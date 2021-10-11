ராஜ்நாத் சிங்: அண்டை நாடுகளையும் பாதுகாக்கிறது கடலோரக் காவல்படை
புதுடெல்லி: கடல்வழி கடத்தப்படும் போதைப்பொருள்களை நாட்டுக்குள் நுழையவிடாமல் இந்தியக் கடலோரக் காவல்படை இரும்புக்கரம் கொண்டு தடுத்து வருவதாக பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தெரிவித்துள்ளார். தாய்நாட்டுக்கு மட்டுமல்லாமல், அண்டை நாடுகளுக்கும் கடலோரக் காவல்படை பாதுகாப்பு அரணாக உள்ளது என்று டெல்லியில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசும்போது அவர் குறிப்பிட்டார். "போதைப் பொருளால் ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படும். அந்த வகையில், நாட்டின் பாதுகாப்பில் மட்டுமின்றி இந்தியப் பொருளாதார வளர்ச்சியிலும் கடலோரக் காவல் படை மகத்தான பங்களிப்பை வழங்கி வருகிறது," என்றார் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்.
கட்காரி: சீன கார்களை இந்திய சந்தையில் விற்க வேண்டாம்
புதுடெல்லி: சீனாவில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட கார்களை இந்திய சந்தையில் விற்க வேண்டாம் என அமெரிக்க நிறுவனமான டெஸ்லாவை மத்திய சாலைப் போக்குவரத்து அமைச்சர் நிதின் கட்காரி கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். டெஸ்லா நிறுவனம் இந்தியாவில் கார்களை உற்பத்தி செய்து, உள்நாட்டுச் சந்தையில் விற்பனை செய்து அல்லது இந்தியாவில் இருந்தே ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தி உள்ளார். மேலும் இந்தியாவிலேயே தேவைப்படும் பொருள்களை வாங்க வேண்டும் என்றும் கட்காரி கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
உயரம் குறைவான ஆணழகன்: இந்தியரின் கின்னஸ் சாதனை
மும்பை: உலகின் உயரம் குறைவான ஆணழகன் என்று கின்னஸ் சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளார் பிரதிக் வித்தல் மோகித். இந்தியாவைச் சேர்ந்த இவர் மூன்று அடி நான்கு அங்குலம் உயரம் உள்ளவர். குறுகிய கை, கால்களுடன் பிறந்தாலும், தன்னம்பிக்கையுடன் கடும் உடற்பயிற்சி மேற்கொண்டு ஆணழகன் போட்டிகளில் தொடர்ந்து பங்கேற்று வந்தார். தற்போது அந்த உழைப்பு வீண்போகாத வகையில் கின்னஸ் சாதனைப் புத்தகத்தில் அவரது பெயர் இடம்பெற்றுள்ளது.
சாலையோரக் குடிசையில் புகுந்த லாரி: அண்ணன், தங்கை மூவர் பலி
போபால்: சாலை ஓரத்தில் இருந்த குடிசைக்குள் லாரி புகுந்ததில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூவர் உயிரிழந்தனர். மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் தாமோ மாவட்டத்தில் உள்ள கிராமத்தின் அருகே இந்த துயரச் சம்பவம் நடந்துள்ளது. நேற்று முன்தினம் நெடுஞ்சாலையில் வேகமாக வந்த லாரி ஒன்று, கட்டுப்பாட்டை இழந்து அந்த குடிசைக்குள் புகுந்தது. இதில் அங்கு தூங்கிக்கொண்டிருந்த 14, 18 வயதுடைய சகோதரர்கள் இருவரும் அவர்களது 16 வயது தங்கையும் உடல் நசுங்கி இறந்தனர். மூவரின் பெற்றோர் படுகாயம் அடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
ஓடும் ரயிலில் பெண்ணுக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: கொள்ளையர்கள் கைது
மும்பை: ஓடும் ரயிலில் இளம்பெண் ஒருவர் ரயில் கொள்ளை யர்களால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட சம்பவம் மக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. நேற்று முன்தினம் லக்னோவில் இருந்து மும்பையை நோக்கிச் சென்றுகொண்டிருந்த அந்த ரயில் பராமரிப்புப் பணிக்காக இடையில் சில நிமிடங்கள் நிறுத்தப்பட்டபோது, எட்டு கொள்ளையர்கள் பயங்கர ஆயுதங்களுடன் குளிர்சாதன வசதியுள்ள பெட்டியில் ஏறினர். பின்னர் அங்கிருந்த பயணிகளை ஆயுதங்களைக் காட்டி மிரட்டி, நகைகள், ரொக்கப்பணத்தை பறித்தனர். இதையடுத்து அந்தப் பெட்டியில் பயணம் செய்த பெண்ணை எட்டு கொள்ளையர்களும் கூட்டாக பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உட்படுத்தினர். இதைத் தடுக்க முயன்ற பயணிகள் தாக்கப்பட்ட நிலையில், அடுத்த ரயில் நிலையத்தை அடைந்த போது ரயில்வே போலிசார் துரிதகதியில் செயல்பட்டு கொள்ளையர்களில் நான்கு பேரை மடக்கிப் பிடித்தனர். அவர்களிடம் இருந்து நகைகளும் பணமும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
85 கைதிகளுக்கு எய்ட்ஸ் நோய்
கவுஹாத்தி: அசாம் மாநிலத்தின் நாகோன் நகர மத்திய சிறையில் உள்ள 85 கைதிகளுக்கு 'எய்ட்ஸ்' நோய் பாதிப்பு இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. இவர்களில் பெண்களும் அடங்குவர் என்றும் போதை மருந்து பழக்கத்தினால் இந்நோய்த்தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். போதை மருந்து செலுத்திக்கொள்ள ஒரே ஊசியைப் பயன்படுத்தியதால் தொற்று பரவியிருக்கக்கூடும் எனக் கருதப்படுகிறது.