுக்கு வருவதை நான் விரும்பவில்லை. என் 56 ஆண்டுகால அரசியலில் கஷ்டப்பட்டிருக்கிறேன். 28 ஆண்டுகாலம் லட்சக்கணக்கான கிலோமீட்டர் பயணம் செய்துள்ளேன். ஆயிரக்கணக்கான கி.மீ. நடைபயணம் மேற்கொண்டு இருக்கிறேன், நூற்றுக்கணக்கான போராட்டங்கள், சிறை வாழ்க்கை என அரசியலில் என் வாழ்க்கையை அழித்திருக்கிறேன். அரசியல் என்னோடு போகட்டும். என் மகன் வந்து கஷ்டப்படுவதை நான் விரும்பவில்லை," என்று கூறியுள்ளார்.
பொறியியல் கல்லூரிகளில்
சேர மாணவர் இல்லை
சென்னை: தமிழகத்தில் 72 பொறியியல் கல்லூரிகளில் ஒரு மாணவர்கூட சேரவில்லை. கடந்த இரு வாரங்களுக்கு மேலாக பொறியியல் கல்லூரிகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான இணையம் வழி கலந்தாய்வு நடந்து வருகிறது. சிறப்பு மற்றும் பொதுப்பிரிவு மாணவர்களுக்கான கலந்தாய்வு நடந்து முடிந்த நிலையில் மாணவர் சேர்க்கை குறித்த அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளதாக புதிய தலைமுறை குறிப்பிட்டது. அதில் 72 கல்லூரிகளில் ஒரு மாணவர்கூட சேர விருப்பம் தெரிவிக்கவில்லை என்று தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்குர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் 378 கல்லூரிகளில் 50 விழுக்காட்டுக்கும் கீழ் மாணவர் சேர்க்கை நடந்துள்ளது.
உள்ளாட்சித் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு