விடுகதைக்கு ஏற்ற விடையைக் கண்டுபிடி
1. கீழே ஊற்றிய தண்ணீர் மேலே தொங்கி இனிக்குது.
2. சேற்றுக்குள்ளேயே வாழ்பவனுக்கு ஆகாசத்தில் நண்பனாம்.
3. வண்ணப் பட்டு சேலைக்காரி, நீலப் பட்டு ரவுக்கைக்காரி.
4. உரச உரச குழைவான், பூசப் பூச வாசனையாய் இருப்பான்.
5. கிண்ணம் போல் பூ பூக்கும், பானை போல் காய் காய்க்கும்.
6. கரைந்து போகுது வெள்ளித் தட்டு.
7. விடிய விடிய வேலை செய்பவனுக்கு ஒரு கை சின்னதாம்.
8. மூவராய் சேர்வார்கள். வண்ணம் தீட்டுவார்கள்.
9. தொப்பி போட்ட காவல்காரன், உரசி விட்டால் சாம்பல் ஆவான்.
10. ஊர் சுற்ற கூட வருவான். ஆனால் வீட்டுக்குள்ளேயே வரமாட்டான்.
11. தொட்டு விட்டால் ஏதும் இல்லை. அரைத்து விட்டால் சிவந்துவிடுவான்.
