ஜோகூர் மன்னரை நெகிழ வைத்த எட்டு வயதுச் சிறுவன்

தான் எழுதிய நூலுடன் கிரிஷ் ஹரன். படம்: சுல்தான் இப்ராஹிமின் ஃபேஸ்புக் -

எட்டு வய­தில் நூல் எழுதி அதன் விற்­பனை மூலம் கிடைத்த 7,000 ரிங்­கிட்டை (2,271 சிங்கப்பூர் வெள்ளி) ஜோகூர் சுல்­தா­னின் அற­நி­று­வ­னத்­துக்கு வழங்­கி­ய­தன் மூலம் அந்­நி­று­வ­னத்­துக்கு நன்­கொடை வழங்­கிய ஆக இளையவர் என்ற சிறப்பை கிரிஷ் ஹரன் நாயர் பெற்­றுள்­ளார்.

கிரிஷ் ஹர­னின் செய­லால் மகிழ்ந்த ஜோகூர் சுல்­தான் இப்­ரா­ஹிம் இஸ்­கந்­தர் "சிறு­வ­னின் இந்த உன்­னதச் செயல் பலரை ஊக்­க­விக்க சிறந்த எடுத்­துக்­காட்­டாக விளங்­கும்," என்று பாராட்­டி­யுள்­ளார்.

பள்­ளிப் பாடத்­துக்­காக எழு­திய 'ஏ மைஸ்­டி­ர­யஸ் வோர்' என்ற சிறு­க­தையை இணைய நூலா­க­வும் அச்­சுப் பிர­தி­யா­க­வும் வெளி­யிட்டு இந்­தத் தொகையைத் திரட்­டி­ய­தாக கிரிஷ் ஹரன் கூறி­யுள்­ளார்.

மேலும் கிரு­மித்­தொற்­றால் பாதிக்­கப்­பட்­டோ­ருக்கு உதவ தமது முயற்­சி­க­ளைத் தொட­ரப்போவ­தாக கிரிஷ் ஹரன் தெரி­வித்­தார்.