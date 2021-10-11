இரு கைதிகளைத் தேடும் போலிசார்
திருவில்லிபுத்தூர்: விருதுநகர் மாவட்டம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே நீதிமன்றத்தில் இருந்து சிறைச்சாலைக்கு அழைத்துச் செல்லப்படும் வழியில் தப்பியோடிய இரண்டு கைதிகளைப் போலிசார் தேடி வருகின்றனர்.
திருவில்லிபுத்தூர் அருகே உள்ள கூமாப்பட்டியைச் சேர்ந்த முத்துக்குமார், 24, அருண்குமார், 19, ஆகிய இரு இளையர்களும் பட்டாக் கத்தியுடன் சுற்றித் திரிந்ததற்காக கைது செய்யப்பட்டு, திருவில்லிபுத்தூர் நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டனர்.
நீதிபதிகள் அவர்களை அருப்புக்கோட்டை சிறையில் அடைக்கும்படி உத்தரவிட்ட நிலையில், சிறைக்கு அழைத்துச் செல்லும் வழியில் காவல்துறையினர் இருவருக்கும் உணவு வாங்கிக்கொடுத்துள்ளனர். அதன்பிறகு இரண்டு ஆடவர்களும் கம்பி நீட்டியதாகக் கூறப்படுகிறது.
பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் கைது
நெல்லை: பாஜக பிரமுகரைத் தாக்கிய திமுக எம்பி ஞானதிரவியம் மீது கொலை முயற்சி வழக்குப் பதிவு செய்து அவரைக் கைது செய்யவேண்டும் எனக் கோரி முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் நெல்லை சாலையில் அமர்ந்து குந்தியிருப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதை அடுத்து அவர் சனிக்கிழமை நள்ளிரவில் கைது செய்யப்பட்டார்.
நெல்லை மாவட்டம், ஆவரைக்குளத்தைச் சேர்ந்த பாஜக பிரமுகர் பாஸ்கரை நெல்லை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஞானதிரவியமும் அவரது ஆதரவாளர்களும் ஹோட்டலில் வைத்து தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், நெல்லை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் பாஸ்கரை பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்த பின்னர், நெல்லை சந்திப்பில் உள்ள பாரதியார் சிலை முன்பு சாலையில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். இதையடுத்து பொன். ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட ஐவர் கைதாகினர்.
கடலூர் எம்.பி. ரமேஷிடம் சிபிசிஐடி போலிசார் விசாரணை
கடலூர்: பண்ருட்டி முந்திரி ஆலை தொழிலாளி உயிரிழப்பு தொடர்பாக கடலூர் எம்.பி.யிடம் சிபிசிஐடி போலிசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
பண்ருட்டி அருகே பணிக்கன்குப்பத்தில் கடலூர் எம்.பி. டி.ஆர்.வி.எஸ். ரமேஷுக்குச் சொந்தமான முந்திரி ஆலையில் பணிபுரிந்து வந்தவர் கோவிந்தராஜ், 55. இவர், திருட்டுச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதைத்தொடர்ந்து அவரை எம்.பி.ரமேஷ் உள்ளிட்ட ஆறு பேர் தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதில், கோவிந்தராஜ் செப்டம்பர் 20ஆம் தேதி உயிரிழந்தார்.
இந்த வழக்கு தொடர்பாக, ஐவரை போலிசார் கைதுசெய்தனர். ரமேஷ் எம்.பி., எந்நேரமும் கைது செய்யப்படலாம் எனவும் கூறப்பட்டு வந்தது.
இந்நிலையில், எம்.பி. ரமேஷிடம் தொடர் விசாரணை நடந்துவருவதாகவும் இன்னும் அவர் கைது செய்யப்பட வில்லை எனவும் சிபிசிஐடி போலிசார் தெரிவித்தனர்.
துப்பாக்கியுடன் வந்த வடமாநிலத் திருடர்களுக்கு 100 போலிசார் வலை
திருப்பெரும்புதூர்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், திருப்பெரும்புதூர் சுங்கச்சாவடி அருகே வயதான பெண்ணிடம் 6 பவுன் தங்க நகையைக் கொள்ளையடித்த இரு வடமாநில திருடர்களைப் பிடிக்க நூற்றுக்கணக்கான போலிசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட வடமாநில கொள்ளையர்கள் கையில் துப்பாக்கி வைத்திருந்ததாகவும் நகையைக் கொடுக்கவில்லை என்றால் சுட்டுவிடுவேன் என்று மிரட்டியதால் நகையைக் கழற்றிக் கொடுத்ததாகவும் மூதாட்டி கூறிய நிலையில், 100க்கும் மேற்பட்ட போலிசார் பத்து குழுக்களாகப் பிரிந்து கடந்த 5 மணி நேரமாகத் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.