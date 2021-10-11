சிங்கப்பூரில் செஞ்சிலுவைச் சங்கம் மற்றும் செம்பிறைச் சங்க அனைத்துலகக் கூட்டமைப்பு ஏற்பாட்டில் 2016ல் மனோவியல் ஆதரவு பயிற்சிப் படிப்பு அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.
மனப் பிரச்சினைகளை, உணர்வுபூர்வமான பிரச்சினைகளை, குறைபாடுகளைச் சந்திப்போருக்கு உதவி, ஆதரவு அளிக்கும் பயிற்சிப் படிப்பை அது போதிக்கிறது.
சமூகத்தின் மீள்திறனை அதிகப்படுத்தவும் தேசிய அளவில் ஏற்படக்கூடிய நெருக்கடிகளைக் கையாளவும் உதவக்கூடிய வகையில், நாட்டின் முதலாவது மனோவியல் முதலுதவிப் பயிற்சிப் படிப்பாக நடப்புக்கு வந்தது. அதில் இப்போது அதிகம் பேர் சேர்ந்து வருகிறார்கள்.
இப்போதைய கொரோனா காலத்தில் அதில் சேர்ந்தவர்கள் எண்ணிக்கை ஏறக்குறைய ஐந்து மடங்கு அதிகமாகி உள்ளது.
சென்ற ஆண்டில் 270 பேர் அந்த முதலுதவியைக் கற்றனர். இந்த எண்ணிக்கை, இந்த மாத நிலவரப்படி 1,300 பேராக இருந்தது.
அந்த ஒரு நாள் பயிற்சிப் படிப்பு, சிங்கப்பூரில் கிடைக்கக்கூடிய பல்வேறு வளங்களையும் உதவிக்கர சமூகங்களையும் தெரியப்படுத்துகிறது.
சிங்கப்பூர் செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தில் செயல்படும் மனோவியல் ஆதரவு நிலையத்தின் தலைவியான திருவாட்டி கார்மென் வோங், 34, இப்பயிற்சித் திட்டம் மூலம் கற்றுக்கொள்ளப்படும் தேர்ச்சிகள் இப்போதைய தொற்று காலகட்டத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமானவையாக இருக்கின்றன என்றார். 2016 முதல் 3,000க்கும் மேற்பட்டவர்கள் இந்தப் படிப்பில் சேர்ந்து இருக் கிறார்கள்.
இந்தப் படிப்பிற்கு (https://redcross.sg/get-trained/psychosocial-support) கட்டணம் $120. எஸ்எம்ஆர்டி நிறுவனம் சென்ற ஆண்டில் விருப்ப அடிப்படையில் தன் ஊழியர்கள் அனை வருக்கும் மனோவியல் முதலுதவி பயிற்சிப் படிப்பை போதித்தது.