ஆண்டுதோறும் ஜூன் 5ஆம் தேதி உலக சுற்றுச்சூழல் தினமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. சூழல் மாசுபடுவதால் பூமியில் வாழும் தாவரங்களும் விலங்குகளும் பல்வேறு வகையான பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகின்றன. தற்போது உலகை அச்சுறுத்தும் பத்து அச்சுறுத்தல்களில் சுற்றுச்சூழல் சீர்கேடும் ஒன்று என ஐக்கிய நாடுகள் சபை அறிவித்துள்ளது.
அனைத்து உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கும், வளர்வதற்கும் ஆரோக்கியமான சுற்றுச்சூழல் அவசியமானதாகும்.
மக்கள்தொகையினாலும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியினாலும் சுற்றுச்சூழல் சில நேரங்களில் நிரந்தரமாகப் பாதிக்கப்படுகிறது. இதனை உணர்ந்த அரசாங்கம், சுற்றுச்சூழல் சீரழிவிற்கு காரணமான செயல்களைக் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை எடுக்கத் தொடங்கியுள்ளது.
இப்பொழுது இயற்கையை நாம் பாதுகாக்காவிட்டால் நமக்குப் பிறகு வரும் தலைமுறையினருக்கு அதன் பயன் கிடைக்காது. ஹாலிவுட் படங்களில் வருவதுபோல் அவர்கள் வேறு கிரகங்களுக்குத்தான் செல்ல வேண்டும். எதிர்கால தலைமுறையினருக்கு பொன், பொருள் சேர்த்து வைப்பதைப்போலவே கொஞ்சம் சுத்தமான காற்று, நல்ல நீர், இயற்கையைச் சேர்த்து வைக்கலாம். ஒவ்வொருவரும் இதனைச் செய்ய ஆரம்பித்தால் இயற்கைக்கும் நலம், நமது வாழ்க்கைக்கும் நன்மை.
சுற்றுச்சூழலை காப்பதற்கு நாம் செய்ய வேண்டிய நடவடிக்கைகள்:
வீடுகளில் சேரும் குப்பைகளை மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பைகள் என தனித்தனியாகப் பிரித்து வைக்கலாம்.
கூடுமானவரை சொந்த வாகனங்களைத் தவிர்த்து பொதுப் போக்குவரத்து வசதிகளைப் பயன்படுத்தலாம். சைக்கிள் உபயோகிப்பது மேலும் சிறப்பு.
கடைகளுக்குச் செல்லும்போது கூடவே வீட்டிலிருந்து துணிப் பை எடுத்துச் செல்லலாம். அங்கு சென்று நெகிழி பைகளை வாங்கிப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கலாம்.
ஒருமுறை பயன்படுத்திய பொருட்களை மீண்டும் பயன்படுத்த முடியுமா என்று பார்க்க வேண்டும். முடிந்தால் அதை நடைமுறைப்படுத்துவது நல்லது.
மறுசுழற்சி செய்யத்தக்க பொருட்களை வாங்கி பயன்படுத்துவது செலவுகளைக் குறைப்பதோடு சுற்றுச்சூழலையும் பாதுகாக்கும்.
கணினியில் அச்செடுக்கும்போது தாளின் இரண்டு பக்கத்தையும் பயன்படுத்தலாம். இதனால் காகிதப் பயன்பாடு பெருமளவு குறையும்.
"எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின்
எண்ணுவம் என்ப திழுக்கு"
என்னும் வள்ளுவர் வாக்கிற்கிணங்க நல்லதொரு சுற்றுச்சூழலை உருவாக்க எண்ணித் துணிவோம். புரிந்து நடப்போம், புவியைக் காப்போம்! நமது சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்போம்.
ஸ்ரீவிகாஷ் த/பெ ரமேஷ்குமார்
தொடக்க நிலை 5
புக்கிட் வியூ தொடக்கப்பள்ளி