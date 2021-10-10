Home
quick-news-icon

மும்பையின் கனவு தகர்ந்தது

1 mins read

அபு­தாபி: ஐபி­எல் கிரிக்­கெட் தொட­ரில் அபு­தா­பி­யில் நடை­

பெ­ற்ற ஆட்­டத்­தில் மும்பை இந்­தி­யன்ஸ் அணி­யும் சன்­ரை­சர்ஸ் ஐத­ரா­பாத் அணி­யும் மோதின.

பூவா தலை­யா­வில் வென்று முத­லில் பந்­த­டித்த மும்பை அணி அதி­ர­டி­யாக ஆடி 9 விக்­கெட்­

க­ளுக்கு 235 ஓட்­டங்­கள் குவித்­தது. இசான் கிஷான் பந்­து­களை பவுண்­ட­ரி­கள் மற்­றும் சிக்­சர்­க­ளாக பறக்கவிட்டு 32 பந்­து­களில் 84 ஓட்­டங்­கள் குவித்து ஆட்­டம் இழந்­தார். இதே­போல் சூர்­ய­கு­மார் யாத­வும் 40 பந்­து­களில் 82 ஓட்­டங்­கள் விளா­சி­னார்.

இந்தப் போட்டியில் மும்பை அணி வெற்றி பெற்றபோதிலும் 'பிளே ஆஃப்' சுற்றுக்குத் தகுதி பெறும் கனவு தகர்ந்தது.