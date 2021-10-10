Home
இலக்கை நெருங்கும் ஜெர்மனி, நெதர்லாந்து

கோல் போடும் முயற்சியில் ஜெர்மனியின் செர்ஜே நாப்ரி (இடது). அவரைத் தடுக்க கடுமையாகப் போராடிய ருமேனிய கோல்காப்பாளர், தற்காப்பு ஆட்டக்காரர். படம்: இபிஏ -

பாரிஸ்: உல­கக் கிண்ண காற்­பந்­துப் போட்­டிக்­குத் தகுதி பெறும் இலக்கை காற்­பந்து ஜாம்­ப­வான்­க­ளான ஜெர்­ம­னி­யும் நெதர்­லாந்­தும் நெருங்­கி­யுள்­ளன.

நேற்று முன்­தி­னம் நடை­பெற்ற தகு­திச்­சுற்று ஆட்­டத்­தில் ருமே­னி­யாவை 2-1 எனும் கோல் கணக்­கில் ஜெர்­மனி வீழ்த்­தி­யது.

ஆனால் இந்த வெற்­றி­யைப் பதிவு செய்ய ஜெர்­மனி கடு­மை­யா­கப் போராட வேண்டி இருந்­தது.

ஆட்­டத்­தின் 9வது நிமி­டத்­தில் யாரும் எதிர்­பாரா வண்­ணம் ருமே­னியா கோல் போட்டு முன்­னிலை வகித்­தது.

இருப்­பி­னும், மனந்­த­ள­ரா­மல் விளை­யா­டிய ஜெர்­மனி 53வது நிமி­டத்­தில் செர்ஜே நாப்ரி மூலம் ஆட்­டத்­தைச் சமன் செய்­தது.

மாற்று ஆட்­டக்­கா­ர­ரா­கக் கள­மி­றங்­கிய தாமஸ் மூலர் ஆட்­டத்­தின் கடை­சி­கட்­டத்­தில் ஜெர்­ம­னி­யின் வெற்றி கோலைப் போட்­டார்.

இதுவே அவர் ஜெர்­ம­னிக்­காக கள­மி­றங்­கிய 107வது ஆட்­டம். அது­மட்­டு­மல்­லா­மல், தமது 40வது அனைத்­து­லக கோலை அவர் போட்­டார்.

இந்த வெற்­றி­யின் மூலம் 'ஜே' பிரி­வில் ஜெர்­மனி முன்­னிலை வகிக்­கிறது. இரண்­டாம் இடத்­தில் இருக்­கும் குழு­வை­விட அது ஆறு புள்­ளி­கள் அதி­கம் பெற்­றுள்­ளது.

நாளை மெச­டோ­னி­யா­வு­டன் ஜெர்­மனி மோது­கிறது. இந்த ஆட்­டத்தை ஜெர்­மனி எளி­தில் கைப்­பற்­றும் என்று எதிர்­பார்க்­கப்­ப­டு­கிறது.

மற்­றோர் ஆட்­டத்­தில் லாட்­வி­யாவை 1-0 எனும் கோல் கணக்­கில் நெதர்­லாந்து தோற்­க­டித்­தது.

ஆட்­டத்­தின் 19வது நிமி­டத்­தில் டெவி கிலா­சன் போட்ட கோல் நெதர்­லாந்­துக்கு மூன்று புள்ளி

களைப் பெற்­றுத் தந்­தது.

இந்த வெற்­றி­யின் மூலம் ஜி பிரி­வில் நெதர்­லாந்து முன்­னிலை வகிக்­கிறது.

இரண்­டாம் நிலை­யில் நார்­வே­யும் மூன்­றா­வது இடத்­தில் துருக்­கி­யும் உள்­ளன.

நார்­வே­யும் துருக்­கி­யும் தரப்­புக்கு ஒரு கோல் போட்டு 1-1 எனும் கோல் கணக்­கில் சம­நிலை கண்­டன.

'இ' பிரி­வில் வேல்ஸ் குழு­வுக்­கும் செக் குடி­ய­ர­சுக்­கும் இடை­யி­லான ஆட்­டம் 2-2 என சம­நி­லை­யில் முடிந்­தது.

வேல்­சுக்­காக எரன் ரேம்­சே­யும் டேனி­யல் ஜேம்­சும் கோல் போட்­ட­னர்.

இவ்­விரு குழுக்­களும் எட்டு புள்­ளி­க­ளைப் பெற்று இரண்­டா­வது இடத்­துக்­கா­கக் கடு­மை­யா­கப் போட்டி போடு­கின்­றன.

ஆனால் செக் குடி­ய­ர­சை­விட வேல்ஸ் ஓர் ஆட்­டம் குறை­வாக விளை­யாடி உள்­ளது.

16 புள்­ளி­க­ளு­டன் பெல்­ஜி­யம் முன்­னிலை வகிக்­கிறது.

இதற்­கி­டையே, சைப்­ரஸ் தழுவை குரோ­வே­ஷியா 3-0 எனும் கோல் கணக்­கில் பந்­தா­டி­யது.

இதன்­மூ­லம் 'எச்' பிரி­வில் குரோ­வே­ஷியா முன்­னிலை வகிக்­கிறது. குரோ­வே­ஷி­யா­வைப் போலவே ரஷ்­யா­வுக்­கும் 16 புள்­ளி­கள் உள்­ளன.

சிலோ­வாக்­கி­யாவை ரஷ்யா 1-0 எனும் கோல் கணக்­கில் வீழ்த்­தி­யது.