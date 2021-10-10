பாரிஸ்: உலகக் கிண்ண காற்பந்துப் போட்டிக்குத் தகுதி பெறும் இலக்கை காற்பந்து ஜாம்பவான்களான ஜெர்மனியும் நெதர்லாந்தும் நெருங்கியுள்ளன.
நேற்று முன்தினம் நடைபெற்ற தகுதிச்சுற்று ஆட்டத்தில் ருமேனியாவை 2-1 எனும் கோல் கணக்கில் ஜெர்மனி வீழ்த்தியது.
ஆனால் இந்த வெற்றியைப் பதிவு செய்ய ஜெர்மனி கடுமையாகப் போராட வேண்டி இருந்தது.
ஆட்டத்தின் 9வது நிமிடத்தில் யாரும் எதிர்பாரா வண்ணம் ருமேனியா கோல் போட்டு முன்னிலை வகித்தது.
இருப்பினும், மனந்தளராமல் விளையாடிய ஜெர்மனி 53வது நிமிடத்தில் செர்ஜே நாப்ரி மூலம் ஆட்டத்தைச் சமன் செய்தது.
மாற்று ஆட்டக்காரராகக் களமிறங்கிய தாமஸ் மூலர் ஆட்டத்தின் கடைசிகட்டத்தில் ஜெர்மனியின் வெற்றி கோலைப் போட்டார்.
இதுவே அவர் ஜெர்மனிக்காக களமிறங்கிய 107வது ஆட்டம். அதுமட்டுமல்லாமல், தமது 40வது அனைத்துலக கோலை அவர் போட்டார்.
இந்த வெற்றியின் மூலம் 'ஜே' பிரிவில் ஜெர்மனி முன்னிலை வகிக்கிறது. இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கும் குழுவைவிட அது ஆறு புள்ளிகள் அதிகம் பெற்றுள்ளது.
நாளை மெசடோனியாவுடன் ஜெர்மனி மோதுகிறது. இந்த ஆட்டத்தை ஜெர்மனி எளிதில் கைப்பற்றும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மற்றோர் ஆட்டத்தில் லாட்வியாவை 1-0 எனும் கோல் கணக்கில் நெதர்லாந்து தோற்கடித்தது.
ஆட்டத்தின் 19வது நிமிடத்தில் டெவி கிலாசன் போட்ட கோல் நெதர்லாந்துக்கு மூன்று புள்ளி
களைப் பெற்றுத் தந்தது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் ஜி பிரிவில் நெதர்லாந்து முன்னிலை வகிக்கிறது.
இரண்டாம் நிலையில் நார்வேயும் மூன்றாவது இடத்தில் துருக்கியும் உள்ளன.
நார்வேயும் துருக்கியும் தரப்புக்கு ஒரு கோல் போட்டு 1-1 எனும் கோல் கணக்கில் சமநிலை கண்டன.
'இ' பிரிவில் வேல்ஸ் குழுவுக்கும் செக் குடியரசுக்கும் இடையிலான ஆட்டம் 2-2 என சமநிலையில் முடிந்தது.
வேல்சுக்காக எரன் ரேம்சேயும் டேனியல் ஜேம்சும் கோல் போட்டனர்.
இவ்விரு குழுக்களும் எட்டு புள்ளிகளைப் பெற்று இரண்டாவது இடத்துக்காகக் கடுமையாகப் போட்டி போடுகின்றன.
ஆனால் செக் குடியரசைவிட வேல்ஸ் ஓர் ஆட்டம் குறைவாக விளையாடி உள்ளது.
16 புள்ளிகளுடன் பெல்ஜியம் முன்னிலை வகிக்கிறது.
இதற்கிடையே, சைப்ரஸ் தழுவை குரோவேஷியா 3-0 எனும் கோல் கணக்கில் பந்தாடியது.
இதன்மூலம் 'எச்' பிரிவில் குரோவேஷியா முன்னிலை வகிக்கிறது. குரோவேஷியாவைப் போலவே ரஷ்யாவுக்கும் 16 புள்ளிகள் உள்ளன.
சிலோவாக்கியாவை ரஷ்யா 1-0 எனும் கோல் கணக்கில் வீழ்த்தியது.