அபுதாபி: 14வது ஐபிஎல் கிரிக்கெட் லீக் நேற்று முன்தினம் நிறைவடைந்தது.
போட்டியின் முடிவில் முதல் நான்கு இடங்களைப் பிடித்த டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், பெங்களூரு ராயல் சேலஞ்சர்ஸ், கோல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் ஆகிய அணிகள் இறுதிப் போட்டிக்கு முந்தைய 'பிளே ஆஃப்' சுற்றுக்கு முன்னேறின.
நேற்று போட்டியின் ஓய்வு நாள். இன்று துபாயில் இறுதிப்போட்டிக்கான முதலாவது
தகுதிச்சுற்றில் புள்ளிப் பட்டியலில் முதல் 2 இடங்களைப் பிடித்த டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன.
இதில் வெற்றி பெறும் அணி நேரடியாக இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழையும்.
தோல்வியைத் தழுவும் அணிக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு வழங்கப்படும்.
நாளை ஷார்ஜாவில் நடக்கும் ஆட்டத்தில் மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது இடங்களைப் பெற்ற பெங்களூரு, கோல்கத்தா அணிகள் சந்திக்கின்றன.
இதில் தோற்கும் அணி தொடரில் இருந்து வெளியேறும். வெற்றி பெறும் அணி, இறுதிப்போட்டிக்கான முதலாவது
தகுதிச்சுற்றில் தோல்வி அடையும் அணியுடன் இரண்டாவது தகுதிச்சுற்றில் இம்மாதம் 13ஆம் தேதியன்று மோதும்.
இறுதிப்போட்டி இம்மாதம் 15ஆம் தேதி துபாயில் நடை
பெறுகிறது.