சிரிஞ்சுகள் ஏற்றுமதிக்குத் தடை

புதுடெல்லி: இந்தியாவில் மருந்துகளை உடலில் செலுத்த உதவும் ஊசி சிரிஞ்சுகளை ஏற்றுமதி செய்வதற்கு அரசு தடைவிதித்துள்ளது. நாடு முழுவதும் தடுப்பூசி போடும் நடவடிக்கை தீவிரமடைந்துள்ளதால், சிரிஞ்சுகளுக்கான தேவை அதிகரித்துள்ளது. ஊசி உள்ள அல்லது ஊசியற்ற சிரிஞ்சுகளை கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஏற்றுமதிப் பொருள்களின் பட்டியலில் சேர்த்து மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

இலவச திருமண ஆடை வங்கி

திருவனந்தபுரம்: கேரள மாநிலம், மலப்புரம் பகுதியைச் சேர்ந்த நாசர் தூதா என்ற இளையர் ஏழைப் பெண்களின் திருமணத்துக்காக இலவச ஆடை வங்கியைத் தொடங்கி உள்ளார். தன் மனைவியின் திருமண உடைகள் அனைத்தும் நீண்ட நாள்கள் பயன்படுத்தப்படாமல் இருந்ததை அடுத்து, அதை ஏழைப் பெண்களுக்கு தானமாக வழங்கினால் என்ன என்று யோசித்துள்ளார். அதன் பிறகே இந்த இலவச ஆடை வங்கி தொடங்கப்பட்டது. தற்போது இந்த வங்கிக்கு ஏராளமான ஏழைப் பெண்கள் வருகின்றனர். திருமணம் முடிந்த பின்னர் விரும்பினால் அந்த உடைகளை மீண்டும் ஆடை வங்கியில் ஒப்படைக்கலாம் என்று அவர்களிடம் அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

120 மொழிகளில் பாடி உலக சாதனை

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவைச் சேர்ந்த 16 வயதான சுசேத்தா சதீஷ் (படம்) என்ற மாணவி 120 மொழிகளில் பாடி கின்னஸ் சாதனை படைத்துள்ளார். தற்போது துபாயில் வசித்து வரும் இவர் கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு துபாயில் நடந்த கலை நிகழ்ச்சியில் 102 மொழிகளில் பாடினார். மேலும், தொடர்ந்து 6 மணி நேரத்திற்கு மேல் பாடி சாதனை படைத்தார். இந்த நிலையில் கடந்த ஆகஸ்ட் 19ஆம் தேதி துபாயில் நடைபெற்ற சாதனை நிகழ்ச்சியில் 122 மொழிகளில் பாடி கின்னஸ் சாதனை படைத்துள்ளார் சுசேத்தா.

குழந்தைக்கு தாயான 20,995 சிறுமிகள்

மும்பை: கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு கேரளாவில் குழந்தை பெற்றெடுத்தவர்களில் 20,995 பேர் சிறுமிகள் என மத்திய பொருளாதார, புள்ளியல் துறை தெரிவித்துள்ளது. இச்சிறுமிகள் அனைவருமே 15 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் என்றும் 19,316 பேர் தங்களது இரண்டாவது குழந்தையைப் பெற்றெடுத்துள்ளனர் என்றும் அத்துறை கூறியுள்ளது. நகர்ப்புறங்களில்தான் குழந்தை திருமணங்கள் அதிகம் நடக்கிறது என்றும் தெரியவந்துள்ளது.