லயன் சிட்டி செய்லர்ஸ்: புதிய
அவதாரத்தில் முதல் லீக் கிண்ணம்
சிங்கப்பூர்: ஏழு ஆண்டுகளில் முதன்முறையாக சிங்கப்பூர் பிரிமியர் லீக் கிண்ணத்தை சிங்கப்பூர் அணி ஒன்று வென்றுள்ளது. முன்பு ஹோம் யுனைட்டெட் என்ற பெயருடன்
பிரபலமடைந்து இப்போது லயன் சிட்டி செய்லர்ஸ் (படம்) என்ற பெயரில் புதிய அவதாரம் எடுத்திருக்கும் லயன் சிட்டி செய்லர்ஸ் நேற்று லீக் கிண்ணத்தைக் கைப்பற்றியது. ஜாலான் புசார் விளையாட்டரங்கில் பாலஸ்டியர் கல்சா அணியை 4-1 எனும் கோல் கணக்கில் வென்று கிண்ணத்தை வென்றது செய்லர்ஸ்.
கொவிட்-19 பாதுகாப்பு விதிமுறைகளால் அரங்கில் அதிகபட்சமாக 1,000 பார்வையாளர்கள் மட்டுமே இருக்கமுடியும். ஆட்டத்தை நேரில் காண 1,000 பேர் நேற்று திரண்டனர். சிலர் ஆட்டம் தொடங்குவதற்கு சுமார் இரண்டு மணிநேரத்திற்கு முன்னரே அரங்கிற்குச் சென்றனர்.
மெட்வடேவ் வெற்றி, முகுருசா
எதிர்பாரா தோல்வி
இண்டியன் வெல்ஸ்: இண்டியன் வெல்ஸ் டென்னிஸ் போட்டியின் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் மூன்றாம் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார் அமெரிக்க பொதுவிருது வெற்றியாளரான ரஷ்யாவின் டெனீல் மெட்வடேவ். அவர் அமெரிக்காவின் மேக்கன்சி மெக்டோனல்டை 6-4, 6-2 எனும் ஆட்டக் கணக்கில் வென்றார்.
பெண்கள் டென்னிஸ் உலகத் தரவரிசையில் மூன்றாம் இடத்தை வகிக்கும் செக் குடியரசின் கெரோலினா பிலிஸ்கோவாவும் மூன்றாம் சுற்றுக்கு முன்னேறினார். போலந்தின் மெக்டலீனா ஃபிரெக்கை 7-5, 6-2 எனும் ஆட்டக் கணக்கில் வென்றார் பிலிஸ்கோவா.
ஸ்பெயினின் கார்பீன் முகுருசா, எதிர்பாரா விதமாக ஆஸ்திரேலியாவின் அய்லா டொம்லியானொவிச்சிடம் தோல்வியுற்றார். ஆட்டக் கணக்கு, 6-3, 1-6, 6-3.
ஆட்டத்திலிருந்து விலகினார் சைனா
ஆர்ஹஸ் (டென்மார்க்): பாட்மிண்டன் ஊபர் கிண்ணப் போட்டி பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு விளையாட்டிலிருந்து இந்தியாவின் சைனா நேவால் விலகிக்கொண்டார். முதல் விளையாட்டில் அவர் ஸ்பெயினின் டிகளாளா அசுர்மெண்டியுடன் மோதினார்.
காயமுற்றதால் சைனா விலக நேரிட்டது. விளையாட்டின் முதல் ஆட்டத்தில் சைனா 20-22 எனும் ஆட்டக் கணக்கில் தோல்வியுற்றார். அதனைத் தொடர்ந்து அவரால் இரண்டாம் ஆட்டத்தில் ஈடுபடமுடியவில்லை.
போட்டியில் தொடர்ந்து பங்கேற்பாரா என்று கேட்டபோது இன்னும் மூன்றிலிருந்து நான்கு நாட்களுக்குப் பிறகு அது குறித்து முடிவெடுக்கப்போவதாகச் சொன்னார் 31 வயது சைனா. 2012ஆம் ஆண்டு லண்டனில் நடைபெற்ற ஒலிம்பிக் விளையாட்டுகளில் சைனா வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார். கடந்த ஈராண்டுகளாகச் சற்று களையிழந்துபோயிருக்கும் அவர், கடைசியாக 2019ஆம் ஆண்டில்தான் கிண்ணம் ஒன்றை வென்றார்.