சில சமயங்களில் மழைக்கும் கோபம் வந்து சிறு துளிகளில் ஆரம்பித்து வெள்ளத்தில் முடிந்து விடுகிறது. அண்மைக் காலங்களில் சிங்கப்பூரில் மழை தொடர்ந்து பெய்து சில இடங்களில் சாலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. இதை நீங்கள் செய்திகளில் படித்திருப்பீர்கள். ஏன் இந்த நிலை என்று ஆராய்ந்தால் தற்பொழுது புவி அதிவேகமாக வெப்பமடைகிறது. வெப்பமடைவதால் கடல், நீர்த்தேக்கம் ஆகியவற்றிலிருந்து நீர் விரைவாக ஆவியாகி வளிமண்டலத்தை அடைகிறது.
இது முன்பு இயற்கையாக நடந்த நிகழ்வைக் காட்டிலும் புவி வெப்பமயமாவதால் அதிகமாக நீராவியை உற்பத்தி செய்கிறது. இதன் காரணமாக நீராவி அனைத்தும் நீராக மாறி புவியில் மழையாக மீண்டும் வந்து சேருகிறது.
பருவநிலை மாற்றத்தால் முன்பு சாதாரணமாக பெய்த மழை அளவைக் காட்டிலும் அதிகமான மழையை பூமிக்குத் தருகிறது. இதனால்தான் அடிக்கடி வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுகிறது.
சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் வெள்ளத்தைத் தடுக்க மிகப்பெரிய கால்வாய்கள், நீர்த்தேக்கங்களைக் கட்டியிருந்தாலும் ஒரே சமயத்தில் அதிகமான மழை நீர் புவியை அடையும்போது அந்த நீர் கால்வாய் வழியாக ஓடி கடலை அடைய முடியாமல் வெள்ளம் ஏற்படுகிறது.
முன்பு சிங்கப்பூரில் பல இடங்களில் இதுபோன்ற வெள்ளம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. தற்பொழுது மிகப் பெரிய கால்வாய்கள் வடிவமைக்கப்பட்டு அதன் மூலம் நீரை வெளியேற்ற பல வழிமுறைகளைச் செய்து வருகிறது சிங்கப்பூர் அரசாங்கம்.
2000க்கு முன்பு இப்போது இருப்பதுபோல் அகலப்படுத்தப்பட்ட கால்வாய் குறைவு. மேலும் பள்ளிகளில் இதுபோன்று தண்ணீர் தேங்குவது இல்லை. மேலும் மேற்கூரை இடப்பட்ட நடைபாதைகள், 95 விழுக்காடு மழை பெய்ததும் வடியும் விதத்தில் கால்வாய்கள் என்ற அனைத்து வசதிகளுடன் இன்றைய காலகட்டத்தில் பள்ளிக்குச் செல்லும் மாணவர்கள் வாழ்கிறார்கள்.
படங்களில் பாருங்கள். 1971ஆம் ஆண்டில் தீவின் பல பகுதிகள் வெள்ளக்காடாக இருந்தன. அப்போது பள்ளிகளுக்குச் செல்லும் மாணவர்கள் முழங்கால்
அளவு தண்ணீரில் பள்ளி முடிந்து வீடு திரும்பினார் கள். அந்த நிலை தற்பொழுது இல்லை. பலவகையான மேம்பாட்டுப் பணிகளுக்குப் பிறகு தீவு சீரமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.
கடலில் கலக்கும் மழைநீரைத் நீர்த்தேக்கங்களில் தேக்கி குடிநீராக்கி வருகிறது சிங்கப்பூர் அரசாங்கம்.