18 நாட்டுப் பயணிகளுக்குத்
தனிமைக் காலம் குறைப்பு
தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட பயணிகளுக்கான பயண ஏற்பாடுத் திட்டத்தின் மூலம் சிங்கப்பூருக்கு வராத 18 நாடுகளைச் சேர்ந்த சுற்றுப்பயணிகள், நாளை இரவு 11.59 மணி முதல் முன்பைவிட குறைவான நாட்களே தனிமையில் இருப்பார்கள்.
சிங்கப்பூர், கொவிட்-19 தொற்று நிலவரத்திற்கு ஏற்ப உலக நாடுகளையும் வட்டாரங்களையும் நான்கு பிரிவுகளாக பிரித்துள்ளது. அமெரிக்கா, பிரிட்டன், சுவிட்சர்லாந்து உள்ளிட்ட அந்த நாடுகளை இரண்டாம் பிரிவில் சுகாதார அமைச்சு இப்போது உள்ளடக்கி இருக்கிறது.
இந்தப் பிரிவைச் சேர்ந்த பயணிகள் இங்கு வரும்போது தாங்கள் தெரிவிக்கும் முகவரியில் ஏழு நாட்கள் தனிமையில் இருக்க வேண்டும். மூன்று பிசிஆர் பரிசோதனைகளுக்கு உட்படவேண்டும்.
சிங்கப்பூர், பல நாடுகளிலும் வட்டாரங்களிலும் தொற்று நிலவரம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை முறையாக மறுபரிசீலனை செய்து வருகிறது. அதன் அடிப்படையில் அந்த 18 நாடுகளும் இரண்டாவது பிரிவுக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளன. தொற்று ஆபத்து மிகவும் குறைவாக இருக்கின்ற நாடுகள் பிரிவு-1ல் சேர்க்கப்படும். ஆபத்து அதிகம் உள்ள நாடுகள் நான்காவது பிரிவில் இருக்கும்.
பயணக் கட்டுப்பாடுகள் தளர்வு:
படை எடுக்கும் சிங்கப்பூரர்கள்
சிங்கப்பூரில் கொவிட்-19 பயணக் கட்டுப்பாடுகள் மேலும் தளர்த்தப்படும் என்று பிரதமர் லீ சியன் லூங் சனிக்கிழமை அறிவித்தார்.
அந்த அறிவிப்பை அடுத்து, ஆர்ச்சர்ட் ரோட்டில் ஐயோன் கட்டடத்தில் இருக்கும் சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவன அலுவலகத்திற்கு சிங்கப்பூரர்கள் படை எடுத்தனர்.
முற்றிலும் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட பயணிகள், தனிமையில் இருக்கவேண்டிய தேவையின்றி வரும் வாரங்களில் 11 நாடுகளுக்குப் பயணம் மேற்கொள்ள முடியும்.
அவர்கள் செய்துகொள்ள வேண்டிய கொவிட்-19 பரிசோதனைகளும் முன்பைவிட குறைவாக இருக்கும். தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டோருக்கான பயண ஏற்பாட்டுத் திட்டத்தின்கீழ் இந்த அனுமதி கிடைக்கிறது.
அந்த 11 நாடுகளில் அமெரிக்கா, பிரிட்டன், புருணை ஆகிய நாடுகளுடன் ஐரோப்பிய நாடுகளும் உள்ளடங்கும்.
அமெரிக்கா, பிரிட்டன், கனடா, பிரான்ஸ், டென்மார்க், இத்தாலி, நெதர்லாந்து, ஸ்பெயின் ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட பயணிகள் தங்களைத் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளவேண்டிய தேவையின்றி அக்டோபர் 19 முதல் சிங்கப்பூர் வரலாம்.