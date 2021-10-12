சக்தி மேகனா
கொவிட்டின் தாக்கத்தால் தேக்கா நிலையம் கடந்த வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு ஆகிய நாட்களில் மூடப்பட்டது. இதனால், வியாபாரிகள் இழப்புக்கு ஆளாகினர்.
தமிழ் முரசு அவர்களைப் பேட்டி கண்டபொழுது, வியாபாரம் கடும் இழப்பைச் சந்தித்து வருகிறது என்றும் வியாபாரம் மெது வடைந்துள்ளது என்றும் அவர்கள் கூறினர்.
அடுத்து என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் தவிப்பதாக 'பக்கிர் முகம்மது டிலைட்ஸ்' கடையின் குரான் லத்தீப் கூறினார்.
இந்தச் சூழ்நிலையை கொவிட்-19க்கு முன் உள்ள சூழ்நிலை
யுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்பொழுது, தற்பொழுது 25 % வாடிக்கையாளர்கள்தான் வருகிறார்கள் என்று அஜ்மீர் ஷெரிஃப் கடையின் முகம்மது அபுபக்கர் லியாகத் அலி கூறினார்.
"தேக்கா நிலையத்தை மூடியதால், இங்கு அதிக கொவிட்-19 பாதிப்பு உள்ளதாக மக்கள் நினைக்கிறார்கள்.
"இதனால், மக்கள் உணவங்காடிக்கு வரத் தயங்குகிறார்கள்," என்று ஷீபா டிரிங்க்ஸ் கார்னரின் சுயேட் முகம்மது கூறினார்.
சனி மற்றும் ஞாயிறு கடை மூடப்பட்டு இருந்ததால், தனது ஆட்டிறைச்சி வியாபாரம் மிகவும் பாதிப்பு அடைந்துவிட்டது என்றும் வெளிநாட்டு ஊழியர்களின் நடமாட்டம் இல்லாததால் வியாபாரம் பெரும் இழப்பைச் சந்திக்கின்றது என்றும் ஷாமின் ஆட்டிறைச்சி கடை ஊழியர், ராஜிவ் கூறினார்.
பலரது கருத்துக்கு மாறாக, வியாபாரிகள் பல சிரமங்களைச் சந்தித்தாலும், வாடிக்கையாளர்கள் இங்கு அதிகமாக வராமல் இருப்பது ஒருவிதத்தில் நல்லது, ஏனெனில் கொவிட் கிருமி அதிகம் பரவும் என்று லீ ஹோ கடல் உணவுக் கடை உரிமையாளர் லிம் கூறினார்.