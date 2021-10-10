அபுதாபி: ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடரில் அபுதாபியில் நடை
பெற்ற ஆட்டத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத் அணியும் மோதின.
பூவா தலையாவில் வென்று முதலில் பந்தடித்த மும்பை அணி அதிரடியாக ஆடி 9 விக்கெட்
களுக்கு 235 ஓட்டங்கள் குவித்தது. இசான் கிஷான் பந்துகளை பவுண்டரிகள் மற்றும் சிக்சர்களாக பறக்கவிட்டு 32 பந்துகளில் 84 ஓட்டங்கள் குவித்து ஆட்டம் இழந்தார். இதேபோல் சூர்யகுமார் யாதவும் 40 பந்துகளில் 82 ஓட்டங்கள் விளாசினார்.
இந்தப் போட்டியில் மும்பை அணி வெற்றி பெற்றபோதிலும் 'பிளே ஆஃப்' சுற்றுக்குத் தகுதி பெறும் கனவு தகர்ந்தது.