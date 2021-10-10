Home
சென்னை-டெல்லி இன்று மோதல்

1 mins read

அபு­தாபி: 14வது ஐபிஎல் கிரிக்­கெட் லீக் நேற்று முன்தினம் நிறைவடைந்தது.

போட்டியின் முடி­வில் முதல் நான்கு இடங்­க­ளைப் பிடித்த டெல்லி கேப்­பிட்­டல்ஸ், சென்னை சூப்­பர் கிங்ஸ், பெங்­க­ளூரு ராயல் சேலஞ்­சர்ஸ், கோல்­கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் ஆகிய அணி­கள் இறு­திப் போட்­டிக்கு முந்­தைய 'பிளே ஆஃப்' சுற்­றுக்கு முன்­னே­றி­ன.

நேற்று போட்டியின் ஓய்வு நாள். இன்று துபா­யில் இறு­திப்­போட்­டிக்­கான முத­லா­வது

தகு­திச்­சுற்­றில் புள்­ளிப் பட்­டி­ய­லில் முதல் 2 இடங்­க­ளைப் பிடித்த டெல்லி கேப்­பிட்­டல்ஸ், சென்னை சூப்­பர் கிங்ஸ் அணி­கள் மோதுகின்றன.

இதில் வெற்றி பெறும் அணி நேர­டி­யாக இறு­திப்­போட்­டிக்­குள் நுழை­யும்.

தோல்வியைத் தழுவும் அணிக்கு இன்­னொரு வாய்ப்பு வழங்­கப்­படும்.

நாளை ஷார்­ஜா­வில் நடக்­கும் ஆட்டத்தில் மூன்றாவது மற்­றும் நான்காவது இடங்­க­ளைப் பெற்ற பெங்­க­ளூரு, கோல்­கத்தா அணி­கள் சந்­திக்­கின்­றன.

இதில் தோற்­கும் அணி தொட­ரில் இருந்து வெளி­யே­றும். வெற்றி பெறும் அணி, இறு­திப்­போட்­டிக்­கான முத­லா­வது

தகு­திச்­சுற்­றில் தோல்வி அடை­யும் அணி­யு­டன் இரண்­டா­வது தகு­திச்­சுற்­றில் இம்மாதம் 13ஆம் தேதியன்று மோதும்.

இறு­திப்­போட்டி இம்மாதம் 15ஆம் தேதி துபா­யில் நடை­

பெ­று­கிறது.