Home
quick-news-icon

கொரோனாவால் தற்காலிகமாக மூடப்பட்ட தேக்கா நிலையம்

2 mins read
d404e03c-f605-4706-9e48-269d868e339e
தேக்கா நிலையத்தில் உள்ள உணவங்காடி நிலையத்தை கிருமிநாசினி திரவம் கொண்டு சுத்தம் செய்யும் ஊழியர்கள். தேக்கா நிலையத்தில் கொவிட்-19 பாதிப்பு ஏற்பட்டதால் மூன்று நாட்களுக்கு அது மூடப்பட்டது.படம்: தமிழ் முரசு -

சக்தி மேகனா

கொவிட்­டின் தாக்­கத்­தால் தேக்கா நிலை­யம் கடந்த வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு ஆகிய நாட்களில் மூடப்­பட்­டது. இத­னால், வியா­பா­ரி­கள் இழப்­புக்கு ஆளா­கி­னர்.

தமிழ் முரசு அவர்­களைப் பேட்டி கண்­ட­பொ­ழுது, வியா­பா­ரம் கடும் இழப்பைச் சந்­தித்து வரு­கி­றது என்றும் வியா­பா­ரம் மெது வடைந்துள்ளது என்றும் அவர்கள் கூறினர்.

அடுத்து என்ன செய்­வது என்று தெரி­யா­மல் தவிப்­ப­தாக 'பக்­கிர் முக­ம்மது டிலைட்ஸ்' கடையின் குரான் லத்­தீப் கூறி­னார்.

இந்­தச் சூழ்­நி­லையை கொவிட்-19க்கு முன் உள்ள சூழ்­நி­லை­

யு­டன் ஒப்­பிட்­டுப் பார்க்­கும்பொழுது, தற்­பொ­ழுது 25 % வாடிக்­கை­யா­ளர்­கள்­தான் வரு­கி­றார்­கள் என்று அஜ்­மீர் ஷெரிஃப் கடை­யின் முகம்மது அபு­பக்­கர் லியா­கத் அலி கூறி­னார்.

"தேக்கா நிலையத்தை மூடி­ய­தால், இங்கு அதிக கொவிட்-19 பாதிப்பு உள்­ள­தாக மக்­கள் நினைக்­கி­றார்­கள்.

"இத­னால், மக்­கள் உண­வங்­கா­டிக்கு வரத் தயங்­கு­கி­றார்­கள்," என்று ஷீபா டிரிங்க்ஸ் கார்­னரின் சுயேட் முகம்மது கூறி­னார்.

சனி மற்­றும் ஞாயிறு கடை மூடப்­பட்டு இருந்­த­தால், தனது ஆட்­டி­றைச்சி வியா­பா­ரம் மிக­வும் பாதிப்பு அடைந்துவிட்­டது என்­றும் வெளி­நாட்டு ஊழி­யர்­க­ளின் நட­மாட்­டம் இல்­லா­த­தால் வியா­பா­ரம் பெரும் இழப்பைச் சந்­திக்­கின்­றது என்­றும் ஷாமின் ஆட்­டி­றைச்சி கடை ஊழி­யர், ராஜிவ் கூறி­னார்.

பல­ரது கருத்­துக்கு மாறாக, வியா­பா­ரி­கள் பல சிர­மங்­களைச் சந்­தித்­தா­லும், வாடிக்­கை­யா­ளர்­கள் இங்கு அதி­க­மாக வரா­மல் இருப்­பது ஒரு­வி­தத்­தில் நல்­லது, ஏனெ­னில் கொவிட் கிருமி அதி­கம் பர­வும் என்று லீ ஹோ கடல் உண­வுக் கடை உரி­மை­யா­ளர் லிம் கூறி­னார்.