திணறும் மருத்துவமனைகள்
மெல்பர்ன்: ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி, மெல்பர்ன் நகரங்களில் இருக்கும் மருத்துவமனைகள் அண்மைய வாரங்களில் நெருக்கடிக்கு ஆளாகியிருப்பதாக அந்நகர அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். சிட்னியில் 580 பேரும், மெல்பர்னில் 1,965 பேரும் நேற்று தொற்றுக்கு ஆளாகினர். இருப்பினும் இன்று முதல் சிட்னியில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படவுள்ளன.
இதற்கிடையே மருத்துவத் துறையில் நிலவும் நெருக்கடியைச் சமாளிக்கும் விதமாக, அடுத்த ஆறு மாதங்களில், வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் 2,000 தாதியர்கள் மற்றும் மருத்துவர்களை வேலைக்கு அமர்த்தும் திட்டமிருப்பதாக சுகாதார அமைச்சர் கிரேக் ஹன்ட் சொன்னார். அதோடு 80 விழுக்காட்டினர் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட மாநிலங்களில் நவம்பர் மாதத்திலேயே அனைத்துலக எல்லை திறக்கப்படும் என்று ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசன் சொன்னார்.
பிரேசிலில் கொவிட்-19 மரணங்கள் 600,000ஐ கடந்தது
ரியோ டி ஜெனிரோ: உலகளவில் 600,000 கொவிட்-19 மரணங்களை எதிர்கொண்ட இரண்டாவது நாடாகியுள்ளது பிரேசில். ஆனால் தற்போது அங்கு சுமார் 70 விழுக்காட்டு மக்கள் முதல் முறை தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டுள்ளதைத் தொடர்ந்து அங்கு கிருமிப் பரவல் தற்போது குறையத் தொடங்கியுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஆரம்பகட்டத்தில் கிருமித்தொற்றைக் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை அதன் அதிபர் ஜெயர் போல்சனாரோ செயல்படுத்த தவறியதே அதற்கு காரணம் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். கடந்த ஜூன் மாதத்தில் அமெரிக்கா 600,000 மரண எண்ணிக்கையைக் கடந்தது.
'பயணத் தளர்வு சரியான முடிவு'
கோலாலம்பூர்: மலேசியாவில் 90 விழுக்காட்டினர் தடுப்பூசிப் போட்டுக்கொண்டவுடன் மாநிலங்களுக்கு இடையிலான பயணக் கட்டுப்பாடுகளைத் தளர்த்துவது என்பது சரியான முடிவே என்று கூறியுள்ளார் சுகாதார அமைச்சர் கைரி ஜமாலுதீன். இத்தளர்வால் கிருமிப் பரவல் அதிகரிக்கும் என மருத்துவர்கள் எச்சரித்துள்ளது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்ட கேள்விக்குப் பதிலளித்த அவர் இதற்கு மேலும் கட்டுப்பாடுகளைத் தளர்த்தவில்லை என்றால் வேறுவிதமான பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கும் என்றார் அமைச்சர்.
தலிபான்-அமெரிக்கா பேச்சுவார்த்தை
வாஷிங்டன்: ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான் அமைப்பு ஆட்சி அமைத்ததற்குப் பிறகு அதனுடன் நேற்றும் இன்றும் நேரடி பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ளது அமெரிக்கா. அமெரிக்க பேராளர் குழுவும் தலிபான் பிரதிநிதிகளும் கத்தாரின் தோஹாவில் சந்தித்தனர். அனைவரையும் உள்ளடக்கிய அரசாங்கத்தை அமைக்கவும், அனைத்து ஆப்கானியர்களின் உரிமையை மதிக்கவும் தலிபான் அமைப்பிடம் வலியுறுத்தப்படும் என்கிறது அமெரிக்கா. அதோடு கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடியைச் சந்திக்கக்கூடிய நிலை இருப்பதால், மனிதநேய அமைப்புகளை அனுமதிக்கவும் அமெரிக்கா அழுத்தம் கொடுக்கும்.